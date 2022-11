În această idee, Teatrul Național din Timișoara deschide seria evenimentelor de impact ale Capitalei europene cu The Third Reich / Al treilea Reich de Romeo Castellucci.

Spectacolul-instalație Al treilea Reich este conceput ca o reflexie vizuală a cărții lui Viktor Klemperer, Language of the Third Reich. Prin intermediul acestei instalații, într-un experiment senzorial al sensurilor lui Castellucci, regizorul-creator dezvoltă o temă centrală în opera sa, privind rolul retoricii în artă. În Al treilea Reich, o mașină de limbaj restrânge spațiile realității la dimensiuni mecanice, astfel încât toate substantivele – reproduse automatic – par clădiri prefabricate, o realitate din care evadarea este imposibilă.

Romeo Castellucci modelează teatrul european al ultimelor trei decenii, fiind unul dintre cei mai importanți regizori de teatru pe plan mondial, recunoscut pentru felul în care creațiile sale înglobează toate disciplinele artistice. Teatrul său răstoarnă primatul cuvântului, creând dramaturgii complexe care se bazează pe toate formele de artă. Creațiile lui Castellucci au urcat pe cele mai mari scene și festivaluri din lume. A regizat secțiunea de teatru a Bienalei de la Veneția, a fost Artiste Associé la Festivalul de la Avignon, Grand Invité la Trienala de la Milano, precum și regizor invitat la Schaubhüne din Berlin. A fost distins, printre alte premii internaționale, cu Leul de Aur la Bienala de la Veneția și două Măști de Aur pentru spectacolele sale de operă.

Spectacolul-instalație Al treilea Reich va avea 6 reprezentații, programate miercuri, 7 decembrie și joi, 8 decembrie, în Sala Mare a Teatrului Național de la ora 18, ora 19,30 și ora 21. Biletele se pun în vânzare online pe www.tntm.ro și fizic, la Agenția de bilete „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2, orar marți – duminică, orele 11-19.

Prezentarea spectacolului este finanțată de Institutul Cultural Român, care este partenerul principal al proiectului, și reprezintă DEMO 2023, o avanpremieră a programului Teatrului Național pentru Capitala Europeană a Culturii. Institutul Cultural Italian din București s-a implicat, de asemenea, în acest eveniment care pune Timișoara pe harta excelenței artistice și performative de nivel european.

DEMO 2023 este, totodată, organic legat de FEST-FDR, într-o dimensiune cu mult mai cuprinzătoare. Teatrul Național s-a pregătit pentru FEST-FDR 2022. Astfel, pentru secțiunea FDR, selecția realizată de teatrologul Oana Borș, care a vizionat 110 spectacole - 68 doar din România - dintre care a selectat 15 titluri ale unor teatre și companii din țară (amintim Câine cu om. Câine fără om, pe texte de Lia Bugnar, Dan Coman, Simona Goşu, Maria Manolescu, Oana Pellea, Radu Tudoran și Radu Afrim, regia Radu Afrim, Teatrul Național Craiova, Nu mai ține linia ocupată de Alexandra Felseghi, regia Adina Lazăr, Teatrul Național Cluj, Vițelul de aur, dramatizare de Eugen Gyemant după Ilf și Petrov, regia Radu Iacoban, Teatrul „Maria Filotti”, Brăila, 89. Cele 7 morți ale Mihalaei Runceanu, text și regie Catinca Drăgănescu, Teatrul Apollo 111, Întoarcerea acasă de Matei Vișniec, Teatrul Matei Vișniec, Suceava, Dispariții de Elise Wilk, regia Cristian Ban, Teatrul „Andrei Mureșanu”, Sfântu Gheorghe, Dușmănie v.2.0. E ceva vindecător în a le da oamenilor un obiect al urii lor, text și regie Gabriel Sandu, Creart – Teatrelli București, Întoarcerea de Laurențiu Blaga, regia Adi Iclenzan, Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”, Dă-te din soare, regia Leta Popescu și Partea 1. Iubirea, regia Petro Ionescu Reactor de Creație și Experiment, Cluj-Napoca, Povestea urșilor Panda de Matei Vișniec, regia Ben Pascal, coproducție Teatrul Național „Radu Stanca”, secția germane - Theatre Ecce Salzburg Austria, (In)Dependenții, de Catinca Drăgănescu, unteatru, București, Medeea: Furie, text și regie Radu Popescu, Teatrul Apropo, București) și din Timișoara (Oameni. De vânzare, un spectacol de Carmen Lidia Vidu, Teatrul German de Stat, respectiv Turnul, o producție a Companiei Basca); în egală măsură, pentru secțiunea FEST 2022 a construit un program în care se regăsesc titluri, regizori și companii de primă mărime: La Gioia de Pippo Delbono, A man from Podolsk, regia Oskar Korshunovas, Run & Solo Zahrbat, coregrafia Brahim Bouchelaghem și, nu în ultimul rând, Al treilea Reich / The Third Reich, un spectacol de Romeo Castellucci, precum și o serie de 14 spectacole pentru secțiunea Outdoor.

Selecția FEST-FDR 2022 reprezintă o bază valorică și cantitativă excelentă pentru anul 2023 și preluarea titlurilor în cadrul FEST-FDR 2023, în noua sa configurație, atunci când sperăm ca festivalul de 42 de ani dezvoltat prin aripa FEST de 12 ani să primească suportul financiar.

Până atunci, prezența pe scena Teatrului Național a spectacolului-instalație AL TREILEA REICH de Romeo Castellucci - DEMO 2023 - miercuri, 7 decembrie și joi, 8 decembrie, cu trei reprezentații programate în fiecare zi de la ora 18, ora 19,30 și ora 21, reprezintă una dintre principalele semnături ale marilor personalități teatrale și pentru formulele cele mai percutante ale culturii europene și mondiale actuale.