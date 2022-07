Premiera spectacolului Tinerii barbari închide stagiunea la Teatrul Maghiar de Stat Cluj!

Tinerii Barbari este o coproducție a Teatrului Maghiar de Stat Cluj și a Teatrului Cetate din Gyula, (Ungaria). După premiera de la Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Tinerii barbari va avea premiera sâmbătă, 9 iulie ora 20.30 și pe scena „Várszínpad” a Teatrului de Cetate din Gyula.

„Am creat un spectacol care probabil nu poate fi jucat în alte teatre și, cu siguranță, nu seamănă cu nimic altceva. Repetițiile au fost mult mai interesante și mai educative decât producția în sine. Sper că spectacolul va fi la înălțime. La prima producție – Romeo și Julieta – la care am lucrat la Teatrul Maghiar de Stat, am întâlnit oameni creativi, capabili să construiască ceva împreună. Ne-am inspirat din viețile compozitorilor Zoltán Kodály și Béla Bartók și am ajuns la propria noastră piesă, care, la un anumit nivel, vorbește din perspectiva mea și a echipei despre lumea în care trăim" – a precizat regizorul Attila Vidnyánszky jr.

Miklós Vecsei H., scriitorul piesei, a vorbit despre alegerea temei: „Béla Bartók și Zoltán Kodály abia împliniseră douăzeci de ani când au pornit într-o confruntare culturală serioasă, fiind conştienţi de iminenţa dispariţiei unei comori care fără ei ar fi fost pierdută pentru totdeauna. Întreaga cultură maghiară ar fi astăzi mai săracă dacă nu ar fi făcut acest lucru, pe cheltuiala lor, împotriva opiniei propriilor lor profesori. Dincolo de comemorarea celor doi, suntem fascinați de curajul și de lupta fără compromisuri care caracterizează întreaga activitate ulterioară a acestor două personalități fundamental diferite.”

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Csilla Albert, Balázs Bodolai, Loránd Farkas, Zsolt Gedő, Éva Imre, Zsuzsa Tőtszegi, Ervin Szűcs, Lóránd Váta, precum și patru tineri dansatori: Katalin-Bíborka András, Ágnes Lakatos, Nimród-Károly Kacsó, Hunor Vincze-Pistuka.

Spectacolul este acompaniat de către ansamblul TOKOS: Csongor Attila Tókos, Albert Vajas, Gyula Bálint Szép, Kristóf Szakács, Zsombor Bálint.

La realizarea producției își dau concursul: Csaba Csíki (decorul), Zsuzsanna Cs. Kiss (costumele), Dávid Mester (muzica), István Berecz (coregrafia), Emőke Veres (asistent de regie).

Următoarele reprezentații sunt programate în datele de 17 august (În cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj) și 26 august, în Sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat Cluj.