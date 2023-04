Titluri de operă și balet, în săptămâna luminată, pe scena Operei Naționale București

Miercuri, 19 aprilie, ora 18:30, vă așteptăm la spectacolul coupé de dans contemporan „Tango. Radio & Juliet” de Edward Clug. Ambele lucrări reprezintă un poem coregrafic, fiecare în parte fiind structurate ca poezie de stare. Mișcările dansatorilor, atent elaborate, spectaculoase, sunt încărcate de forță, atât în „Tango”, cât și în „Radio and Juliet”. În „Tango”, Clug împrumută pași de tango argentinian, iar în „Romeo and Juliet” mișcări contemporane, rapide, uneori asemănătoare cu figuri breakdance. Tangoul, unul dintre cele mai pasionale dansuri din lume, și opusul poveștii eternilor îndrăgostiți (Romeo și Julieta) se întâlnesc astfel, într-un mod inedit, în spectacolul „Tango. Radio and Juliet” pentru a da viață celor mai puternice și contradictorii stări: pasiune, iubire, deziluzie, singurătate. Spectacolul se adresează în mare parte publicului tânăr, dar și spectatorilor dornici să încerce o experiență specială, o nouă formulă de dans contemporan.

Joi, 20 aprilie, ora 18:30, vă invităm la spectacolul „Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti. Capodopera donizziană este un exemplu tipic de operă bufă, care prezintă povestea de iubire deșartă a tânărului Nemorino. Dintre cele mai spectaculoase momente se regăsește aria lui Nemorino, ,,Una furtiva lagrima”, care surprinde un moment deosebit, datorită frumuseții liniei melodice și a construcției armonice orchestrale, care învăluie publicul de toate vârstele.

Vineri, 21 aprilie, ora 18:30, vă așteptăm la spectacolul de operă „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, care ne spune povestea frumoasei gheișe Cio-Cio-San. Aceasta se îndrăgostește de un ofițer de marină american, doar pentru a fi abandonată și lăsată să facă față consecințelor iubirii ei interzise. Cu o sonoritate luxuriantă și arii uimitor de frumoase, „Madama Butterfly” este o tragedie atemporală care vă va fermeca. Nu ratați această călătorie de neuitat într-o poveste exotică a iubirii, pierderii și sacrificiului suprem!

Sâmbătă, 22 aprilie, ora 18:30, va avea loc spectacolul de balet „Lacul Lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski. Povestea din spatele celei mai celebre dintre compozițiile de balet este una cât se poate de captivantă și a reprezentat, de-a lungul timpului, subiectul de discuție al multor critici. Unul dintre fondatorii baletului rusesc, Fyodor Lopukhov, a considerat „Lacul lebedelor” o operă națională, având în vedere simbolistica centrală – lebăda, simbolul acesteia fiind foarte des întâlnit în lirica populară; atât subiectul operei, cât și imaginea lebedelor, reprezintă ideea dragostei veșnice în cultura Rusiei. Una dintre cele mai frumoase povestiri folclorice rusești, „Rața albă”, a influențat într-o mare măsură acest titlu. Contemporanii lui Ceaikovski au afirmat că acesta a prezentat de-a lungul vieții un mare interes pentru viața lui Ludwig II al Bavariei, a cărui tragică poveste este simbolizată prin lebăda din opera compozitorului.

Duminică, 23 aprilie, ora 18:30, vă așteptăm la spectacolul de operă „Don Carlo” de Giuseppe Verdi. Povestea lucrării are ca punct incipient situaţia politică şi socială din Europa secolului al XVI-lea. Posibila căsătorie a tânărului Carlo, fiul regelui Filip al II-lea, cu prinţesa Elisabeta de Valois, fiica regelui Henri al II-lea, are ca scop aducerea păcii între Franţa şi Spania, țări aflate în război la acea vreme. În ciuda aşteptărilor, cei doi se îndrăgostesc, însă regele Spaniei se împotriveşte dorinţei lor, căsătorindu-se el însuşi cu tânăra prinţesă. Istoria, politica, religia și dragostea se împletesc ingenios într-un subiect ce conţine şi o mare parte de ficţiune, acurateţea istorică fiind relativă de dragul poveștii.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

