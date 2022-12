Proiect nou la Naționalul ieșean. „CORSARII” de Philipp Löhle, spectacol-lectură la Teatru³

traducere: Ciprian Marinescu

regie: Florin Caracala

distribuție:

Ionuț Cornilă

Petronela Grigorescu

Horia Veriveş

Livia Iorga

Mălina Lazăr

Răzvan Conțu

CORSARII, Die Kaperer sau Tear down the house and build a ship, a fost scrisă de PHILIPP LÖHLE pentru Bundeszentrale für politische Bildung - Agenția Federală pentru Educație Civică și a avut premiera în martie 2008, la Teatrul „Schauspielhaus Wien” din Viena. Inspirat de iminența dezastrului provocat de schimbările climatice, Löhle mizează pe poveste, pe dialog și creează o punte de legătură între comedie și satira usturătoare care, spre final, capătă accente dramatice și chiar tragice.

Mörchen, personajul central, este un geniu cuprins de patosul salvării lumii, prin urmare, el devine orb la problemele cotidiene ale vieții. Ca orice inventator, Mörchen devine obsedat de construirea unei case a viitorului, un fel de arcă nouă, care nu necesită încălzire, cu o hidraulică sofisticată, care ar trebui să reziste chiar și la cele mai grave inundații. Îndatorat și sub presiune socială tot mai mare, Mörchen așteaptă inundațiile ca să dovedească adecvarea casei, pentru a putea intra în producția profitabilă de serie. Mörchen, un adevărat Noe contemporan, ajunge să fie caracterizat de paranoia, de un fel de nebunie biblică, tânjind și așteptând cu febrilitate, în casa sa rezistentă la inundații, un potop pentru a dovedi lumii, soției și prietenilor, că zidurile casei lui sunt viitor și mântuire pentru societate.

Prin prisma ochiului contemporan, Philipp Löhle valorifică miturile legate de arcă, punându-ne, mai în glumă, mai în serios, câteva întrebări incomode: într-o lume aflată sub amenințarea catastrofelor naturale, în care valorile umane sunt profund degradate, poate avea vreo semnificație experienţa lui Noe? Lipsiți de empatie și obsedați de individualism, egoism, autosuficiență, cum îi privim pe cei care-și ajută semenii? Excentrici, smintiți, paranoici, nebuni?

PHILIPP LÖHLE, născut în 1978, este considerat în prezent unul dintre dramaturgii remarcabili ai scenei teatrale germane. A studiat istoria, teatrul, mass-media și limba germană la Universitatea Friedrich-Alexander-Erlangen-Nürnberg și a scris primele piese pe când era încă student. Prima sa piesă Kauf-Land a avut premiera în 2005 la Theater Erlangen. La scurt timp după debut, Philipp Löhle a devenit unul dintre cei mai interpretați dramaturgi de limbă germană ai generației sale, atât în Germania, cât și la nivel internațional, fiind distins cu o serie de nominalizări și premii importante și lucrând ca autor angajat al mai multor teatre: Maxim Gorki Theater Berlin, Nationaltheater Mannheim, Staaatstheater Mainz.

CORSARII este o coproducție a Teatrului Național Iași cu FaPt - Fabrica de Artă și Producție Teatrală și Centrul Cultural German Iași / Deutsches Kulturzentrum Iași, și este realizat în vederea promovării textelor din fondul de dramaturgie contemporană germană, în cadrul activităților proiectului „UnderAct - Program de rezidențe și mobilitate artistică” implementat de FaPt - Fabrica de Artă și Producție Teatrală în parteneriat cu Centrul Cultural German Iași / Deutsches Kulturzentrum Iași și Goethe Institut București, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, prin Programul Anual de Finanțare Nerambursabilă destinat proiectelor culturale propuse de organizațiile nonguvernamentale.