UE frânează maşina electrică. Revin maşinile clasice

Decăderea industriei auto, asaltul maşinilor chinezeşti şi războiul din Ucraina schimbă Geen Deal-ul de care preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a ţinut cu dinţii. A făcut-o atât de tare încât zeci de mii de europeni şi-au pierdut locurile de muncă, firme cu istorie au fost duse la faliment, iar întreaga economie europeană a fost pusă în pericol. Într-o operaţiune politicianistă, Ursula von der Leyen anunţă un respiro de doi ani pentru constructorii auto europeni, dar e foarte probabil ca Green Deal-ul să ia calea sertarului. Ce va însemna asta? Mai puţine maşini electrice, mai puţină susţinere şi bonusuri pentru maşinile verzi, reîntoarcerea combustiei clasice. Variante care sunt şi pe placul majorităţii clienţilor europeni.

Constructorii auto europeni vor beneficia de doi ani suplimentari pentru a îndeplini obiectivul de poluare din acest an, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei reveniri asupra politicilor sale climatice din cadrul Green Deal. Companiilor care vând prea multe vehicule poluante în acest an li se va permite să compenseze vânzând mai multe vehicule nepoluante în următorii doi ani, conform unei propuneri care ar extinde fereastra de conformitate pentru obiectivul de emisii al flotei din 2025 până în 2027. Von der Leyen a declarat că această modificare va oferi industriei mai mult „spațiu de respiro”. Acțiunile producătorilor auto europeni au crescut imediat după anunț. Volkswagen a câştigat peste 2%, Renault a fost pe plus cu 1,4%, iar Mercedes-Benz şi BMW au capitalizat cu 1,6%, respectiv 1,2%.

Împinsă spre 2040

Deși inițial se aștepta ca documentul să fie prezentat miercuri, oficialii UE au anunțat că acesta va fi amânat la o dată ulterioară, încă nestabilită. Conform declarațiilor oficialilor europeni, modificarea legislativă propusă va formaliza recomandarea Comisiei de anul trecut de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Grupurile de mediu au sărit deja să critice întorsătura luată la nivelul UE. „Slăbirea normelor UE privind mașinile nepoluante îi recompensează pe cei care rămân în urmă și nu face mare lucru pentru industria auto din Europa - cu excepția faptului că o va lăsa și mai mult în urma Chinei în ceea ce privește vehiculele electrice”, a declarat William Todts, directorul executiv al grupului de campanie Transport & Environment. Agustin Reyna, directorul general al grupului de consumatori BEUC, a declarat că decizia va face, de asemenea, mașinile electrice mai puțin disponibile și accesibile. „Acesta este într-adevăr un semnal greșit pentru consumatori. Este ca și cum ai pune mașina în marșarier în timp ce este deja la viteză maximă pe autostradă”, a spus el. Emisiile de carbon ale autoturismelor noi au scăzut cu 28% între 2019 și 2023, potrivit Agenției Europene de Mediu, datorită creșterii numărului de vehicule electrice. Cu toate acestea, vânzările de vehicule electrice au scăzut în 2024, ridicând perspectiva unor amenzi mari pentru producătorii de automobile cu flote poluante.

Se întoarce roata

Analiștii prevăd că 2025 va fi un an crucial pentru vehiculele electrice, acestea putând reprezenta până la 25% din achizițiile de vehicule noi, în comparație cu 20% în 2024. Asta se datorează în primul rând Chinei. În vreme ce UE pune piciorul pe frână, statul comunist accelerează puternic. Anul acesta, pentru prima dată în istorie, China preconizează că vânzările de vehicule electrice vor depăși vânzările de vehicule cu motor cu combustie internă. Bloomberg preconizează că, la nivel global, 65% din toate vehiculele electrice vândute vor fi produse în China. În frunte se află BYD, unul dintre principalii producători auto din China, care a doborât recorduri anul trecut, livrând 4,27 de milioane de vehicule electrice și hibride plug-in. Doar că avântul nu provine dintr-un mecanism economic sănătos, el se bazează pe o puternică subvenţie de natură politică. Guvernul comunist, susținător ferm al electrificării, a pus la cale un sprijin strategic în întregul lanț de aprovizionare. Piața lor internă uriașă și viteza avansurilor tehnologice, cum ar fi dominația în producția de baterii a unor companii precum CATL, au jucat, de asemenea, un rol în acest succes.

Lupta pentru timp

Pentru occidentali apare şi o altă mare problemă. Mașinile chinezești sunt al naibii de bune. Vehiculele chinezești oferă un raport calitate-preț remarcabil pentru ceea ce oferă. Asta o declară chiar fostul director al Nissan și Aston Martin, Andy Palmer, supranumit în industrie „nașul vehiculelor electrice”. „Tehnologia bateriilor lor este de top în clasa lor și s-au concentrat foarte mult pe software”, a adăugat Palmer. Un alt atu pentru cei care vor miza în continuare pe electrice este avansul tehnologic al bateriilor, în special al celor chinezești, dar şi al timpilor de încărcare. În prezent, șoferii de vehicule electrice se pot aștepta ca, în medie, încărcarea unei baterii să dureze de la 20 de minute, la câteva ore de la golire. Piața chineză stimulează mai multe companii producătoare de baterii care lucrează pentru a dezvolta încărcătoare mai rapide. În aprilie, gigantul chinez CATL a prezentat bateria Shenxing Plus, care se pare că oferă o autonomie de 600 de kilometri după doar 10 minute de încărcare. Start-up-ul chinez Zeekr a prezentat deja noile baterii pentru sedanul său 007, susținând că acestea sunt cele mai rapide baterii de încărcare din lume, capabile să atingă 80% din încărcare de la 10% în doar peste 10 minute. Start-up-ul Nyobolt, în schimb, are un prototip EV la care bateria s-a încărcat la 80% în doar 4 minute și 37 de secunde, oferind o autonomie de aproximativ 120 de mile. Spre comparație, un supercharger Tesla existent poate încărca bateria unei mașini la 80% în 15-20 de minute.

Ţinta, pe 1.000

În privinţa capacităţilor, ţinta pare borna de 1.000 km cu o singură încărcare, cam cât ţinea un rezervor de motorină de 60 de litri. Mercedes-Benz a anunţat că testează o baterie solidă care ar putea asigura o autonomie de peste 620 de mile cu o singură încărcare. Mercedes-Benz nu a dezvăluit încă specificațiile tehnice complete ale prototipului său de baterie solid-state, dar compania confirmă că bateria EQS cu 12 module permite configurații și capacități flexibile. Compania susține că noua tehnologie de stocare a energiei oferă o creștere cu aproximativ 25% a autonomiei în comparație cu o baterie litiu-ion de dimensiuni și greutate echivalente. Factorial Energy - care a încheiat parteneriate și cu Hyundai și Stellantis - a confirmat că a furnizat Mercedes-Benz celule de baterie cu o densitate energetică de până la 391 Wh/kg și o capacitate de încărcare de peste 106 Ah.

Avantaje

- se revigorează economia UE

- nu mai dispar locuri de muncă

- consum mai mic de energie

Dezavantaje

- poluarea creşte

- UE pierde lupta cu China

- clientul e bulversat

- 2 ani, respiro pentru industria auto

- 10 minute, timpul de încărcare, ţinta pentru acumulatori

- 28% a scăzut emisia între 2019 și 2023 graţie electricelor

