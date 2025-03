Celebrul astrolog Minerva a murit la spital. Avea 66 de ani

„Drum lin și în Lumină, iubita mea! Astrologia românească azi e în doliu! Mulțumim pentru tot ce ne-ai lăsat!”, a scris Sanda Ionescu pe Facebook.

Minerva s-a luptat cu probleme de sănătate în ultimii ani

În ultimii ani, Minerva s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Apropiații săi susțin că suferea de cancer, iar în ultimele luni a fost internată în mai multe spitale, atât din România, cât și din străinătate.

În ianuarie 2024, a suferit o intervenție chirurgicală majoră, în urma căreia i-a fost amputat șoldul și i s-a montat o proteză. Ulterior, starea sa de sănătate s-a deteriorat, iar proteza a trebuit îndepărtată.

Săptămâna trecută, Minerva a fost internată în stare critică la Spitalul Sfântul Ioan din București. Medicii au încercat să o salveze, însă, din păcate, eforturile lor au fost zadarnice.

O carieră impresionantă: de la astrologie la Banca Națională a României

Născută în județul Hunedoara, Gabriela Dima a avut un parcurs profesional deosebit. A absolvit Facultatea de Drept, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, precum și Facultatea de Psihologie.

În 2022, a făcut o schimbare radicală, angajându-se la Banca Națională a României (BNR). Odată cu acest pas, a renunțat la aparițiile televizate, deși astrologia a rămas o parte importantă a vieții sale.

„La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani”, declara Minerva în cadrul unui podcast.

O viață marcată de provocări încă din copilărie

Problemele de sănătate nu au ocolit-o nici în tinerețe. La doar 9 ani, a fost diagnosticată greșit cu leucemie, însă, în realitate, suferea de o afecțiune a sângelui pe care medicii o confundaseră cu această boală gravă, potrivit Spynews.