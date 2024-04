“Until Dark”, cu actrița româno-americană Maria Müller în rol principal, în premieră pe scena ICR New York

Piesa reprezintă un manifest feminist, care, pornind de la o situație de criză apărută într-o familie aparent unită, vorbește despre limitele solidarității de grup și gen și despre natura perisabilă a memoriei, inclusiv a celei afective. Fondat de artiste provenite din diferite părți ale lumii și stabilite în cosmopolitul, multirasialul New York, Et Alia Theater promovează poveștile de factură multiculturală, care au în centrul lor femei puse în situații de criză sau în fața unor alegeri morale dificile.

Maria Müller este actriță, scriitoare, producătoare și co-director artistic al Et Alia Theater din New York. Este absolventă a prestigioasei Tisch School of the Arts al New York University. Printre cele mai recente colaborări ale sale se numără Plasters (The Flea), Where Are You? (New York), în regia lui Sim Yan Ying "YY", în cadrul programului SUITE/Space al Mabou Mines, White Rabbit Red Rabbit la Theater for the New City, precum și două filme de lungmetraj, No Tomorrow și Eight to Nine O'clock, ambele aflate în prezent în post-producție. De asemenea, a participat la Festivalul Național de Teatru pentru Femei organizat în Carolina de Nord, în 2023. Activitatea ei a fost prezentată în mai multe publicații naționale și internaționale.