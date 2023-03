RUDE PIERDUTE de Nava Semel / PREMIERĂ la Teatrul Evreiesc de Stat

Traducerea în limba română: Gabriela Myers

Dramatizare: Eugen Cojocaru

Regia: Mihaela Panainte

Scenografia: Mihai Panaitescu

Light design: Lucian Moga

Sound design: Romeo Ioan

Nava Semel (1954 –2017) este o celebră autoare din Israel, premiată atât în țara sa natală, cât și peste hotare. Scriitoarea a semnat 17 cărți de ficțiune, teatru, poezie, scenarii de film și librete de operă. Autoarea s-a născut la Jaffa – Tel Aviv și are un master de Istoria artei la Universitatea din Tel Aviv. Tradusă în multe limbi, autoarea a primit numeroase premii, printre care: The National Jewish Book Award, 1990; Woman Writers of the Mediterranean Award, Franța, 1994; Premiul Prim-Ministrului Israelian, 1996 și Woman of the Year in Literature, Tel Aviv, 2007.

Nava Semel apare în documentarul Aliyah DaDa, o incursiune personală, bine documentată, în istoria evreilor din România. Membră a Institutului Massuah de Studiere a Holocaustului, autoarea povestește în film despre părinții ei: Mimi Artzi, supraviețuitoare a lagarelor naziste, și tatăl ei, Yitzhak Artzi, originar din Bucovina, lider al organizației sioniste de tineret „Hanoar Haționi” în România, devenit ulterior un important om politic din Israel. Nava Semel consideră că „memoria trebuie să meargă mai departe pentru a ne asigura că Holocaustul nu va fi negat sau uitat. Evreii au fost uciși doar pentru că erau evrei, lucru fără precedent în istoria umanității. Cum transmiți această memorie e o chestiune de alegere individuală. Fiecare supraviețuitor trebuie să-și aleagă cea mai bună metodă de a transmite această memorie generațiilor următoare .”

Acțiunea piesei „Rude pierdute” se desfășoară în anul 1949, o epocă a raționalizării în perioada de austeritate a Israelului, și vorbește despre două familii de refugiați care caută cu disperare surse de venit. Radioul este centrul existenței pentru ambele familii, și anume emisiunea zilnică dedicată căutării rudelor pierdute.

„Rude pierdute” are ca temă centrală memoria. O memorie care se exprimă prin amintiri dureroase și traume, experiențe prin care au trecut cele două familii de refugiați. Piesa are ca inspirație viața scriitoarei Nava Semel, și povestește despre viața imigranților care încearcă să se integreze într-o țară nouă, fără a-și pierde identitatea. Așa cum știm deja din Antichitate, arta povestirii era și arta vindecării. Iar acest lucru îl vom vedea și în spectacol. O poveste de viață a celor două familii, una care face posibilă vindecarea, iertarea și împăcarea lor cu trecutul.” (Mihaela Panainte, regizor)

Distribuție [3 martie]

Anuța: Maia Morgenstern

Iankel: Andrei Finți

Gitta: Luana Stoica

Nisan: Mircea Dragoman

Rebeca, Rivka: Cristina Cîrcei

Sarika: Lorena Luchian

Izhar: Andrei Miercure

Avram: Mihai Prejban

Avihai: David Mihai Enache

Fetița: Antonia Maria Dragoman

Părinții: Dorina Păunescu și Mihai Ciucă

Voce radio: Nicolae Călugărița

Distribuție [4 martie]

Anuța: Roxana Guttman

Iankel: Mircea Drîmbăreanu

Gitta: Luana Stoica

Nisan: Mircea Dragoman

Rebeca, Rivka: Cristina Cîrcei

Sarika: Cabiria Morgenstern

Izhar: Andrei Miercure

Avram: Mihai Prejban

Avihai: David Mihai Enache

Fetița: Antonia Maria Dragoman

Părinții: Dorina Păunescu și Mihai Ciucă

Voce radio: Nicolae Călugărița