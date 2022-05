Premieră-eveniment la Naționalul craiovean: „Oedip Rege” de Sofocle

Oedip Rege de Sofocle este un spectacol itinerant, o premieră-eveniment, pentru care regizorul Declan Donnellan și scenograful Nick Ormerod au ales să lucreze cu actorii Naționalului craiovean Claudiu Mihail, Ramona Drăgulescu, Vlad Udrescu, Tamara Popescu, Alex Calangiu, Nicolae Vicol, Iulia Colan, Angel Rababoc, Raluca Păun, Ovidiu Cârstea, Eugen Titu, Corina Druc, Bruno Noferi alături de studenții Ioana Andone, Irina Danciu, Adelina Galiceanu, Roxana Mutu, Mihai Alexandru Purcaru, Petri Ștefănescu, Cătălina Vînătoru, Iarina Zidaru și copiii Ioana Vicol, Romana Vicol. Muzica spectacolului este compusă de Cári Tibor.

„Tragediile nu sunt despre eroi, ci despre noi, oamenii obișnuiți. Pentru început, ele pot părea ca o pictură exotică, dar care, la o examinare mai atentă, devine o oglindă. Procesul ne poate aminti că, dacă vreodată arătăm cu degetul spre oricine altcineva, vom descoperi că mai avem alte trei degete, îndreptate spre noi, chiar dacă ascunse în palma noastră. Oedip face exact asta când declară că îl va găsi, pedepsi și umili pe ucigaș. Dar criminalul este el însuși.” –Declan Donnellan.

„Capodoperă a literaturii antice și universale, Oedip Rege este o tragedie reprezentativă pentru confruntarea dintre om și destin. Această temă, caracteristică tragediei grecești, constituie, în același timp, un aspect la condițiile umane, o problemă a omului din toate timpurile.

Spre deosebire de Eschil, la care destinul se manifestă prin intervenția zeilor, Sofocle scade importanța elementului divin, punându-l pe om în contact mai direct cu soarta sa. Poetul tragic era astfel în acord cu tendința epocii sale de a-l așeza pe om în centrul universului, concepție sintetizată de filosoful Protagora în cuvintele «Omul este măsura tuturor lucrurilor».

Oedip Rege este o tragedie a cunoașterii, eroul său fiind stăpânit de patosul adevărului, pe care îl va afla cu prețul propriei sale prăbușiri. Structura dramatică a tragediei urmărește într-o admirabilă gradație înaintarea lui Oedip spre adevărul ce îi va fi fatal, marcând, totodată, loviturile pe care i le dă destinul la fiecare revelație, cu precizia unui mecanism infernal.” – Ovidiu Drîmba.

Declan Donnellan s-a născut în Anglia în anul 1953, din părinți irlandezi, dar a crescut în Londra. În anul 1981, Declan și partenerul său Nick Ormerod au înființat Compania Cheek by Jowl. Prima producție a companiei a fost The Country Wife și a avut premiera la Festivalul de la Edinburgh. De atunci, compania a călătorit în întreaga lume cu spectacole prezentate în engleză, franceză și rusă.

În 1989, Declan Donnellan a devenit regizor asociat al Royal National Theatre din Londra. Printre producțiile sale la acest teatru se numără: Fântâna turmelor de Lope de Vega, Sweeney Todd: Bărbierul diabolic din Fleet Street de Stephen Sondheim, Mandatul de Nikolai Erdman și ambele părți ale Îngeri în America de Tony Kushner.

Donnellan a regizat pentru Festivalul de la Avignon (Cidul de Pierre Corneille); Maly Drama Theatre din St. Petersburg (Poveste de iarnă de William Shakespeare), Noel Coward Theatre (Shakespeare in Love), Piccolo Teatro Milano (The Revenger’s Tragedy de George Eld) și de asemenea Falstaff pentru Festivalul de la Salzburg, împreună cu Claudio Abbado. El a creat și regizat spectacolele balet Romeo și Julieta și Hamlet pentru Teatrul Balșoi din Moscova. Donnellan a scris piesa de teatru Lady Betty și a tradus lucrări scrise de Alfred de Musset, Erdman, Sofocle și Lermontov.

Primul său film, Bel Ami, co-regizat împreună cu Nick Ormerod și având o distribuție alcătuită din Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci și Robert Pattinson, a avut premiera în anul 2012.

Următoarea sa producție teatrală, după Oedip Rege de la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova va fi Viața e vis de Calderón de la Barca și va avea loc la Madrid anul acesta.

Nick Ormerod a studiat Design Teatral la Wimbledon School of Art și a înființat Cheek by Jowl împreună cu Declan Donnellan în anul 1981. De atunci, compania a creat spectacole în peste 400 de orașe. De asemenea, Cheek by Jowl a primit numeroase premii în întreaga lume.