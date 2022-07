Teatrelli anunță o nouă premieră: „Dual, un performance despre prietenie”, un spectacol aflat la intersecția dintre teatru-dans, teatru non-verbal și teatru de obiect

Un spectacol aflat la intersecția dintre teatru-dans, teatru non-verbal și teatru de obiect, producția work in progress creart/Teatrelli - „Dual, un performance despre prietenie” - spune povestea a trei prieteni foarte buni care se întâlnesc să gătească împreună un desert. Ceea ce este, aparent, senin și natural, începe să pulseze pe dedesubt. Artiștii traduc prin interacțiunea cu obiectele unei bucătării stările opuse prieteniei. Ce se întâmplă când dispare încrederea? Apare îndoiala. Ce se întâmplă când dispare siguranța? Apare frica.

„Dual, un performance despre prietenie” reunește trei actori extrem de apreciați ai tinerei generații: George Albert Costea, Mihaela Velicu și Vlad Udrescu (nominalizat anul acesta la premiul UNITER pentru cel mai bun actor în rol secundar). Conceptul semnat de regizoarea Leta Popescu, una dintre cele mai originale, avangardiste și relevante voci ale teatrului contemporan românesc, scenograful Bogdan Spătaru și celebrul coregraf Florin Fieroiu, care s-a alăturat echipei artistice în această etapă finală, propune o privire asupra prieteniei dincolo de clișeu, dar și un adevărat laborator artistic, o formă de căutare a noi mijloace de expresie în zona artelor spectacolului. Puncte de pornire și inspirație în conceperea performance-ului work in progress au fost Erwin Wurm și Csilla Klenyánszki, artiști conceptuali - dar cu umor - care analizează cotidianul prin sculpturi umane de un echilibru fragil.

Producția work in progress este prezentată publicului în etapa finală de montare și intră în repertoriul permanent al Teatrelli din toamnă. Prima etapă de lucru și reprezentațiile aferente au avut loc la finalul lunii noiembrie 2021. Premiera acestei ultime etape este programată în zilele de 29, 30 și 31 iulie, de la ora 19.00.

„La finalul etapei 1 din proiectul work in progress l-am invitat pe coregraful Florin Fieroiu în public. Nu știu ce l-a atras atât de tare, dar când s-a încheiat reprezentația, ne-a vorbit implicat despre ce făcusem. Experimentul nostru fusese creat pe intuiții, căutări, ezitări, dar și cu aplombul călcatului pe teren necunoscut – niciunul din noi nu are studii coregrafice. Și Florin ne-a ținut în sala de la Teatrelli și ne-a zis câte-n lună și-n stele despre fraze de mișcare, despre a performa versus a reprezenta, despre raportarea la obiect, distorsiuni ale mișcărilor, revenire la mișcarea inițială, ce să mai, un adevărat la care eu una am stat cu gura căscată, spunându-mi: . Suntem în etapa a IIa, cu Florin Fieroiu în echipă, iar dacă ceva nu e bine, nu mai e vina mea. Glumesc. Vă așteptăm! ”, a declarat pentru presă Leta Popescu.

„Seria de producții work in progress a ajuns un element definitoriu în programul Teatrelli, fiindcă susține activ dezvoltarea spațiului într-un laborator de cercetare artistică în zona artelor spectacolului, atât prin faptul că oferă artiștilor posibilitatea unor căutări necesare, intense, condensate într-o perioadă scurtă de timp (aproximativ 10 zile de lucru efectiv pentru fiecare etapă), cât și prin faptul că reușește să creeze contextul unei distanțări obiective de la o etapa de montare la alta. De asemenea, am convingerea că este o perspectivă extrem de interesantă și pentru public. De cele mai multe ori, auzim reacții de genul: și sunt exact acele detalii, de finețe, care devin cu adevărat vizibile pentru public în următoarele etape de montare, având în vedere că spectatorului i se facilitează accesul în această anatomie profundă a devenirii unui producții de teatru / a unui performance. ”, explică Roxana Lapadat, director artistic Teatrelli.

„Dual, un performance despre prietenie”

Concept: Leta Popescu, Bogdan Spătaru, Florin Fieroiu

Performeri: George Albert Costea, Mihaela Velicu, Vlad Udrescu