Povestea de dragoste din ”Tristan și Isolda” de Richard Wagner se cântă la Ateneul Român

În rolurile titulare vor apărea pe scenă tenorul australian Samuel Sakker și soprana norvegiancă Birgitte Christensen, distribuția fiind completată de soprana româncă Laura Tătulescu. Muzica vrăjită a lui Wagner va fi precedată de Uvertura Hebridele de Felix Mendelssohn și de premiera românească a poemului simfonic Tintagel, scris de compozitorul englez Arnold Bax.

Joi, 24 și vineri, 25 noiembrie, ora 19.00, Sala mare a Ateneului Român

Orchestra simfonică a Filarmonicii „ George Enescu ‟

Dirijor

LEO HUSSAIN

Solişti

BIRGITTE CHRISTENSEN – soprană

SAMUEL SAKKER – tenor

LAURA TĂTULESCU – soprană

Program

Felix Mendelssohn

Uvertura Hebridele, op. 26

Arnold Bax

Poemul simfonic Tintagel

Richard Wagner

Duetele de dragoste din opera Tristan și Isolda

Dirijorul britanic Leo Hussain este recunoscut drept unul dintre cei mai importanţi interpreţi din generaţia sa ai muzicii lui Mozart, precum şi ai celei de a doua şcoli vieneze şi ai capodoperelor secolului XX. Leo Hussain a studiat la Cambridge University şi la Royal Academy of Music din Londra. Curând, cariera sa a înregistrat de succese notabile la Festivalul de la Salzburg, unde a fost asistentul lui Simon Rattle la pupitrul Filarmonicii din Berlin şi al lui Valery Gergiev alături de Filarmonica din Viena, urmate fiind de colaborări strânse şi cu alţi dirijori de prestigiu, Daniel Barenboim şi Yannick Nézet-Séguin. A fost director muzical la Opera din Rouen şi Salzburg Landestheater, iar recent a condus orchestrele simfonice din Viena şi Bamberg, WDR Symphony Orchestra Köln, DSO Berlin, Filarmonica din Luxemburg, Philharmonia Praga, Orchestra Gulbenkian, Orchestra Regală din Danemarca. În afara Europei, a dirijat West Australian Symphony Orchestra, Tasmanian Symphony Orchestra, Auckland Philharmonia, precum şi NHK Symphony Orchestra şi Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra în cadrul Festivalului Tokyo Spring. Leo Hussain conduce frecvent spectacole la Theater an der Wien, iar în 2016 a realizat un debut foarte bine primit de critica de specialitate la Royal Opera House, Covent Garden cu opera Oedip de Enescu, descris în Sunday Times drept „o interpretare muzicală de un impact covârşitor”. Alte succese ale lui Leo Hussain din genul teatrului liric includ producţiile Richard Strauss - Capriccio (la Opera din Santa Fe), Britten - The Rape of Lucretia (pentru Glyndebourne Festival Opera), precum şi spectacole pe scenele La Monnaie Bruxelles, English National Opera, Opera de Stat Bavareză şi Opera de Stat din Berlin. Leo Hussain se bucură de o colaborare de succes cu Festivalul Internaţional „George Enescu”, în cadrul căruia a dirijat Wozzeck de Alban Berg şi Gurrelieder de Arnold Schoenberg.

Soprana norvegiană Birgitte Christensen a absolvit Academia de muzică din Oslo. Cariera sa, începută la opera din Innsbruck ca membră a ansamblului coral, se desfăşoară pe scene lirice importante ale lumii, cum sunt operele din Paris, Zürich, Berlin, Dresda, Stuttgart, Moscova, Oslo. De asemenea prezentă pe podiumurile de concert, cu un repertoriu vast, de la Monteverdi şi Bach până la Mahler, Debussy, Britten, ce curpinde şi un număr însemnat de lucrări contemporane. Printre realizările recente se numără rolul titular din Ifigenia în Taurida (la Opera din Zürich), precum şi partiturile solistice din Simfonia a IX-a de Beethoven (la Viena, Skt. Petersburg, Moscova, Hamburg, Atena, dirijor Teodor Currentzis), Te Deum de Bruckner, Harmoniemesse de Haydn, Elijah de Mendelssohn.

Samuel Sakker , tenor australian stabilit la Londra, a studiat la Conservatorul din Queensland şi în perioada 2014-2016 a fost membru al Jette Parker Young Artist Programme desfăsurat la Royal Opera House. A câştigat, în 2017, concursul de canto organizat în Marea Britanie de Wagner Society şi este laureat al Grange Festival International Singing Competition, Bel Canto Singing Competition şi al International Opera Awards. În stagiunea curentă, debutează în rolul titular din Tristan şi Isolda de Wagner la Opéra National de Lorraine şi Theâtre, sub bagheta lui Leo Hussain. Samuel Sakker a activat la Royal Opera House şi a susţinut roluri pe numeroase scene de operă (Covent Garden, Melbourne Opera, Scottish Opera ş. a.). În repertoriul vocal-simfonic, artistul a evoluat ca solist al Recviemului de Mozart în turneului Operei Covent Garden realizat în Japonia, alături de Sir Antonio Pappano şi Joyce DiDonato, precum şi în Simfonia a IX-a de Beethoven (cu Royal Philharmonic Orchestra), Recviemul de Verdi (la Festivalul Anghiari din Italia), Cântecul pământului de Mahler (la Klagenfurt), cantata Faust et Hélène de Lili Boulanger (cu Alan Gilbert, Filarmonica din Stockholm şi Orchestra simfonică BBC) ş. a.

Laura Tătulescu s-a născut în Statele Unite ale Americii. A început să studieze vioara, iar la Universitatea de muzică din Bucureşti a urmat secţia canto, precum şi studiile de master. A debutat în 2004 la Opera Naţională din Bucureşti, iar în 2006 devine membră a ansamblului de solişti ai Operei de Stat din Viena, iar din 2009 ocupă aceeaşi poziţie la Opera de Stat Bavareză. A evoluat sub bagheta unor dirijori renumiţi - Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Philippe Jordan, Ivan Fischer, Adam Fischer, Danielle Gatti, Kent Nagano, Andris Nelsons - şi susţine o carieră de succes atât în operă, cât şi în genul vocal-simfonic.