Programul spectacolelor din cadrul celei de-a 33-a ediții a Festivalului Naţional De Teatru 20-30 octombrie 2023

Informațiile despre spectacolele și evenimentele festivalului sunt în curs de actualizare pe site-ul www.fnt.ro.

*Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul în caz de forță majoră.

Biletele vor fi puse în vânzare pe platformele online ale teatrelor gazdă în prima decadă a lunii octombrie. Vom reveni în curând cu programul tuturor manifestărilor din cadrul ediției 33 a FNT (instalații performative și vizuale, spectacole lectură pe texte noi din dramaturgia contemporană, spectacole educaționale, dezbateri, conferințe, întâlniri cu artiști consacrați, ateliere, expoziții, lansări de carte, spectacole de teatru radiofonic, precum și alte evenimente complexe.)

A 33-a ediție a Festivalului Național de Teatru se desfășoară la București între 20 și 30 octombrie, curatori: Mihaela Michailov, Oana Cristea Grigorescu și Călin Ciobotari.

Proiect cultural produs de Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România și Televiziunea Română. Coproducători: Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Direcția de Cultură a Municipiului București. FNT este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, ITI – Centrul Român al Institutului Internaţional de Teatru. Partener de tradiţie: Radio România.

Vineri, 20 octombrie

18.00 Teatrul ACT E adevărat, e adevărat, e adevărat! De: Breach Theatre Traducere: Alexandru Mâzgăreanu, revizuită de Adrian Nicolae Regie: Alexandru Mâzgăreanu Decor și costume: Alexandra Boerescu Muzică originală: Alexandru Suciu Producător: Teatrul ACT, București

Durata: 1h30min

16+ Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate 19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Catarina And The Beauty Of Killing Fascists

Catarina și frumusețea de a ucide fasciști

Text și regie: Tiago Rodrigues Colaborator artistic: Magda Bizarro Scenografie: F. Ribeiro Light design: Nuno Meira Costume: José António Tenente Muzică originală și Sound design: Pedro Costa Aranjamente vocale: João Henriques Coregrafie: Sofia Dias, Vítor Roriz Voices-over: Cláudio de Castro, Nadezhda Bocharova, Paula Mora, Pedro Moldão Producător: Teatrul Național „D. Maria II” (Lisbona), Portugalia Durata: 2h30min (fără pauză) 16+ Spectacol în limba portugheză cu traducere în limbile română și engleză

Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

NUNTĂ ÎN OAȘ

De: Anca Munteanu

Regie: Cristian Ban

Decor și costume: Tudor Prodan

Costume oșenești: Cristina Milea

Muzică originală: Vlad Giurge Light design: Lucian Moga

Sound design: Gabriel Feleg

Producător: Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Mihai Raicu”Durata: 1h30min

14+ Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate 22.00 Teatrul ODEON, Sala Studio OH MY SWEET LAND

O DULCELE MEU PĂMÂNT

Concept: Corinne Jaber Light design: Nicolas Chorier Producător: Young Vic Theatre (Anglia), Théâtre de Vidy (Elveția) Durata: 1h 12+ Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

Sâmbătă, 21 octombrie

16.00 și 21.00 Teatrul Evreiesc de Stat București

Mansdorf De: Mihai Lukács

Regie: Mihai Lukács Scenografie: Oana Micu Coregrafie: Michaela Zibileanu Mișcare scenică: Cabiria Morgenstern Muzică originală și sound design: Andrei Dinescu Light design: Radu Spiridon Producător: Centrul Dialectic, în parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat București Durata: 1h30min 12+ Spectacol în limba română și idiș cu traducere în limba engleză

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, Sala Pictură

Oxigén De: Ivan Vîrîpaev Traducere: Orsolya Kis

Dramatizare: Katalin Deák Regie: Tibor Pálffy

Muzică originală și sound design: Bence Kónya-Ütő

Light design: Anrás Rancz Producător: Teatrul „Támasi Áron” Sfântu Gheorghe Durata: 1h30min 14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română și engleză

Spectacol invitat din străinătate 19.30 Teatrul ODEON, Sala Studio OH MY SWEET LAND

O DULCELE MEU PĂMÂNT

Concept: Corinne Jaber Light design: Nicolas Chorier Producător: Young Vic Theatre (Anglia), Théâtre de Vidy (Elveția) Durata: 1h 12+ Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

21.00 Teatrul ODEON, Sala Majestic

Scorpia neîmblânzită

După: William Shakespeare

Traducere a textelor shakespeariene: Violeta Popa

Dramatizare: Leta Popescu, după o adaptare de Maria Manolescu

Regie: Leta Popescu

Scenografie: Bogdan Spătaru

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Muzică originală: Radu Dogaru

Light design: Jenel Moldovan

Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Durata: 1h55min 14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Duminică, 22 octombrie

17.00 Teatrul ODEON, Sala Studio

Visul

De: Alexa Băcanu

Spectacolul conține fragmente din „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare Traducere: Ștefan Octavian Iosif

Regie: Dragoș Alexandru Mușoiu

Scenografie: Mihai Păcurar

Coregrafie: Sergiu Diță

Muzică originală: Max Anchidin, Renata Burcă, Magor Bocsárdi, Csaba Boros, Tibor Cári, Radu Dogaru, Ada Milea, Adrian Piciorea, Corina Sucarov, Peter Visky, Compozitor anonim

Pregătire muzicală: Adonis Tanța

Light design și sound design: Cătălin Filip

Producător: Reactor de creație și experiment, Cluj

Durata: 2h20min 14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Magyarosaurus Dacus

Text și regie: Gianina Cărbunariu

Traducere și dramaturgie de scenă: Kinga Boros

Scenografie: Irina Moscu

Mișcare scenică: Levente Dimény

Muzică originală: Cecília Trabalka

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul „Szigligeti Színház” – Trupa Szigligeti

Durata: 1h40min

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română și engleză

19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

Oglinda neagră

De: Luigi Pirandello

Traducere: Maria Rotar

Regie: Roberto Bacci

Concept spațial: Ionuț Caras

Light-design: Jenel Moldovan

Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Durata: 1h 16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

EXIL

Text și regie: Alexandra Badea

Scenografie: Cosmin Florea

Muzică originală: Călin Țopa

Light design: Mircea Mitroi

Sound design: Sorin Brehuescu, George Puiu

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h40min (cu pauză)