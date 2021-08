Spectacolul de dans “It Goes by Quick” / „Povești de viață” de Ana Maria Lucaciu, în premieră mondială, în închiderea celei de-a 40-a ediții a Battery Dance Festival din New York

Începând din luna iulie, orașul New York a început să se redeschidă pentru evenimente culturale și artistice organizate în spații fizice, după mai bine de un an de restricții impuse de pandemie. În acest context, ICR New York susține, în 20 august, prezentarea, în premieră mondială, a spectacolului de dans “It Goes by Quick” / „Povești de viață”, în coregrafia româncei Ana Maria Lucaciu, în seara de închidere a celei de-a 40-a ediții a prestigiosului Battery Dance Festival, un adevărat reper cultural al cosmopolitei capitale artistice americane și cel mai longeviv festival de dans din New York.

Ana Maria Lucaciu va conduce un ansamblu format din șase dansatori ai Battery Dance Company, printre care, alături de americanii Sarah Housepian, Vivake Khamsingsavath, Jillian Linkowski, Sean Scantlebury și Sara Seger, se numără și românul Răzvan Stoian, unul dintre cei mai apreciați membri ai companiei. Muzica originală a spectacolului este semnată de T.M. Rives.

Prin intermediul acestui spectacol de dans, coregrafa româncă stabilită la New York va demonstra încă o dată îndemânarea cu care destăinuie publicului secrete profunde ale interacțiunii umane, prin simbolistica gesturilor și printr-o fizicalitate pregnantă.

„Sunt foarte fericită că am din nou șansa de a crea o premieră pentru Battery Dance Company. Eu îmi doresc ca spectatorii să vadă pe scenă oameni normali, chiar dacă nimic din ceea ce ei execută nu este ‘normal’, și de aceea îmi propun să extrag și să transmit, pe cât posibil, umanitatea artiștilor cu care lucrez, cu care oricine să se poată identifica. Spectacolul este inspirat din mișcări și momente luate din viața de zi cu zi, pentru ca publicul să se îmbarce într-o călătorie a imaginației mele, dar și într-o călătorie a propriei imaginații.” – Ana Maria Lucaciu

Ediția din acest an a Festivalului, însumând spectacole prezentate de 53 de companii din 14 țări, se desfășoară în perioada 12-20 august 2021. În prima parte (12-14 august) au fost prezentate spectacole online, iar în cea de-a doua (15-20 august) spectacolele au loc fizic, într-o locație ea însăși spectaculoasă din golful New York-ului, în Robert F. Wagner Park, cu Statuia Libertății în fundal.

Ana Maria Lucaciu este o cunoscută coregrafă și balerină de origine română care trăiește în prezent la New York. A absolvit National Ballet School of Canada, a fost apoi balerină la Royal Danish Ballet (Denmark), Augsburg Ballet (Germany), The Portuguese Contemporary Dance Company (Lisbon) și Cedar Lake Contemporary Ballet (New York). A dansat în coregrafia celor mai importante nume ale baletului contemporan, printre care: Ohad Naharin, Crystal Pite, Hofesh Shechter, Jiří Kylián, Jo Stromgren, Sidi Larbi Cherkaoui și Alexander Ekman. În ipostaza de coregrafă a lucrat pentru Norwegian National Ballet, New Dialect și SUNY Purchase Dance Company.