Tudor Cucu Dumitrescu - din această toamnă în echipa de actori a Teatrului Stela Popescu

Am încredere în domnul Cristian Șofron. Stagiunea aceasta voi lucra consecvent și consistent, voi spera și voi visa alături de echipa Teatrului Stela Popescu. ”Equus” este un spectacol care mă tulbură și mă încântă deopotrivă. Fiecare reprezentație este un prilej de contemplare asupra artei actorului, a spectacolului și asupra existenței. Spune actorul Tudor Cucu Dumitrescu, care anul acesta împlinește 25 de ani, pe 30 octombrie.

A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale în anul 2019, iar în anul 2021 a obținut diploma de Master. Dincolo de rolul Alan Strang din spectacolul „Equus” de Peter Shaffer, are deja în palmares numeroase roluri în spectacole de teatru, printre care Torvald Helmer din “O casa de păpuși”, de Henrik Ibsen, la Centrul Cultural LUMINA, în regia lui Victor Ioan Frunză, în stagiunea 2019/2020, Laurent din “Colivia cu nebune”, de Jean Poiret, la Teatrul Metropolis, în regia lui Victor Ioan Frunză, în stagiunea 2018/2019, Făt-Frumos din “O clipa de eternitate” de Filip Columbeanu, în regia lui Radu Stoian, la Teatrul de Comedie, în stagiunea 2017/2018, Warren Straub din “This is our youth”/”Tineretea noastră” de Kenneth Lonergan, la Centrul Cultural LUMINA, în regia lui Victor Ioan Frunză, în stagiunea 2021/2022, Horace din “Scoala nevestelor” de Moliere, la Centrul Cultural LUMINA, în regia lui Victor Ioan Frunză, în stagiunea 2020/2021, Jean din “Rinocerii” de Eugen Ionesco, în regia lui Victor Ioan Frunză, la Teatrul Metropolis, în stagiunea 2020/2021, Preotul din “Portugalia” de Zoltan Egressy, în regia lui Victor Ioan Frunză, la Teatrul Metropolis, în stagiunea 2020/2021, Luciano din “Lampio” de Victoria Pătrașcu, la Teatrul Stela Popescu, în regia lui Tony Adam, în stagiunea 2017-2018, Detectivul lui Dumnezeu din “Liliom”, de Molnar Ferenc, la Centrul Cultural LUMINA, în regia lui Victor Ioan Frunză, în stagiunea 2021/2022 etc.

De asemenea, a jucat în filmul Marocco/Mikado, în regia lui Emanuel Parvu, film care s-a aflat în competiția oficială la TIFF în 2022, dar și în filmele Eu contez, în regia Alinei Șerban și Videochat, serial ProTV, în regia lui Vlad Zamfirescu.

Tudor Cucu Dumitrescu a făcut parte din lotul olimpic de juniori la scrimă.