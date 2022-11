Una dintre cele mai mari companii de dans din lume și unul dintre regizorii teribili ai teatrului contemporan, pe Scena Digitală în noiembrie!

Unul dintre regizorii teribili contemporani, Andriy Zholdak, a pus în scenă, la Naționalul sibian, „Romeo și Julieta”, după W. Shakespeare, cu tânăra generație de actori studenți.

Kibbutz Contemporary Dance Company, una dintre cele mai importante companii de dans din lume, vine pe Scena Digitală cu o creație excepțională, „Caii cerului”, coregrafia Rami Be'er.

Abonamentul lunii noiembrie include spectacolele: „Romeo și Julieta”, „Caii cerului”, „RUG”, „Flacăra nopții”, „Hedda Gabler”, „Domnul Ibrahim și florile din Coran”, „Visul unei nopți de vară”, „Puzzle”, „Macbeth”, „Pardes”/„Grădina Paradisului”.

Iubitorii de teatru care aleg abonamentul trimestrial pot viziona spectacolele: „Romeo și Julieta”, „Caii cerului”, „RUG”, „Flacăra nopții”, „Trei surori”, „Ceea ce ziua datorează nopții”, „Tattoo”, „Visul unei nopți de vară”, „Cerere în căsătorie”, „Uncanny Valley”, „Necunoscuta cunoscută”, „Puzzle”, „Macbeth”, „Pardes”/„Grădina Paradisului”, „Hedda Gabler” și „Domnul Ibrahim și florile din Coran”.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe bază de abonament sau bilet individual.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE SPECTACOLE

ROMEO ȘI JULIETA

După: W. Shakespeare

Regia: Andriy Zholdak

Co-scenografie, muzica, lumini, video, scenariu: Andriy Zholdak

Scenografie: Daniel Zholdak

Costume: Yan Zholdak

Asistent regie, traducător: Valeriu Andriuță

Sufleur, asistent regie: Corina Predescu

Asistent scenografie: Ștefania Dogariu

În distribuție: Crina Dumitrașcu, Radu Costea, Iustinian Turcu, Andrei Gîlcescu, Gabriela Pîrlițeanu, Horia Fedorca, Alexandru Malaicu, Ștefan Tunsoiu, Antonia Dobocan, Ada Bicfalvi, Emilia Ivan , Gabriel Muncuș, Mihai Mocanu, Ana Toda, Andrada Oltean

Nerecomandat celor sub 14 ani

Două familii rivale.

Doi tineri care transformă ura părinților în iubire. O poveste de dragoste care va învinge timpul. Și un nou prilej de a celebra miracolul teatrului.

„Romeo și Julieta”, semnat de regizorul ucrainean Andriy Zholdak, este un elogiu adus frumuseții, însă și o coborâre în tenebrele pasiunii absolute. Readaptare modernă a textului shakespearian, cel mai recent spectacol al bine-cunoscutului „copil teribil” al teatrului european ne propune o experiență poetică despre abisurile sufletului tânăr și despre forța sa de a-și găsi salvarea prin iubire. Într-o perioadă fragilă amenințată de pandemie și de războiul purtat în vecinătatea țării noastre, Naționalul sibian oferă spectatorilor o revizitare memorabilă a unui text canonic al culturii universale care vorbește, mai mult decât oricând, despre „starea de urgență” a actului de a te dărui celuilalt. Pe acest fundal de emoții copleșitoare, se distinge cuplul central care iubește până la moarte, tot așa cum, în cele din urmă, moare pentru a iubi. Cu intensitate, cu încăpățânare și, mai presus de orice, cu speranța pe care numai tinerețea și inocența o pot cuceri.

CAII CERULUI

Coregrafia, scenografia şi light design: Rami Be'er

Muzica: Faultline, J. Carpenter’s, A. Thersi, S. Endersen & C. Wallumrod & H. Sten, A. Desplat, Bjork, F. Buttons, Krieg und Frieden, Thee Silver Mt. Zion, O. Arnalds & A.S. Ott, Blonde Redhead, D. Labrosse & I. Mori & M. Tetreault, Elvis Presley, P. Jeck, Kid Koala, Primus, The Knife, Murcof, E. Karaindrou, Micachu & The Shapes & London Sinfonietta, O. Yoshihide

Editare sunet: Rami Be’er, Alex Claude

Design costume: Rami Be’er, Lilach Hatzbani

Regizor repetiţii: Nitza Gombo

Regie artistică: Rami Be’er

Director executiv: Amira Teomi

Fondator: Yehudit Arnon (1926-2013)

Director turnee: Yoni Avital

Regie tehnică: Diego Fernandez

Sunet şi lumini: Lior Cohen

Manager spectacole: Zadok Zemach

Costume: Ofra Sharon Heimann

Dansatori: May Assor, David Ben Shimon, Roni Ben Simon, Léa Bessoudo, Anastasia Cheshun, Natia Chikvaidze, Shani Cohen, Megan Doheny, Niv Elbaz, Albert Galindo, Martin Harriague, Jin Hwan Seok, SuJeong Kim, Shelly Lemel, Ilya Nikurov, Hagar Shachal, Nat Wilson, Jung Woon Jung

Nerecomandat celor sub 12 ani

„O, mielul meu rănit

Mă frământă lacrimile tale

Iubita ta îți va aduce

Caii cerului

Deși mâini fără viață îngrădesc grădina

Acestea sunt vremuri violente

Iar violența aduce violență

Și mincinoșii aduc alte minciuni”

- A.Silver Mt.Zion



Un spațiu al mișcării, în permanentă schimbare. Locuri goale, stropi de culoare, momente de convergență. Un peisaj, o privire, o atingere. O adiere de aducere-aminte în timp și spațiu.

„Ne-a scăpat atunci, dar nu contează – mâine vom alerga mai rapid, vom întinde mâna și mai departe… Iar într-o dimineață frumoasă.” - F. Scott Fitzgerald, Marele Gatsby.