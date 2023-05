Premiera „Tango”, colaborare inedită între Teatrul de Balet Sibiu și Filarmonica de Stat Sibiu

Muzica spectacolului va fi interpretată live de muzicienii Filarmonicii de Stat Sibiu și de artiștii de operă Arlinda Morava (soprană) și Silviu Mihăilă (bariton), iar din distribuție fac parte balerinii Adela Floricioiu (România), Alba Fernandez (Spania), Gabriela Checo (Republica Dominicană), Sara Zanzon (Italia), Maria Trabalon (Spania), Ludovica Tontodonati (Italia), Monica Viqueira (Cuba), Ayaka Nagai (Japonia), Răzvan Iacob (România), Miguel Teixeira (Portugalia), Lazaro Ortega (Cuba), Matthew Solovief (Australia), Johan Mancebo (Republica Dominicană), Cătălin Bucureșteanu (România) și Guido Sarnataro (Italia).

„TANGO - un spectacol în care dansatorii aduc un omagiu nemuritorului și îndrăgitului tango. Prin mișcările pasionale sau temperamentale ei aduc la viață atmosfera misterioasă din tavernele argentiniene. Coregrafia se bazează pe elemente specifice tangoului argentinian completat cu elemente din baletul clasic. Muzica extraordinară, care va fi interpretată live de instrumentiști ai Filarmonicii de Stat Sibiu, dar și de artiști de operă din țară, atmosfera unică pe care tangoul o are, bandoneonul care are o tonalitate specifică tangoului, sunt doar câteva dintre motivele pentru care sunt convinsă că publicul va fi cucerit de acest spectacol. Am ales personal cele mai frumoase melodii și partituri din repertoriul tangoului argentinian Astor Piazzola, Carlos Gardel etc. și cred că spectacolul va ajunge la sufletul publicului.” Amalia Mîndruțiu, coregrafă

Despre Amalia Mîndruțiu

Absolventă a Liceului de Coregrafie (1992) și a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, secția Artele Spectacolului și Pedagogie coregrafică (2009), Amalia Mîndruțiu și-a dedicat întreaga carieră artei dansului: a debutat ca balerină și mai apoi a fost prim-solistă a Operei Maghiare de Stat din Cluj-Napoca (1992-2008), solistă, în anul 2009, și mai apoi prim-solistă, în perioada 2010-2018, a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța. A dansat cele mai cunoscute roluri din repertoriul clasic în „Spărgătorul de nuci”, „Cenușăreasa”, „Don Quijote”, ”Giselle”, „Coppelia”, „Albă ca Zăpada”, „Lacul Lebedelor”, „Frumoasa din pădurea adormită”. A participat la turnee internaționale în Ungaria, Germania, Franța, Austria, Grecia, Italia, Elveția și Israel.

Pasiunea sa pentru dans s-a extins și în sfera pedagogică și coregrafică. A fost maestru de balet și coregraf la Opera Națională din Iași (2018-2021), a fost invitată ca profesor și maestru de balet la Institutul de Dans din Belgrad, Serbia, Teatrul Național din Sarajevo, Bosnia, Teatrul Național din Novi Sad, Serbia, Teatrul de Balet Podgorica, Muntenegru, Teatrul din Lanzhou China și a avut colaborări cu Teatrul de Balet din Chișinău, Republica Moldova, dar și cu instituții de profil din țară – Opera Națională din Cluj-Napoca, Opera din Brașov, Opera Națională din Timișoara.

Semnează asistența de coregrafie pentru spectacole precum „Don Quijote”, „Coppelia”, „Giselle” și „Spărgătorul de nuci”, iar printre cele mai importante coregrafii create se numără: „Cenușăreasa” la Opera Națională din Iași, „Tango Amore” la Teatrul Național din Pitești, „Gală de balet”, „Show case” și „Praznik Igre - Lacul Lebedelor” în Belgrad, „El Tango” la Opera Națională din Iași etc.

TANGO

COREGRAFIA: Amalia Mîndruțiu

REGIA, SCENOGRAFIA, LIGHT DESIGN: Beatrice Rancea

ASISTENT COREGRAFIE: Sabrina Rinaldi

MUZICA: Astor Piazzola, Carlos Gardel, Osvaldo Fresedo, Carlos Almaran, Gerardo Matos Rodriguez.

CU PARTICIPAREA EXTRAORDINARĂ: Filarmonica de Stat Sibiu, Arlinda Morava (soprană), Silviu Mihăilă (bariton)

DISTRIBUȚIE: Adela Floricioiu, Alba Fernandez, Gabriela Checo, Sara Zanzon, Maria Trabalon, Ludovica Tontodonati, Monica Viqueira, Ayaka Nagai, Răzvan Iacob, Miguel Teixeira, Lazaro Ortega, Matthew Solovief, Johan Mancebo, Cătălin Bucureșteanu, Guido Sarnataro