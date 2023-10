Premiera mondială a spectacolului „Orașul cu oameni foarte drăguți”, în spațiul teatral al ICR New York

Caracterizarea pe care criticul literar Christine Evans o face pieselor Domnicăi Rădulescu - ca fiind „carnavalești, comic grotești, extrem de triste și absolut uimitoare prin universul pe care îl constituie” – e valabilă și pentru „Orașul cu oameni foarte drăguți”. Piesa prezintă scene din viața unei scriitoare de mare succes, pe nume Roxana, cu milioane de cărți vândute, care, deși pare înconjurată de perfecțiune – orașul său pare ideal, casa/căsnicia nu au, aparent, nicio problemă, comunitatea în care trăiește se arată binevoitoare - nu se poate totuși încadra niciunde și se dovedește o ființă foarte nefericită.

Creat ca o experiență de teatru imersiv cu elemente de teatru muzical, spectacolul atestă o privire iconoclastă asupra feminismului contemporan, asupra statutului emigrantului în America de azi și asupra relației de cuplu în comunitățile academice cvasiînchise. Construit ca un tur într-un vis care se transformă într-un coșmar, denunțând ipocrizia și stupiditatea societății prin secvențe pline de umor amar plasate în casa Roxanei, la o petrecere tipică din Sudul american, într-o sală de curs, spectacolul oferă publicului posibilitatea de a asista la revelațiile amare ale protagonistei, la pierderea iluziilor, la redefinirea ideii de succes și, până la urmă, la regândirea identității sale de femeie, scriitoare de succes și emigrantă.

Autoarea româno-americană Domnica Rădulescu a scris trei romane în limba engleză—Train to Trieste (2008), Black Sea Twilight (2010) și Country of Red Azaleas (2016) și a publicat și a coordonat volume colective dedicate teatrului est european, literaturii de exil, scriiturii feminine și reprezentărilor feminine în literatură. Două dintre piesele sale de teatru, The Town with Very Nice People (2013) și Exile Is My Home (2014), au fost selectate ca finaliste pentru Premiul de Dramaturgie Jane Chambers. Exile Is My Home a fost prezentată de TheaterLab Off Broadway ca lectură pusă în scenă și a fost produsă integral de Theatre for the New City în 2016. Bursieră Fulbright, Domnica este fondatoarea și directoarea The National Symposium of Theater in Academe.

Ana Mărgineanu a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică București, secția Regie de Teatru, în 2001. A regizat peste 20 de spectacole, a participat în Lincoln Center Directors Lab în New York, a devenit membră DramAcum, și a înființat, împreună cu regizoarea americană Tamilla Woodard și dramaturgul Peca Ștefan - PopUP Theatrics, o companie care creează teatru site-specific, în colaborări artistice internaționale. Spectacolele regizate au fost prezentate în Argentina, Austria, Bulgaria, Rusia, Marea Britanie, Mexic, Germania, Elveția, Spania și Italia. Printre premiile obținute de către Ana Mărgineanu se numără New York Innovative Theatre Awards Best Ensemble (The Window), Best Play - Relationship Drama London Fringe Report (The Sunshine Play), Cel Mai Bun Spectacol La FestCO (5 Minute Miraculoase) si Cel Mai Bun Spectacol la Festivalul Dramaturgiei Romanesti (89, 89 Fierbinte dupa ‘89). În New York a regizat spectacolele de teatru: The Female Role Model Project, (2018, 3LD Technology Center), Bamboo in Bushwick (Urban Stages, 2017), Wild Child in The City (2015, The Secret Theatre), Hotel Project (2011,The Internationalists), The Blind Trip (LAPAC, 2010). Ana Mărgineanu a semnat regia filmelor: Vise otrăvite, Iubire cu pumnul, Cu un pas înainte, Lapsus.

Actrița Tjaša Ferme este directorul artistic fondator al Teatrului Transforma Inc., dedicat creării de experiențe teatrale interactive între știință, conștiință și ritual. În proiectul The Female Role Model Project, produs la Edinburgh Fringe, a îmbinat teatrul interactiv cu neuroștiința, lansându-l în premieră Off-Broadway la 3-Legged Dog Media and Theater Group/3LD Art & Technology Center, în Brooklyn. Piesa a primit o nominalizare NYITA pentru Design inovator remarcabil și mențiunea de onoare Fast Company la premiile World Changing Ideas Awards. În 2021, Ferme a creat și produs festivalul „Science in Theatre” la Cellular Theatre din New York, nominalizat în Forbes și American Theatre Magazine. Tjaša Ferme a creat scurtmetrajului Ophelia's Flip (Festivalul de film de la Cannes, 2012) performance-ul hit Cocktales - Confessions of a Nymphomaniac (Abingdon Theatre, Miami Art Basel) și spectacolele interactive one woman show Wild Child in the City și My Marlene. Este câștigătoarea premiilor „The Upper Room” (NYTimes Critic's Choice), „Three Trembling Cities” (Best of Stereable, Toronto, Brooklyn, Philly Web Fests și multe altele), „Larry Gone Demon„ (10 premii de film) și „Dutch Kills” (Cel mai bun thriller Manhattan FF).