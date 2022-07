UNATC: retrospectiva Iunie 2022

Sub titulatura „DIALOG Teatru-Film” a avut loc o primă întâlnire și dialog deschis cu regizorii Radu Jude, Gianina Cărbunariu, actorii Șerban Lazarovici și Silvian Vâlcu, moderată de Andrei Rus. În aceeași seară a fost proiectat și filmul „Tipografic majuscul” în regia lui Radu Jude. Totodată, a putut fi văzută și expoziția în aer liber „Tipografic majuscul” - o selecție din dosarul de securitate a lui Mugur Călinescu. Detalii și imagini aici.

În 8 iunie a fost lansat un nou sezon Podcast UNATC dedicat informării asupra Admiterii la UNATC în anul universitar 2022 - 2023.

Fiecare episod are ca invitat un profesor-reprezentant al celor două Facultăți din UNATC,

Facultatea de Teatru și Facultatea de Film.

Pe canalul de YouTube al UNATC puteți viziona primele patru episoade.

Episodul 1 (invitată: conf. univ. dr. Anca Ioniță – Director Departament Studii Teatrale; moderator: Vlad Logigan)

Episodul 2 (invitată: lect. univ. dr. Gabriela Suciu-Pădurețu, Prodecan Facultatea de Film; moderator: Dan Coza)

Episodul 3 (invitat: conf. univ. dr. Ștefan Caragiu, Director Departament Scenografie; moderator: Vlad Logigan)

Episodul 4 (invitat: conf. univ. dr. Radu Apostol, Prorector Cercetare, Dezvoltare și Inovare; moderator: Dan Coza)

Podcast UNATC este o producție SAS UNATC (Societatea Antreprenorială Studențească UNATC)

și are doi moderatori, actorii Vlad Logigan și Dan Coza. Podcast UNATC este coordonat de Laura

Lăzărescu-Thois, Director PR, Comunicare și Imagine la UNATC și constituie un proiect interdisciplinar, realizat împreună cu studenții diferitelor specializări din UNATC.

Între 22-26 iunie a avut loc la București Conferința internațională NECS, ediția a 15-a, la care au participat aproximativ 500 de cercetători, profesori și profesioniști din Film & Media Studies din întreaga lume. UNATC a fost principalul organizator local, iar din echipa de organizare au făcut parte profesori și asistenți ai Departamentului Scenaristică-Filmologie UNATC.

În 30 iunie s-a desfășurat sesiunea de comunicări „Rolul terapeutic al teatrului. Abordări interdisciplinare”, dedicată studenților și profesorilor din cadrul Departamentului de Studii Doctorale. Activitatea se înscrie în proiectul „Artă și terapie. Cercetare doctorală avansată” finanțat de M.E., prin FDI 2022, coordonat de prof. univ. dr. Liviu Lucaci.

UNATC și Cinemateca Română au propus pentru lunile mai și iunie o retrospectivă amplă a filmelor cuplului de cineaști Aleksandr Dovjenko și Iulia Solnțeva. Retrospectiva a debutat pe 25 mai, la Cinemateca Eforie. Retrospectiva s-a desfășurat la Cinemateca Eforie și în Sala Cinema din UNATC „I.L. Caragiale” și reprezintă o colaborare între ARHIVA ACTIVĂ și FILM MENU.

Activități conexe programei de studiu

Studenții de la masteratul Pedagogie teatrală au susținut ateliere la Festivalul BIOS de la Abrud. Pe lângă activitățile desfășurate cu copii de la 3 la 18 ani, studenții au lucrat și cu profesorii din zonă pentru a le oferi câteva exerciții cu specific teatral pe care le pot insera în procesul de predare-învățare-evaluare.

Totodată, începând din luna iunie studenții de la masteratul de Pedagogie teatrală încearcă să aducă o mică schimbare în viețile a o sută de tineri cu dificultăți sociale prin proiectul-caravană „Rază de soare. Educație prin teatru”.

La fiecare instituție se lucrează cu trei grupe: două alcătuite din elevi și cea din urmă formată din asistenți sociali, educatori sau asistenți maternali.

Studenții anului I master Teatrologie - Management și Marketing Cultural (Departamentul Studii Teatrale) au organizat Întâlnirile InCubArt în perioada 1-2 iunie, în format online, pe platforma Zoom.

Proiectul s-a adresat studenților și masteranzilor din cadrul facultăților cu profil teatral din România, care se specializează în management-ul și marketing-ul cultural, cu scopul de a realiza alături de specialiști din domeniu o structură de tip incubator de idei care să vină în sprijinul dezvoltării sectorului cultural independent.

Parteneriate și inițiative academice

UNATC PRESS, editura Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC), a participat pentru prima dată la Salonul Internațional de Carte Bookfest, în perioada 1 – 5 iunie. În afara aparițiilor editoriale, vizitatorii standului au putut admira și o instalație creată de studenții programului masteral ITPMA (Interactive Technologies for Performing and Media Arts), intitulată „Encounter with a Stranger” creată de Tudor Dobrescu, Diana Chiru, Constantin Simon și Denis Flueraru.

Pe 5 iunie, a fost organizată dezbaterea UNATC PRESS, un dialog pornind de la cel mai recent număr al revistei CONCEPT (revistă dedicată cercetării în domeniul artelor spectacolului). Au participat: Mihaela Michailov, directoarea Centrului de Cercetare CeArFi din cadrul Departamentului Cercetare Dezvoltare Inovare al UNATC, alături de cercetătoarele Catinca Drăgănescu și Maria Drăghici; moderatoare: Oana Boca Stănescu, coordonatoarea UNATC PRESS.

UNATC a primit o delegație din Cuba, iar în urma acestei vizite s-au încheiat următoarele parteneriate între UNATC și universitățile din Cuba:

1. UNIVERSITY OF HOLGUIN - Doamna Rector Isabel Cristina Torres Torres

2. THE UNIVERSITY OF MATANZAS - Doamna Rector Dr.C. LEYDA FINALE DE LA CRUZ

3. UNIVERSIDAD DE SANCTI SPIRITUS - Doamna Rector Dr.C NAIMA ARIATNE TRUJILLO BARRETO

4. UNIVERSIDAD DE ORIENTE - Doamna Rector Dr. C DIANA SEDAL YANES

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureş şi Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti au organizat la Târgu Mureş mai multe de evenimente culturale sub genericul „Arta ocupă oraşul", pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a Copilului.

Totodată, cele două universități au anunţat lansarea unui proiect comun, prin care vor organiza ateliere teatrale în liceele şi în şcolile generale din municipiul Târgu Mureş.

Premii și distincții

Cinci spectacole UNATC au fost selecționate la Festivalul de Teatru și Film „Șerban Ionescu”: „Disney Thriller”, „Groapa cu nisip”, „Instituția”, „Romeo și Julieta”, „Wasted”.

La Festivalul Național de Teatru OKaua, studenții UNATC au primit mai multe premii.

Marele Premiu - Mihaela Sîrbu pentru spectacolul „Romeo și Julieta”, UNATC

Premiul pentru Regie- Andreea Vulpe pentru „Fat Pig„ și „Nunta însângerata”, UNATC.

Câștigătorii premiilor pentru cel mai bun actor:

Georgiana Herciu - cea mai buna actriță în rol principal

Val Ilisie - cel mai bun actor în rol principal, premiu câștigat Ex Aequo alături de Iosif Paștina pentru rolul Maniacul din „Moartea accidentală a unui anarhist”.

Premiile pentru costume, pentru afiș și premiul special al juriului au mers către spectacolul „Nunta însângerată”.

Premiul pentru distincție „Adrian Pintea” i-a fost acordat lui Tiberius Zavelea

Premiul pentru cei mai buni actori în roluri secundare: Maria Moroșanu și Alex Iezdimir - „Romeo și Julieta”.

Premiul„Vox Artis” - Eva Cosac

Premiul pentru light-design: Dumitrascu Ionut - „Romeo și Julieta”.

Premiul „Vox Artis” - Iosif Paștina.

Premiul pentru performanța interpretării: coregrafilor Anca Stoica, Teodora Tudose, Sergiu Diță, Ada Anghel

Premiul special pentru spectacolul de animație: „Cui îi e frică de gâște?”

UNATC a participat Undercloud Festival de Teatru Independent de Orice (13 – 19 iunie)

Producțiile participante din partea Facultății de Teatru sunt: „Romeo și Julieta”, „Muscă, paie și bătaie” - ambele spectacole au primit Premiul juriului, „Burnout” (Premiul pentru cel mai bun spectacol). Din program au mai făcut parte și spectacolele producție UNATC: „Instituția”, „Împăratul muștelor”, „Banchet la final de omenire”.

La ediția de anul acesta a FITS, UNATC a participat cu trei producții studențești: „Hoții” de Friederich Schiller, regia: Anca Bradu; „Burnout”, regie și coregrafie: Arcadie Rusu; „Muscă, paie și bătaie”, text și regie: Lia Bugnar.

De asemenea, din programul festivalului au făcut parte și spectacole create de Felix Alexa, Radu Apostol, Mihaela Michailov, profesori UNATC: „Lecția” de Eugen Ionesco, regia: Felix Alexa; „Toată liniștea din lume” de Mihaela Michailov și Radu Apostol.

La ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), „Fragmentări” (regia: Miruna Minculescu) a luat Mențiune specială pentru Scurtmetraj în cadrul Zilele Filmului Românesc.