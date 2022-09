Spectacol de teatru la Teatrul Evreiesc de Stat ROSE AUSLÄNDER, ULTIMA PSALMISTĂ EVREICĂ DE LIMBĂ GERMANĂ

Distribuția: Maia Morgenstern, Mircea Dragoman, George Remeș

Muzica: Rodica Gancea (vioară), Mihai Murariu (pian)

Regia: Liana Ceterchi

Contemporană cu Nelly Sachs și Paul Celan, Rose Ausländer este una dintre figurile majore ale literaturii germane din secolul XX. Viața poetei Rose Ausländer a fost una de preschimbări și tulburări constante. Din 1941 până în 1944, Ausländer a trăit în ghetoul evreiesc și apoi a fost forțată să se ascundă, pentru a evita deportarea. Poezia sa este plină de imagini din anii ghetoului – sărăcie, foame, sicrie, sânge, cenușă și fum. Poeta vorbește adesea despre pierdere și dezrădăcinare, despre căutarea, timp de o viaţă, a unui nou cămin, despre identitate, limbă, legături de familie, credința evreiască. S-a simțit legată de istoria și cultura poporului evreu.

Opera sa poetică reflectă experiența din timpul Holocaustului, călătoriile ei prin Europa. Și-a caracterizat nevoia de a scrie în acea perioadă traumatizantă ca mijloc de supraviețuire. Poeta se simte acasă doar în limba sa, în poemele sale. Supranumită „ein denkendes Herz, das singt”, Ausländer a folosit întotdeauna un limbaj pur și esențial, întrucât a considerat cuvântul un refugiu sigur, singurul mijloc de a păstra în viață o lume pierdută.

Şi cuvântul s-a transformat în poezie, iar poezia a devenit scut în faţa ororii. Forțată de persecuțiile naziste, Rose Ausländer a călătorit în exil în Statele Unite, la New York și în Europa: Viena, Paris, Amsterdam. În cele din urmă, a decis să se stabilească la Düsseldorf. În 1970, s-a mutat la azilul de bătrâni Nelly Sachs al comunității evreiești din Düsseldorf. Spre sfârșitul vieții sale, Rose Ausländer a primit recunoașterea pe care o merita de mult, având multe cărți de poezie publicate: Der Regenbogen, Blinder Sommer, Denn wo ist Heimat?, Die Musik ist zerbrochen, Die Nacht hat zahllose Augen, Die Sonne fällt, Gelassen atmet der Tag, Hinter allen Worten, Sanduhrschritt, Schattenwald, Schweigen auf deine Lippen, The Forbidden Tree, Treffpunkt der Winde, Und nenne dich Glück, Wir pflanzen Zedern, Wir wohnen in Babylon, Wir ziehen mit den dunklen Flüssen, Herbst in New York, An ein Blatt, câștigând premii prestigioase de poezie în Germania și distincția „Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania”.

Cele peste 2.400 de poeme publicate din cele aproape 3.000 de poeme scrise de Rose Ausländer sunt ecoul unei vieți care mărturisește forța creatoare. Poezia este peste tot, spunea Rose Ausländer – „totul – unicul. Cosmicul, privirea critică asupra vremurilor, dar şi priveliştile, obiectele, oamenii, stările de spirit, limba, totul poate fi un subiect” pentru poezie. Ca reflecții ale unei poete care a supraviețuit și a trăit o asemenea amploare a schimbărilor istorice și culturale, scrierile sale merită aprofundate

Când?

Miercuri, 14 septembrie, ora 19.00

Unde?

Goethe-Pavilion, Calea Dorobanți 32, București.

Spectacolul va avea loc în română și germană.

Intrare liberă, în limita locurilor disponibile