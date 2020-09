„Să vorbesc cu tine”, o producție Teatrelli despre iubire, în montarea specială a actriței Antoaneta Cojocaru, poate fi văzută în aer liber, într-un nou spațiu cultural, Caro Cultura

Una dintre cele mai recente montări marca Teatrelli, „Să vorbesc cu tine”, cu Antoaneta Cojocaru și pe Daniel Pascariu în rolurile principale, un spectacol work in progress despre iubire după un text al uneia dintre cele mai apreciate autoare contemporane, deopotrivă dramaturg și medic, Ana-Maria Bamberger, se joacă într-un nou spațiu cultural din București – Caro Cultura. Reprezentația este programată pentru 10 septembrie, cu începere de la ora 21. Aceasta marchează debutul unei colaborări între Teatrelli și Caro Cultura, cu obiectivul de a oferi publicului cât mai multe alternative pentru a putea vedea producții artistice în această perioadă marcată de pandemie.

„O rază de lumină într-un timp zbuciumat”, spectacolul Teatrelli cu Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu este prima montare scenică a piesei „Să vorbesc cu tine” în România, fiind prezentată sub forma de spectacol work in progress, aducând, așadar, în fața publicului o etapă de lucru din procesul montării unei producții de teatru. Bucurându-se de mult succes, premiera extraordinară a avut loc online, pe site-ul www.teatrelli.com, apoi spectacolul a fost prezentat publicului într-o reprezentație specială în aer liber la Grădina cu Filme-Cinema & More.

Mâine, 10 septembrie, de la ora 21, publicul are șansa de a vedea onouă reprezentație „Să vorbesc cu tine” într-unul dintre cele mai moderne și noi spații culturale din București: Caro Cultura (Terasa La Hamace, Bulevardul Barbu Văcărescu, 164 A).

„Caro Cultura – Follow nature, Follow art este un proiect independent, pornit din dragoste pentru artă, care își propune să contribuie la reconstrucția culturală a Bucureștiului și să devină o platformă de dialog pentru mediile artistice și industriile creative. Prin programul Caro Cultura, ne dorim să aducem în atenția publicului atât actori și producții consacrate, cât și artiști tineri și talentați, aflați la început de drum, care au nevoie de o rampă de lansare.” – Camelia Mihăilescu, co-proprietara Caro Hotel și inițiatoarea proiectului Caro Cultura.

„Ne bucurăm să putem oferi publicului o nouă șansă de a vedea producțiile Teatrelli în această perioadă de pandemie și am găsit în Caro Cultura partenerul ideal, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un spațiu modular, interdisciplinar, similar ca valori conceptului pe care îl propunem la Teatrelli.”– explică Roxana Lapadat, director artistic Teatrelli.

„A fost o întâmplare extraordinară, am primit propunerea de a lucra pe textul doamnei Bamberger după ce dumneaei a văzut cealaltă montare a noastră de la Teatrelli, spectacolul Oxygen. Am spus că este potrivit să lucrăm la acest text în pandemie, gândindu-ne inițial la un simplu spectacol lectură, dar personajele erau în camere diferite și ne-ar fi fost greu să filmăm de acasă, așa că, după relaxare, l-am filmat la Teatrelli pe scenă și-a ieșit ce veți vedea. Cred că avem nevoie cu toții în perioada aceasta de ceva care să ne aducă un strop de lumină și de bucurie.”, spune actrița Antoaneta Cojocaru.

Textul semnat de Ana-Maria Bamberger a avut premiera mondială la Théâtre Le Guichet Montparnasse din Paris în anul 2018.

„Să vorbesc cu tine” de Ana-Maria Bamberger

Cu: Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu

Light design: Ștefan Vasilescu

Un spectacol work in progress de Antoaneta Cojocaru

Durata: 80 de minute

Foto Dragoș Toader