Trăiește “Povești în doi”, la Teatrul Metropolis!”

În luna martie, Teatrul Metropolis îți răsplătește fidelitatea oferindu-i persoanei care te însoțește un loc gratuit.

Comedii, drame, basme și narațiuni surprinzătoare. Texte originale, abordări îndrăznețe și interpretări de excepție. Toate acestea, în confortul celor două săli primitoare ale Teatrului Metropolis.

Cumperi un bilet iar noi îți oferim al doilea loc gratuit!

Campania se desfășoară în luna martie, iar biletele se pot achiziționa doar de la casa de bilete, în limita locurilor disponibile.

Luni 6 martie

CALIFORNIA SUITE

de Neil Simon

Regia: Andrei Huțuleac

Costumele: Ariana Miron Presan

Decorul: concept colectiv

Light design: Alex Medveghi

Traducerea: Tudor Lucanu

Cu: Dan Rădulescu, Corina Moise, Nicoleta Hâncu, Sorin Miron, Ariana Miron Presan

Sâmbătă 11 martie

DRAGOSTEA DUREAZĂ TREI ANI

sau MEGA PETRECERE DE DIVORT

după Frederic Beigbeder

• 99,99% dintre spectatori traiesc povestea spectacolului desi nu au curajul sa recunoasca

• un spectacol ... CU MULTA IRONIE SI UMOR...

• razi de mori 1 h 20 min si dupa care plangi o viata intreaga!

• un spectacol care nu te lasa indiferent

• daca esti casatorit ai toate sansele sa divortezi

• daca inca nu te-ai casatorit...poate ca nu o sa o mai faci niciodata

• daca esti divortat...iti reamintesti cum a fost cand erai casatorit....iar daca nu esti in nici una din cele trei situatii... tot o sa te regasesti cu siguranta in aceasta piesa

REPLICI DIN PIESA… posibile și în viață

“În primul an cumperi mobila, în al doilea an muți mobila, în al treilea an împarți mobila”

“Iubita mea, nu te-am înșelat de plăcere. Te-am înșelat pentru supraviețuirea speciei”

“Când nevasta îți devine prietenă, e cazul să propui unei prietene să iți devină nevastă ”

“Adevărul e că dragostea începe cu apă de trandafiri și se termină cu lături ”

“Chiar dacă te-ai însurat cu cea mai drăguță fată cu putință va exista întotdeauna o necunoscută nouă, care se va instala în viața ta pe vârful picioarelor. Bărbatul e un animal nesatisfăcut, care ezită între mai multe frustrări.”

“Când îmi place o fată, vreau să mă îndrăgostesc de ea, vreau s-o sărut. Când o sărut, vreau să mă culc cu ea, când mă culc cu ea, vreau să trăim împreuna într-un apartament mobilat, când trăim împreună într-un apartament mobilat, vreau să mă însor cu ea, după ce mă însor cu ea, întâlnesc o altă fată care îmi place”.

Părerea autorului după premiera spectacolului:

Este prima dată când accept să mi se regizeze un roman. Am mai avut propuneri în Franța dar am refuzat. Am avut rețineri și de această dată. Mai ales când am auzit că regizoarea este femeie. Acum, după ce am văzut piesa, sunt mândru că am acceptat. Are un singur defect. Durează prea puțin. Ar trebui să dureze 3 ani, nu doar 1h 20 min. Cartea pe care am scris-o are un subiect trist. Ceea ce este extraordinar în acest spectacol este că se tratează cu mult umor, o poveste tristă. E un spectacol la care se râde. Mi-a plăcut și ideea că petrecerea de divorț a lui Marc Marronnier devine cadrul întâlnirii personajelor mele. Este un spectacol viu, neconvențional. La fel ca și cartea. Va avea un mare succes. - Frederic Beigbeder

Dramatizarea și regia Chris Simion – Mercurian

Tudor Aaron Istodor – Marc Marronier / proaspăt divorțat

Mirela Zeta – Anne Marronier / soția trădată

Vlad Logigan – Jean Georges / prietenul lui Marc

Andreea Sovan/Antoaneta Cojocaru – Alice / amanta

Duminică 12 martie

ÎN LARGUL MĂRII

Slawomir Mrozek

Proiect câștigător în cadrul programului “StarT”, ediția I, 2022

Spectacolul “În largul mării” spune povestea a trei naufragiați care rămași fără mâncare pe o plută trebuie să decidă cel mai inimaginabil lucru posibil. Pe cine din cei trei vor sacrifica pentru ca ceilalți doi să supraviețuiască?

Textul lui Mrozek este o frumoasă alegorie care începe brutal, intră direct în acțiune și poartă cu el această dilemă etică. Ai face orice ca să supraviețuiești? Dar ca să trăiești?

Spectacolul pune în discuție umanul și inumanului din noi în contextul societății consumeriste. Trăim azi la ritmul manufacturării obiectelor, în ritmul succesiunii lor neîntrerupte, trăim la viteza cu care le consumăm și inevitabil întrebarea apare. Oare ciclul acesta draconic “cumpără - consumă - aruncă” nu produce modificări în structura psihologică a oamenilor, ne face oare să-i tratăm fără considerație, ca pe niște obiecte inanimate pe cei din jurul nostru, pe semenii noștri?

Regia: Celina Nițu

Scenografia: Maria Ivan

Cu: Alexandru Munteanu, Alexandru Mirea, Florin Galan, Alexandru Făiniși, Mihai Dulea

Luni 13 martie

WEEKEND COMEDY

de Jeanne și Sam Bobrick

- premieră în Romania

Două cupluri închiriază din greșeală aceeași cabana pentru weekend. Unul din cupluri este format din Frank și Peggy, un domn morocănos și soția lui, amândoi trecuți de prima tinerețe, celălalt cuplu, format din Toniși Jill, doi tineri nonconformiști. Cei patru hotărăsc să împartă cabana pe durata weekendului și de-aici începe un adevărat război între generații plin de situații comice unde în final toți învață câte ceva despre comunicare, toleranță, despre greutățile, dar și beneficiile vieții de familie. Cu această piesă Sam Bobrick- autorul a zeci de piesă de succes printre care ”Cafeneaua” sau ”Crima de la Howard Johnson”, demonstrează din nou de ce este considerat unul din părinții comediei moderne americane.

Regie: Dragos Câmpan

Scenografie: Iulia Gherghescu

Cu: Florin Busuioc, Adelaida Zamfira, Ioana Marcoiu,