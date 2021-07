Retrospectiva lunii Iunie la UNATC

Pe data de 9 iunie a fost lansat Podcast UNATC (un proiect coordonat de conf. univ. dr. Laura Lăzărescu-Thois și conf. univ. dr. Alex Sterian).

Invitatul primului episod a fost prof. univ. dr. Liviu Lucaci, Rector UNATC.

Urmăriți interviul condus de actorul Vlad Logigan, pe canalul YouTube UNATC.

Al doilea episod a fot difuzat tot pe canalul YouTube UNATC, pe data de 23 iunie. Invitat a fost prof. univ. dr. Doru Nițescu, Președintele Senatului UNATC. Moderator: Dan Coza.

La mijlocul lunii iunie, UNATC prin Societatea Antreprenorială Studențească a lansat concursul de proiecte intitulat CONCURS@SASUNATC: antreprenor@unatc 3.0.

Proiectele trebuie să facă parte din șase domenii: teatru dramatic, teatru educațional, teatru dans, film artistic, film educațional, film documentar.

Cele șase proiecte câștigătoare vor primi finanțare de până la 6000 de lei pentru implementare. Detalii: aici.

Pentru a veni în sprijinul celor interesați, SAS UNATC a organizat sesiuni de comunicări în perioada 21-23 iunie, pe platforma online ZOOM.

Temele abordate: aspecte legale, înființare ONG sau SRL, pregătire plan de afaceri, scriere proiecte culturale, management și implementare proiect, strategii de marketing, accesare fonduri publice, strategii de fundraising.

Au fost invitați să vorbească: Rector UNATC - prof. univ. dr. Liviu Lucaci, Prorector Imagine UNATC și Relații internaționale - conf. univ. dr. Alexandru Sterian, Prodecan Facultatea de FILM, UNATC - lect. univ. dr. Gabriela Suciu, Director al departamentului de Arta actorului - prof. univ. dr. Bogdana Darie și prof. Asoc. CPPD Andreea Jicman, economist Doina Dogăroiu (doctorand domeniul Teatru și artele spectacolului, UNATC), avocat - Adrian Rista.

Activități conexe programei de studiu

Pe data de 1 iunie, a început stagiunea de spectacole UNATC.

Din repertoriu fac parte spectacole de teatru, coregrafie și păpuși-marionete:

Azilul de noapte de Maxim Gorki, Din pas în impas de John Patrick Shanley, Cântăreața cheală de Eugen Ionescu, La Dame de chez Maxim de Georges Feydeau, Pe jos de Slawomir Mrozek, Transport după Steve Gooch, Autobahn de Neil LaBute, Rinocerii de Eugène Ionesco, Portugalia de Zoltan Egressy, Bad Jews de Joshua Harmon, NINE - adaptare scenică după scenariul musicalului Nine de Michael Tolkin și Anthony Minghella, Unchiul Vanea de A.P. Cehov, Spovedania de Emanuel Pârvu după un scenariu original de Dan Chișu, Frig de Lars Noren, Casa de pe graniță de Slawomir Mrozek, Un om egal un om de Bertolt Brecht, Mamă mi-am pierdut mâna de Masa Kontorovici, Ușa de Matei Vișniec, Teatru Descompus de Matei Vișniec, Iarna de Evgheni Grișkoveț, De ce sa fii frumos (Reasons to be pretty) de Neil LaBute, Războiul nu a început încă de Mikhail Durnenkov, Cenuşă de piatră de Daniel Danis, Agamemnon de Rodrigo Garcia, Cer parțial variabil - Coregrafie: Roxana-Alexandra Costea, Suntem o pată - Coregrafie: Bianca Ardeleanu, Jocul lui Marte - Coregrafie: Sofia Sitaru Onofrei, Singular - Coregrafie: Cristina-Maria Misirgic, Neo-Kitsch - Coregrafie: Sergiu Diță, Banchet la final de omenire - Coregrafie: Anca Soica, Pandemica - Coregrafie: Alexandra - Emma Trîncă, Prezențe… de hârtie - Coregrafie: Andreea Vasilescu, L'Ego Fragile - Concept și coregrafie - Anastasia Grigore, Lunga poveste a scurtului sfârșit de lume (teatru de păpuși), Închide ochii și ai să vezi mai bine - adaptare dupa „Povestea seminței" de Dumitru Radu Popa (teatru de păpuși).

Un nou episod din seria Întâlnirile Teatrologiei s-a desfășurat pe 7 iunie.

Invitat: criticul și eseistul George Banu care a intrat în dialog cu studenții pe tema „Pentru o critică de proximitate?”

Moderator: lect. univ. dr. Anca Ioniță.

Organizator: Departamentul de Studii Teatrale, UNATC „I.L. Caragiale”.

Pe data de 12 iunie, a avut loc pe platforma Zoom, Workshop prezentat de conf.univ.dr. Florian Nanu: Sintetizatorul analog – important și în era digitală. Prezentare Behringer MonoPoly – 4VCO analog.

Unul dintre workshop-urile incluse în programul ChemnitzMovesOn!, despre tehnica și stilistica coregrafului William Forsythe, a fost susținut online pe 14, 15, 22 și 24 iunie.

Studenții Secției de Coregrafie: Master Coregrafie și Performanță în Dans, Master Artă Coregrafică și Licență Coregrafie beneficiază gratuit de programul ChemnitzMovesOn!, care a început în luna aprilie și durează până în luna august 2021.

În luna iunie, au fost lansate competițiile „Proiecte de cercetare postdoctorală”, „Proiecte de cercetare exploratorie” și „Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” organizate de către UEFISCDI și Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS).

Competițiile sunt adresate atât cercetătorilor și cadrelor didactice din UNATC „I.L. Caragiale” cu performanțe în ceea ce privește calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice, dar și celor care activează în afara instituției (în România sau în străinătate) și care doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel ştiinţific în UNATC.

Sub îndemnul „Fii galben creativ!”, UNATC prin departamentul Animație a lansat studenților provocarea de a participa activ și creativ la personalizarea grafică a unui spațiu fizic din interiorul universității.

Parteneriate și inițiative academice

Pe data de 12 iunie, la Iași, în prezența Ministrului Educației, s-a constituit Consorțiul Universitar „Arte”.

Rectorul UNATC, prof.univ.dr. Liviu Lucaci a fost ales Președinte al Consiliului de administrație.

Membrii fondatori ai Consorțiului sunt: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București, Universitatea Națională de Muzică din București, Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Arte „George Enescu" Iași, Universitatea de Arte de Târgu Mureș, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. La acestea se adaugă, având calitatea de invitați permanenți, alte 11 universități care au în componență programe de învățământ universitar artistic.

Cu o zi înainte, pe 11 iunie, tot la Iași, a avut loc lansarea cărții „Nașterea actorului" scrisă de Liviu Lucaci și publicată la UNATC Press. Urmăriți evenimentul AICI.

UNATC „I.L. Caragiale” a fost partener alături de Compania de Teatru OKaua și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu în organizarea Festivalului Național de Teatru OKaua desfășurat la București în perioada 3 - 6 iunie.

Din program au făcut parte și spectacole producție UNATC (trei de teatru și două de coregrafie).

„Bad Jews” în regia lui George Lepădatu, „Azilul de noapte” și „Savage”, ambele în regia lui Șerban Puiu. „Jocul lui Marte” și „Bad Feminist” au fost cele două spectacole de coregrafie.

La Noaptea Muzeelor (12 iunie) au putut fi văzute și instantaneele realizate de studenți UNATC, specializarea Fotografie.

Coordonator: conf. univ. dr. Victor Velculescu.

Titlul expoziției: „The Greedy Maze - Through the Others”.

Studenții UNATC au participat la expoziţia de new media art, RADAR 2021 FLUX, ce a avut loc la ROMAERO, între 10 – 13 iunie. Aproximativ 8 000 de vizitatori de toate vârstele au vintrat în atmosfera unui artshow imersiv de video-mapping şi instalații artistice interactive.

O parte din evenimentele înscrise în programul festivalului One World Romania au avut loc la UNATC.

Pe 19 iunie, în sala Cinema, a avut loc prezentarea proiectului „Fă un film cu un refugiat”. Detalii aici.

Următoarea zi, 20 iunie, în curtea UNATC, s-a desfășurat performace-ul „Hei, tu, vecine!”. Detalii aici.

În seara aceleiași zile, de la ora 19, a început discuția „Despre egalitatea de gen în industria de film și teatru”.

Imediat a urmat proiecția filmului „Fii frumoasă și taci!”, regia Delphine Seyrig.

În perioada 29 mai - 27 iunie, s-a desfășurat la Cinemateca Eforie, Retrsopectiva Paul Călinescu. Proiecțiile au avut loc în fiecare sâmbătă și duminică seara.

Programul Retrospectivei Paul Călinescu face parte din Arhiva Activă, proiect inițiat de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” alături de Arhiva Națională de Filme - Cinemateca Română, în parteneriat cu One World Romania.

Pe data de 25 iunie, a avut loc Sesiunea de comunicări „Situația actuală a valorii în arta teatrală şi cinematografică", activitate organizată în cadrul proiectului „Cercetarea artistică, formă de căutare a valorii autentice” (CNFIS-FDI-2021-0603), finanțat de Ministerul Educației, prin FDI 2021.

Au participat doctoranzi și cadre didactice universitare din UNATC.

Pe data de 26 iunie, studenți ai Facultății de Teatru au participat la o întâlnire online cu doamna conf. univ. dr. Camelia Popa, în care au dezbătut subiectul „Persoană-personalitate-personaj”. Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Caravana poveștilor de succes UNATC Junior” (CNFIS-FDI-2021-0558), finanțat de Ministerul Educației, prin FDI 2021.

Pe 26 iunie, s-a desfășurat sesiunea de comunicări organizată de Centrul de Învățare al UNATC, pe tema „Binomul creator-societate în analiză interdisciplinară" organizat în cadrul Centrului de Învățare UNATC, dezvoltat prin proiectul „Centrul de învățare UNATC. Universitatea alTFel”, finanțat de Ministerul Educației, prin FDI 2021.

În 25 iunie, a avut loc una dintre sesiunile de formare dedicate cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, din proiectul „Perfecționarea trinomului educațional universitar (studenți - personal didactic - personal didactic auxiliar)”, CNFIS-FDI-2021-0558, finanțat de Ministerul Educației, prin FDI 2021.

În cadrul seminarului, Oana Sârbu, expert în asigurarea calității în învățământul superior, le-a împărtășit participanților câteva dintre provocările organizatorice pe care le pot întâmpina la nivel academic, precum și câteva strategii de lucru.

Profesorul Constantin Vică (facultatea de Filosofie) a susținut pe 30 iunie, un atelier online cu tema „Există etică în creația artistică?”.

Activitatea face parte din proiectul „Perfecționarea trinomului educațional universitar (studenți - personal didactic - personal didactic auxiliar)”, CNFIS-FDI-2021-0558, finanțat de Ministerul Educației, prin FDI 2021.

Premii și distincții

Filmul „Prin oraș circulă scurte povești de dragoste” de Carina Gabriela Dașoveanu a fost nominalizat la Cannes Cinéfondation. Regizoarea a fost selectată dintr-un număr de 1835 de candidați din întreaga lume.

Carina-Gabriela Dașoveanu este studentă în anul I, la Masteratul de Regie, Facultatea de Film.

„Prin oraș circulă scurte povești de dragoste” reprezintă lucrarea ei de diplomă de licență, fiind al șaselea film al său.

Filmul „When Night meets Dawn” în regia Andreei Borțun, produs de Gabriela Suciu, Prodecan Facultatea de Film, se află în selecția oficială Quinzaine des Réalisateurs 2021, o secţiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes .

Andreea Borțun este absolventă a Facultății de Film, specializarea Comunicare Audiovizuală – Scenaristică, Publicitate Media, Filmologie.

„When Night meets Dawn” este al cincilea film semnat în calitate de regizor.

Nominalizări ale creațiilor semnate de absolvenți și studenți UNATC la Premiile GOPO 2021:

Cel mai bun scurtmetraj documentar

„Apropieri” - regie: Ioana Grigore, producător: Ioana Grigore

„Venim pe rând și mergem pe sărite” regie: Mihnea Toma

Tânără speranță

Alma Buhagiar pentru regia scurtmetrajului „Împreună”

Cătălin Rugină pentru imaginea scurtmetrajelor „Datoria”, „Vânătoarea de cerbi”

Teona Galgoțiu pentru regia scurtmetrajelor „Elefant departe”, „Mă uit înapoi și dispare”

Alma Buhagiar a câștigat Premiul Tânără Speranță, pentru regia scurtmetrajului „Împreună”.

Și anul acesta, UNATC este nelipsit și de la TIFF. Participă cu scurtmetrajele „Împreună”, în regia Almei Buhagiar și „Doi fără”, în regia Mirunei Minculescu.