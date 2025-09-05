Un nou succes românesc pe scena Expo 2025 Osaka: Opera Națională București, ovaționată de publicul japonez

Publicul a umplut sala în aer liber National Day Hall din interiorul Expo 2025 Osaka. Spectatorii au stat pe scaune sau în picioare pentru a asculta Gala Stele ale Operei Românești. Finalul a fost întâmpinat cu urale și minute în șir de aplauze, iar după bis publicul a mai rămas în sală pentru autografe și fotografii cu soliștii.

Tenorul Ștefan Pop, pentru prima data în concert la o Expoziție Mondială, dar pentru a 10-a oară pe o scenă în „Țara Soarelui Răsare” este foarte iubit de japonezi și se aștepta la asemenea primire: „Japonia este una dintre țările mele preferate. Mă simt ca acasă aici, am publicul meu, de obicei, după concerte, trebuie să stau câte o oră să dau autografe, așa cum s-a întâmplat și acum. De fapt, eu reprezint România peste tot pe unde cânt în lume și sper să la câte mai multe concerte de acest gen în toată lumea pentru că avem ce arăta și faptul că eu și Anita Hartig cântăm pe toate scenele internaționale nu este nimic altceva decât un exemplu că România este mereu prezentă în prim plan.”

Cu gândul la România cântă peste tot în lume și soprana Anita Hartig, căreia i-au dat lacrimile când s-a gândit ce aduce cu ea în interpretările de pe marile scene: „De fiecare dată când cânt pe scenele din toată lumea simt emoție, simt bucurie, simt un fel de orgoliu de a putea duce experiența mea de săsoaică și româncă în lume și să îmi cânt dorul de casă peste hotare, dar să duc cu mine și grădina bunicii, plivitul în grădină, strânsul de iarbă, jucatul cu animale, lucrurile astea simple, de mi se face pielea de găină numai când mă gândesc la ele și mă emoționez cumplit. Toate astea îmi dau emoția, sensibilitatea și curajul cu care cânt în toate limbile. Toate, pentru că am această bogăție pe care o duc cu mine peste tot.”

Soprana Anita Hartig, tenorul Ștefan Pop și baritonul Ștefan Ignat, alături de orchestra Operei condusă de Daniel Jinga, au interpretat lucrări semnate de Puccini, Verdi, Enescu, Brediceanu, dar și lucrarea Fandacsia, scrisă de compozitorul Dan Dediu, lucrare în primă audiție internațională despre care compozitorul spune că exprimă spiritul românesc: „Îmi place foarte mult să fiu interpretat de instrumentiștii din Orchestra Operei Naționale București. Au câteva caracteristici importante: în primul rând, simt ceea ce cântă, în al doilea rând, a devenit o orchestră cu o componentă tehnică remarcabilă și în al treilea rând, au un sunet special și un entuziasm cu care abordează partiturile.”

Directorul General al Operei Naționale București, Daniel Jinga, a condus orchestra ONB și acum patru ani în concertul extraordinar de la Expoziția Mondială de la Dubai. Este de părere că astfel de evenimente sunt o oportunitate pentru România de a arăta ce are mai bun în ceea ce privește muzica clasică: „... poate nu avem bogăția, sau cultura, sau istoria altor civilizații. Dar avem talentul care este în ADN-ul poporului român, avem bucuria de a cânta, avem entuziasmul de a arăta lumii că nu suntem mai prejos. Sunt foarte mândru să văd asta. Și sunt foarte încântat e cum a ieșit acest concert de la Osaka.”

Comisarul general al României pentru Expo 2025, Ferdinand Nagy, spune că, potrivit unui rating acordat de publicul nipon, pavilionul României la Expo 2025 se află între primele șapte, concertele aduse fiind o mare atracție pentru japonezi: „Sunt încă sub emoția acestui concert extraordinar, ați văzut reacția publicului, nu voia să îi mai lase pe artiști să iasă de pe scenă. Cu certitudine, din punctul de vedere al evenimentelor culturale organizate la Expo Osaka, în cele cinci luni care au trecut, suntem printre primii. Puține țări au reușit să aducă evenimente culturale de acest nivel.”

Concertul a marcat o nouă prezență a României pe scena internațională a Expo 2025 Osaka, unde pavilionul național – Romania, Land of Tomorrow – a depășit recent pragul de jumătate de milion de vizitatori.

Citește pe Antena3.ro Un bărbat a stat aproape 30 de ani la închisoare din cauza unei minciuni spuse de o femeie

Prezența Operei Naționale București la Expo 2025 Osaka va fi completată de recitaluri susținute la Pavilionul României de formații camerale din orchestra operei.

Participarea României la Expo 2025 Osaka este coordonată de Ministerul Afacerilor Externe.

Organizator: Ministerul Afacerilor Externe, Pavilionul României la Expo 2025 Osaka

Co-organizator : Opera Națională București

Parteneri culturali: The Culture Club, Pro Contemporania.

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Evenimentul Zilei, Capital, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹