Spectacolul de teatru imersiv „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” – PRIMUL PROIECT FINANȚAT ÎN CADRUL PROGRAMULUi BURSE DE IDEI “BUCUREȘTI RE:IMAGINAT” ARE LOC ÎN IULIE

„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” este un serial de spectacole imersive despre locuri şi oameni emblematici din urban. Gândit ca o modalitate de explorare inedită a oraşului, spectacolul de teatru imersiv „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” de Adi Ciglenean transformă spectatorii în participanţi şi îi lansează într-o aventură irepetabilă care îi poartă prin diferite puncte din Bucureşti în timp ce povestea spectacolului li se dezvăluie treptat.

În cadrul „Străzilor deschise”, publicul va experimenta primul episod din seria spectacolelor „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, intitulat „TFBşiVFM Victoriei/Pipera”. Traseul spectacolului începe în Piaţa Victoriei la sediul Entertix (Calea Victoriei 155, etaj 1, intrare din Buzești) şi continuă pe un itinerariu prestabilit până în zona Pipera, în spaţiul Teatrului Apropo.

În data de 1 iulie, sunt programate reprezentaţii cu grupuri de şase spectatori. Punctul de Întâlnire este Calea Victoriei 155 (Calea Victoriei 155, etaj 1, intrare din Buzești), iar reprezentaţiile se vor desfăşura succesiv, la următoarele intervale orare: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.

Experienţa imersivă „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” este primul eveniment din cadrul „Pipera in Your Mind”, un proiect cultural care îşi propune să transforme locuri emblematice ale cartierului de birouri în „spaţii de joc” prin activări din aria teatrului senzorial, site-specific şi imersiv. Proiectul „Pipera in Your Mind” este unul dintre cele 33 de proiecte finaliste ale Programului-pilot „Bucureşti RE:imaginat” – Burse de idei pentru proiecte culturale. Lansat în octombrie 2021, programul a urmărit coagularea unor idei de proiecte care să crească accesul la spaţiile publice şi atractivitatea acestora pentru cetăţenii oraşului. Proiectele finaliste urmează să fie implementate pe parcursul anului 2022 de către ARCUB şi partenerii programului.

Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte VICTORIEI/PIPERA

Un spectacol imersiv de Adi Ciglenean şi Citit În

2 iulie | 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Locuri/reprezentaţie: 6 locuri

Traseul spectacolului: Calea Victoriei 155 – Cartierul Pipera.

Vremea poveștilor a trecut, vremea publicului a trecut, vremurile trec și nu se mai întorc înapoi.

Numai un Făt Frumos ar mai putea frânge osia timpului și să trezească orașul la viață. Numai un Făt Frumos, fie el bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, tată sau fiu ar putea săruta Piața Victoriei făcând să vibreze liniile de metrou până, hăt, în Pipera.

Să fii tu acela? Să fii tu aceea?

Încercarea n-are preț, doar să te înscrii la una din reprezentațiile TFBșiVFM 2 iulie pe adresa TFBsiVFM@gmail.com sau telefon 0721.831.160 și de acolo te lansăm direct în aventură.

Un oraș doar pentru tine, oameni și locuri emblematice doar pentru tine, un traseu doar al tău, un singur erou și un singur spectator: tu.

O dată ca niciodată, că de n-ai fi nu s-ar povesti.