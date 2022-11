Spectacole-lectură, spectacole de teatru, ateliere, în cea de-a patra zi a Festivalului Naţional de Teatru

Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" găzduieşte în foaierul sălii Media, de la ora 16,00, lectura performativă "Dumnezeu" de Ferdinand von Schirach, regia Bobi Pricop, producţie a Festivalului Naţional de Teatru cu sprijinul Goethe-Institut Bucureşti.

"Dumnezeu" abordează problema asistenţei medicale în caz de sinucidere pe fondul dispoziţiilor de drept constituţional şi penal din Republica Federală Germania. În noua sa piesă, Ferdinand von Schirach negociază moartea umană. Şi ca şi în prima sa piesă de teatru, "Teroare", trebuie să dăm noi înşine o sentinţă la final. Cui îi aparţine viaţa noastră? Cine decide asupra morţii? Cine suntem noi? Şi cine vrem să fim?, se arată în prezentare.

Spectacolul-lectură este urmat de discuţii cu publicul. Moderatoare este Irina Wolf, iar expert invitat este Emilian Mihailov, specialist în bioetică.

În acelaşi spaţiu, de la ora 18,00, va putea fi urmărit "Les Loges" / "Cabinele", instalaţie de Joris Mathieu şi Nicolas Boudier împreună cu Haut et Court - producător Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national de Lyon.

"Les Loges" / "Cabinele" este un dispozitiv pentru un spectator, la confluenţa creaţiei digitale şi medierii, care îşi propune să promoveze şi să încurajeze descoperirea scrisului dramatic contemporan, printr-o experienţă digitală sensibilă.

Luând loc în Lojă, vizitatorul se instalează pentru a experimenta un tete-a-tete, timp de câteva minute, cu un interpret virtual care îl va cufunda în intimitatea unui text teatral. Prin ridicarea receptorului, eşti pus în contact cu un actor într-o proximitate unică, de parcă ai fi aşezat de cealaltă parte a oglinzii. Datorită unui dispozitiv de teatru optic, acest interpret apare virtual şi te priveşte drept în ochi pentru a împărtăşi cu tine un monolog din repertoriul dramatic francez contemporan. E vorba despre crearea unei experienţe care împrumută din codurile teatrale şi care aduce un omagiu artei actorului, se arată în prezentare.

Instalaţia este în limba franceză, cu versiune în limba engleză.

De la ora 18,30, în sala Studio a Teatrului Odeon, va avea loc lansarea Dicţionarului Multimedia al Teatrului Românesc, ediţia a treia, realizat de Cristina Modreanu.

Dicţionarul Multimedia al Teatrului Românesc este o platformă digitală creată pentru a oferi conţinut nou, de specialitate, dar şi pentru a agrega, în acelaşi timp, informaţia existentă deja online despre artişti legendari şi spectacole cult ale teatrului românesc. Platforma a ajuns la cea de-a treia ediţie, iar în acest moment proiectul însumează 150 de intrări de dicţionar.

Spectacolul "Actriţe. Adică, scuze că te ating" de Michal Telega, regia Mihai Păcurar, producători Teatrul Postnaţional Interfonic şi Institutul Polonez din Bucureşti, va putea fi urmărit de la ora 15,00 şi ora 16,30 la Goethe-Institut Bucureşti.

"Actriţe. Adică, scuze că te ating" este un spectacol despre abuz fizic şi emoţional în sistemul ierarhic din mediul teatral prezent în cadrul instituţiilor şi colectivelor artistice.

Accesul se face prin înscrierea la: noi@interfonic.ro

Teatrelli va găzdui, de la orele 15,00 şi ora 16,30, spectacolul "Notă de trecere" de Agata M. Skrzypek, regia, muzica originală şi sound design-ul Vlaicu Golcea, producător Laura Trocan, iar coproducător este Institutul Polonez din Bucureşti.

"Notă de trecere" este un spectacol de teatru despre violenţă, mobbing şi abuzuri sexuale în cadrul studiilor doctorale din universităţi. O instalaţie cinetico-sculptural sonoră, care, în viziunea Teatrului Postnaţional Interfonic, îşi găseşte propriul habitat atât într-o sală de teatru, cât şi într-un muzeu de artă contemporană.

Spectacolul "Trei surori" după Anton Pavlovici Cehov, regia şi scenografia Irina Moscu, producţie a Universităţii de Arte din Târgu Mureş - Facultatea de Arte, va putea fi urmărit de la ora 17,00 la Sala Mică a TNB.

Tot de la ora 17,00, la Sala Atelier a TNB, va fi prezentat spectacolul "Lacrimile amare ale Petrei von Kant" de Rainer Werner Fassbinder, regia Radu Nica, producţie a Teatrului "Andrei Mureşanu" din Sfântu Gheorghe.

"(In)dependenţii - homo sapiens non urinat in ventum" de şi în regia Catincăi Drăgănescu, o iniţiativă Idea77 realizată în parteneriat cu Unteatru, Centrul Replika şi Teatrul LUNI de la Green Hours, va putea fi urmărit, de la orele 18,00 şi 21,00, la Unteatru.

Spectacolul Teatrului "Regina Maria" din Oradea - Trupa "Iosif Vulcan", "Vinegar Tom" de Caryl Churchill, în regia lui Alexandru Muşoiu, o comedie neagră, cu song-uri, scrisă stil brechtian, se va juca de la ora 18,30, la Sala "Liviu Ciulei (Izvor) a Teatrului Bulandra.

Producţie invitată în FNT, "Capcana" după "Fuga" de Mihail Bulgakov, regia şi adaptarea Petru Hadârcă, producţie a Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău, va putea fi văzută de la ora 19,00, la Sala "Ion Caramitru" a TNB.

"Nu mai ţine linia ocupată" de Alexandra Felseghi, regia Adina Lazăr, producţie a Teatrului Naţional "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, spectacol invitat în FNT în secţiunea "Macro-istorii. Societăţi fragmentate", va putea fi văzut la Sala Majestic a Teatrului Odeon, de la ora 21,00.

"Are we human or are we dancers?", regia şi coregrafia Ioana Marchidan, producţie M Studio, Sfântu-Gheorghe, spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română şi engleză, producţie invitată în FNT în secţiunea "Graniţe fragile" / "Teritorii hibride", se va juca, de la ora 22,00, la Sala Pictură a TNB.

A 32-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se desfăşoară la Bucureşti între 5 şi 13 noiembrie.

