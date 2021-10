Ziua Mondială a Baletului, marcată la Sibiu prin trei evenimente online și offline

Ziua Mondială a Baletului, celebrată în acest an în data de 19 octombrie 2021, va fi marcată la Sibiu printr-o serie de trei evenimente, online și offline, organizate de Teatrul de Balet Sibiu. Marți, 19 octombrie 2021, de la ora 12:00, Teatrul de Balet Sibiu va transmite online, pe pagina de Facebook, studiile de balet susținute de dansatorii TBS, dar și momente din repetițiile pentru premiera „Dama cu camelii”, coregrafia Mehmet Balkan. Evenimentul va fi urmat miercuri, 20 octombrie și joi, 21 octombrie 2021, de la ora 19:00, la Sala Mare a Centrului Cultural „Ion Besoiu”, de spectacolul Gală de Balet în cadrul căruia, vor dansa, alături de artiștii Teatrului de Balet Sibiu, studenții de la Noja-Nebyla Stage Education Viena, Austria.

„Sunt opt ani deja, de când, în luna octombrie, companiile de balet clasic din toată lumea deschid cortina spre culise, cu prilejul Zilei Mondiale a Baletului, într-un tur de forță în care, din Europa, până în Australia, Asia, America sau Africa, publicul este invitat să descopere această lume absolut fascinantă a baletului clasic, într-o serie de transmisii live ale companiilor de balet, din sălile sau studiourile de repetiții.

Anul acesta este poate una dintre cele mai emoționante celebrări ale baletului, pentru că aniversarea din acest an vine după o perioadă lungă și stranie de însingurare și distanțare. Celebrarea din acest an a Zilei Mondiale a Baletului, în contextul pandemic global, ne aduce împreună, artiști și public de pretutindeni, ca în fiecare an, dar cel mai important ne aduce speranța și credința că această artă sublimă a baletului are forța de a străluci, indiferent de vremuri și va dăinui dincolo de timp.

Evenimentele noastre, prilejuite de Ziua Mondială a Baletului, sunt un bun prilej pentru publicul din România și de pretutindeni de a cunoaște compania internațională a baletului din Sibiu. Sper ca aniversarea din acest an a Zilei Mondiale a Baletului să îi găsească sănătoși și optimiști pe toți cei care trăiesc pentru această artă și pe toți spectatorii noștri de pretutindeni.” Ovidiu Dragoman, Manager Teatrul de Balet Sibiu

Teatrul de Balet Sibiu (TBS) a fost înființat în anul 2008, având la bază corpul de balet al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu – instituție subordonată Consiliului Local Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu. Având o echipă artistică internațională încă de la înființare, model preluat ulterior de majoritatea companiilor de dans din țară, Teatrul de Balet Sibiu are în componența sa artiști proveniți din România, Noua Zeelandă, Australia, Canada, Spania, Italia, Marea Britanie, Franța, Japonia, Republica Dominicană, Portugalia, Ecuador, Columbia și Cuba. Cu un repertoriu care include cele mai importante titluri ale baletului clasic dar și producții de balet neo-clasic și dans contemporan, cu un bogat palmares de turnee în țară și străinătate, Teatrul de Balet Sibiu a devenit în cei treisprezece ani de existență un reper important al scenei dansului în România. Încurajarea noilor generații de dansatori, prin organizarea la Sibiu încă din anul 2008 a Competiției Internaționale de Dans Clasic și Contemporan, eveniment la care participă anual, alături de nume sonore din lumea dansului, nu mai puțin de 200 de concurenți, din întreaga lume, dar și a noii generații de coregrafi prin organizarea începând cu anul 2015 a proiectului „Geneza”, în care sunt prezentate lucrări ale tinerilor coregrafi aflați la început de carieră, sunt două direcții importante susținute de Teatrul de Balet Sibiu.