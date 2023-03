Reflex5 se produce în Stagiunea75

DESPRE STAGIUNE

Directoarea interimară a Teatrului „Tamási Áron”, Pál-Ferenczi Gyöngyi, a deschis conferinţa, salutând reprezentanţii presei prezenţi în holul teatrului, care este în renovare. Directoarea a amintit faptul că în 2009, când Teatrul „Tamási Áron” împlinea 60 de ani de la înfiinţare, a lansat prima ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Reflex, iar acum, în 2023, când instituţia împlineşte 75 de ani de existenţă, organizează Reflex5: „Cu ocazia aniversării, în Teatru au avut loc și au loc multe evenimente importante, prin care celebrăm cei 75 de ani, printre care şi Reflex5. În toamna trecută am marcat şi aniversarea a 125 de ani de la nașterea patronului spiritual al Teatrului nostru, astfel am început actuala Stagiune cu o expoziţie dedicată lui Tamási Áron, care a fost programată să coincidă cu ziua de naștere a scriitorului. După aceea, Teatrul a găzduit câteva spectacole invitate, apoi o microstagiune dedicată tinerilor regizori, un concurs de desen și o expoziție de postere. O serie de videoclipuri retrospective, cu titlul Múlt-képek / Imagini din trecut, poate fi văzută pe pagina de Facebook a Teatrului, prin care aducem în prezent evenimente importante din ultimele decenii ale TTA. În plus, în perioada sărbătorilor au fost organizate și alte evenimente: sesiuni de pedagogie teatrală pentru școlari, lansarea unei cărți de interviuri despre actorul Nemes Levente, fostul director al Teatrului, proiecții de spectacole la Cinema Arta și un concurs de scurtmetraje inspirate dintr-o povestire a lui Tamási Áron, care este în plină desfăşurare şi la care pot participa elevii de liceu. Punctul culminant al Stagiunii75 este Ediţia5 a Festivalului Internaţional Reflex, a cărei desfăşurare a fost concepută să acopere întregul an aniversar 2023. În „lumea de dumping” de astăzi, când oamenii sunt bombardați de evenimente, Reflex5 încearcă să le ofere spectatorilor răgazul reflecţiei asupra experinţelor teatrale la care îi aşteptăm să participe”, a precizat Pál-Ferenczi Gyöngyi.

IMPORTANŢA REFLEX PENTRU SPAŢIUL NOSTRU MULTICULTURAL

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, prezent la conferinţa de presă, a vorbit despre datoria autorităţilor locale de a menține un echilibru între investițiile în infrastructură și cele destinate construirii comunității.

„În domeniul culturii, în ultimul deceniu, ne-am străduit să menținem un echilibru între susținerea evenimentelor tradiționale şi sprijinirea proiectelor destinate artei contemporane, domeniu în care Festivalul de Teatru Reflex joacă un rol uriaș. Litera E alungită, din conceptul vizual al Reflex5, poate trimite la faptul că a existat o pauză mai lungă între ediţia precedentă a Festivalului şi cea actuală, dar au existat motive obiective care explică această întrerupere”, a precizat primarul râzând. Edilul a mai spus că a trecut prin această lungă întrerupere şi cu sentimentul unei pierderi, pentru că, datorită Festivalului Internaţional de Teatru Reflex, orașul Sfântu Gheorghe a devenit mai vizibil, a câştigat un loc meritat pe harta culturală a Europei Centrale și de Est, așa că acest proiect trebuie să continue și speră ca următoarea ediţie să nu fie organizată peste cinci ani.

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamás Sándor, şi-a început intervenţia povestind despre experienţa pe care a trăit-o chiar în urmă cu câteva zile, când a văzut spectacolul „Gyévuska”, sub a cărui impresie încă se află. În opinia sa, teatrul este necesar, căci te provoacă şi te pune pe gânduri, iar „Gyévuska” este un spectacol cu forţa de a stârni această necesară reflecţie. De asemenea, Tamás Sándor s-a declarat bucuros să vadă că, datorită lui Nemes Levente, Bocsárdi László și întregii echipe de la Teatrul „Tamási Áron”, această instituţie funcţionează de câteva decenii ca un puternic bastion al culturii din Ţinutul Secuiesc. „La ce altceva ne-am putea aștepta de la Festivalul Reflex, decât la bucurii cu care ne-a obișnuit: să aducă în Sfântu Gheorghe spectacole care reflectă problemele lumii în care trăim, spectacole cu forţa de a ne pune pe gânduri”, a completat conducătorul administraţiei judeţene.

ISTORIA REFLEX

Directorul Reflex, Bocsárdi László, a vorbit despre istoria Festivalului Internaţional de Teatru din Sfântu Gheorghe şi experienţele artistice anterioare, care sunt pietrele de temelie ale unei tradiţii a întâlnirilor teatrale şi care s-au impus în viaţa culturală din zonă drept repere de neocolit: Colocviile Teatrelor Minorităţilor Naționale (1978, 1980, 1992), Centenarul Tamási din 1997 și festivalul TEATRUM din 1998. Odată cu Reflex1, din 2009, organizatorii au adus pentru prima dată la Sfântu Gheorghe unul dintre cele mai importante teatre din lume, Deutsches Theater din Berlin, și astfel Reflex şi-a conturat direcţia spre care să privească la ediţiile ulterioare. Deși, în 2009, proiectul a fost conceput şi lansat ca o bienală, ediţiile ulterioare ale Reflex au avut loc, din motive financiare, doar o dată la trei ani (2012, 2015, 2018). Până în prezent, când, din cauza pandemiei şi a eternelor probleme financiare, Reflex5 vine după o perioadă mai lungă, de cinci ani.

„Această lungă pauză a avut, din păcate, un impact negativ asupra organizării Reflex5, în sensul că a devenit şi mai dificilă aducerea la Sfântu Gheorghe a unor spectacole de referinţă. De pildă, două producţii ale unor mari teatre au fost deja incluse în programele altor festivaluri şi participarea lor în Reflex5 a devenit imposibilă” – a precizat Bocsárdi.

REFLEX5 – TREI ETAPE

Criza economică, numeroasele şi gravele situaţii social-politice cu consecinţe la nivel global generează situaţii imprevizibile și stresante pentru toată lumea, astfel încât mulţi invitaţi pe care mizăm nu mai pot participa la un eveniment al cărui program se desfăşoară timp de 12-14 zile. În aceste condiţii, organizatorii au decis să împartă desfăşurarea Reflexului5 în mai multe etape. O structurare în timp a Reflexului care promite să fie benefică, din mai multe puncte de vedere:

1. Dacă cineva (spectator sau invitat special) nu poate veni la un eveniment din Reflex5, din cauza programului său încărcat, atunci are posibilitatea de a alege ziua şi ora potrivită, datorită faptului că evenimentul respectiv este programat de mai multe ori.

2. Şi efortul financiar al spectatorilor interesaţi de Programul Reflex5 poate fi structurat în trei etape, astfel încât să nu regrete că au ratat un spectacol din motive financiare.

3. Reflex5 poate fi organizat cu mai puțini bani, deoarece numărul colaboratorilor externi este mai mic, în sensul că desfăşurarea Proiectului în trei etape oferă Teatrului „Tamási Áron” posibilitatea de a pregăti fiecare etapă aproape exclusiv cu personal propriu.

În funcție de resursele financiare disponibile, primele două etape ale Reflex5, din martie şi mai, au în acest moment asigurate desfăşurarea, iar programul etapei 3, din toamnă, este încă în curs de elaborare, în funcție de sprijinul suplimentar care urmează să fie obţinut prin participarea la licitaţii de proiecte şi prin implicarea unor sponsori. În primele două etape, Reflex5 îşi aşteaptă spectatorii cu spectacole de teatru, concerte și evenimente vizuale, din program nelipsind, desigur, tradiţionalele întâlniri ale artiştilor cu publicul.

PROGRAMUL REFLEX5 – Etapa 1, 24-28 martie 2023

Stefan Kaegi: Uncanny Valley (Rimini Protokoll, DE)

Regia : Stefan Kaegi

De regulă, ne gândim la roboţi ca la nişte maşini de lucru, executanţi eficienţi şi cu maximă precizie ai unor sarcini. În industria germană, pentru evitarea complicaţiilor sentimentale, roboţii abia seamănă cu oamenii. În contrast cu Asia unde, de o vreme sunt dezvoltaţi şi roboţi umanoizi, de pildă ca îngrijitori sau parteneri sexuali. Asemănarea exterioară cu oamenii înlesneşte acceptarea acestor maşini. Totuşi, dacă robotul seamănă prea mult cu omul, începem să fim loviţi de neîncredere: ce este om, ce e maşină? Cercetătorii japonezi în robotică numesc această asemănare ciudată drept “uncanny valley” (valea stranie / misterioasă).

În timpul pregătirii spectacolului, regizorul Stefan Kaegi a lucrat pentru prima dată cu un scriitor şi dramaturg: Thomas Melle a permis să i se facă o dublură animatronică. Acest umanoid va lua locul autorului, punând întrebări de genul: cum se va simţi originalul, dacă copia va prelua conducerea? Va ajunge originalul să se cunoască mai bine prin intermediul copiei sale electronice? Va deveni copia rivalul originalului sau mai degrabă se vor ajuta şi completa reciproc?

A.P. Cehov : Unchiul Vania

Teatrul Mic din Vilnius, LT

Regia: Tomi Janežič

Regizorul Tomi Janežič, despre spectacolul său: „Nu sunt convins că lumea are nevoie de încă o interpretare scenică a lui Cehov. Sunt mult mai interesat de căutarea unei relaţii cu Cehov, a unei poveşti cu personajele sale. Încă un motiv pentru care astăzi, mai mult ca niciodată, este important să punem în scenă Unchiul Vania: marea popularitate de care se bucură ideologia succesului. Vorbim doar despre realizări, succese, atingerea țelurilor sau cum să fii fericit... Presiunea este enormă. Această piesă dezvăluie contrariul. Că putem trece printr-un eșec și putem accepta asta ca pe ceva perfect normal. Această ideologie a succesului și a învingătorului este mult prea falsă.”

Slawomir Mrożek: Abatorul

Teatrul Witkacy, Zakopane

Regizor: Andrzej St. Dziuk

Realizat pe baza dramei radiofonice a lui Sławomir Mrożek, spectacolul tratează o problemă universală şi de o extremă actualitate: ce înseamnă experienţa conflictului dintre cultură şi natură?

„Abatorul” atinge chestiuni vitale pentru un artist, legate de rostul artei în lumea contemporană. Este vorba de o luptă care se duce deja, în căutarea rostului artei, în general. Cufundaţi în realităţile societăţii de consum, ne agăţăm de întrebări fundamentale: ce influenţă poate avea arta asupra vieţii? De ce anume are arta nevoie pentru a înfrunta răspândirea generalizată a brutalităţii, criminalităţii şi a violenţei? Cât de patetice sunt încercările artei de a ţine piept barbariei?

Producţii teatrale locale :

Sarah Kane: Blasted ( Teatrul Andrei Mureșanu)

Regia: Bobi Pricop

romeo@julia.com (M Studio)

Regia: FrenÁk

Pintér Béla: Gyévuska (Tamási Áron Színház)

Regia: Hegymegi Máté

Muzică:

Trupa Jü a fost fondată la Budapesta în 2012. Sunetul Jü, care a devenit acum o marcă înregistrată, combină intensitatea rock-ului, libertatea free jazz-ului, efectul hipnotic al texturilor ambientale și cruditatea diverselor muzici populare. De-a lungul istoriei lor de 10 ani, au cântat la numeroase şi prestigioase cluburi și festivaluri de jazz, precum Ljubljana Jazzfestival, Saalfelden Jazz, Cairo Jazz Festival, Nasjonal Jazzscene din Oslo sau Vortex din Londra.

