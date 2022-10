Workshop de Coregrafie cu Lucas Viallefond

Rectorul UNATC, prof. univ. dr. Liviu Lucaci, a salutat proiectul de colaborare pe partea de coregrafie-dans realizat alături de CNDB și Institutul Francez din România „Ne bucurăm că am putut realiza acest Workshop pe Coregrafie sub egida Programelor Francofoniei și vom continua seria evenimentelor pentru a beneficia pe viitor de diverse posibilităţi în domeniul cultural pentru promovarea diversității artistice”. Directorul departamentului de coregrafie UNATC, conf. univ. dr. Liliana Iorgulescu, a mulțumit tuturor celor implicați inclusiv Departamentului Programe Internaționale al UNATC pentru realizarea, într-un timp relativ scurt, a cursului desfășurat timp de două zile, pentru studenții de la Coregrafie UNATC și nu numai. Aceștia au beneficiat de 3 ore/zi intensive de grație, tehnică și concentrare, predată printr-o metodă unică de „staccato and relax” a coregrafului francez Lucas Viallefond. Directorul Relații Internaționale al UNATC, conf. univ. dr. Ștefana Samfira, a declarat: „Ne bucurăm de prezența lui Lucas, o experiență coregrafică inedită oferită studenților noștri și sperăm să ne revedem cu el și în 2023, pentru un Master Class (intensiv). Pe lângă Departamentele de Teatru și Film, Departamentul de Coregrafie este luat în considerare și pentru alte colaborări internaționale de renume, prin ample proiecte artistice în domeniu”.

Informații suplimentare

* Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București este o instituţie publică de învăţământ superior finanţată de stat, recunoscută pe plan internațional. Prin programele sale, care pun accentul pe cercetare, inovație, diversitate și interdisciplinaritate, Universitatea le oferă studenților oportunitatea de a se specializa în domeniul teatrului și în cel al filmului, precum și în domenii mixte, la nivel de licență, master și doctorat.

* CNDB este singura instituție publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii creată cu scopul de a susține, dezvolta și promova dansul contemporan. Statutul său de instituție de spectacole dar și de finanțator al coregrafiei contemporane face din CNDB o instituție vitală pentru dezvoltarea culturii coregrafice din România. CNDB este un cadru instituțional conceput ca un spațiu deschis care dorește să producă un reviriment permanent la nivelul sensului pe care îl poate avea o astfel de instituție în contemporaneitate, ca parte a contextului cultural internațional.

* Lucas Viallefond - Din 2010, Lucas a predat pentru Baletul Preljocaj și dansatorii Bolshoï (Austria, Germania, Franța), la Școala de Balet al Operei din Paris și pentru Școala de Vară a Operei din Paris, Baletul Regal al Flandrei (regia Sidi Larbi Cherkaoui), Cullberg (Suedia), Compania de dans Acosta, Compania de dans Sydney, Școala Națională de Balet Engleză (Londra), Teatrul Basel (regia Richard Wherlock) Elveția, Institutul de Balet din San Diego (SUA), Universitatea Națională din Taipei din The Arts – TNUA (Taiwan), Academia de Arte din Australia de Vest – WAAPA din Perth și Compania de Dans Contemporan din Australia de Vest (Australia), School Of The Arts -SOTA (Singapore), World Dance Alliance (Coreea), Universitatea din Ierusalim, Bikurey Ha' Itim, Even Yehudance et Merkaz Kehilati (Israel), Conservatorul de muzică și dans Trinity Laban și The Place (Londra), Atelierele de vară din Budapesta TanzTheater (Ungaria), Studio Terpsichore și Zona de dans ( Elveția și), Centre National de Danse Contemporaine (CNDC – Angers), Centre National de Danse de Lyon (CND) și CNSMD din Lyon, Hong Kong Academy for Performing Arts – HKAPA (Hong Kong), Ecole de Danse Contemporaine de Montréal (Canada), Academia Yantra și Athénée Royal de Fragnée (Belgia), Festivalul Dance Bridges (India), la Opera Metz (Franța), pentru Tanztheater Bielefeld (Germania), la Elite Ballet Summer Intensive în Guanajuato și în Tijuana (Mexic), la Facultatea de Arte de la Universitatea din Chily și la Ballet Nacional de Chile (Chile), la Balletto di Roma (Italia), la WPDA (Africa de Sud), la Ballet West (Scoția), în școala Andres Tschan din Papeete (Tahiti). De asemenea, a pregătit pianiștii însoțitori la Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse din Paris și a lucrat pentru diferite licee și conservatoare din Franța (Paris, Montpellier, Poitiers, Nantes, Angers, Toulouse, Ile de La Réunion, Nisa, Lyon, Bourgoin-Jallieu, Montreuil, Boulogne-Billancourt). Lucas este comisia pentru examenele la Conservator și pregătește oamenii pentru Examenul de Aptitudine Tehnică (diplomă franceză EAT).

