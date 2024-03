Ziua Mondială a Teatrului, sărbătorită de Institutul Cultural Român

***

Institutul Cultural Român este partener al proiectului „MARIN SORESCU. SETEA MUNTELUI DE SAREˮ - în cadrul Campaniei Naționale Artiștii pentru artiști organizată de UNITER -, un spectacol-eveniment construit cu migală și devotament de doamna Mariana Cămărășan, regizoarea care a reușit să aducă ÎMPREUNĂ artiști din teatre și orașe diferite pe scena Teatrului Național din București. Evenimentul din 27 martie, ora 17.00, de la Sala Atelier a TNB, celebrează atât Ziua Mondială a Teatrului și Ziua Unirii Basarabiei cu România, cât și 88 de ani de la nașterea scriitorului Marin Sorescu și este un triptic al speranței, încrederii și solidarității. Conceptul reunește pentru prima dată piesele ale trilogiei soresciene, producții a trei teatre din România și Republica Moldova:

„Iona” cu Lari Giorgescu, direcția de scenă Victor Ioan Frunză, producție a Teatrului Dramaturgilor Români din București;

„Matca” cu Antonia Barancea în rolul principal, alături de Galina Lazarenco, Anatol Burlacu, Ion Munteanu, Alexandru Dicusar și Nicoleta Zghibarță, un spectacol de Mariana Cămărășan, o producție Teatrul Fără Nume din Chișinău – Republica Moldova (în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău );

); „Paracliserul” cu Claudiu Bleonț, adaptare după producția Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca.

ICR Londra prezintă reprezentația de teatru „All’s Well That Ends” / „Totul e bine când se termină” de Andreea Tănase, pe 27 martie 2024, ora 19.00, spectacol nominalizat pentru Standing Ovation Award, de către London Pub Theatres. Spectacolul, realizat ȋn colaborare cu compania de teatru Kibo Productions, ȋi va aduce pe scena din Belgrave Square pe actorii Nicoleta Marica (România) și Gerardo Cabal (Mexic), aceștia fiind coordonați de regizorul britanic de origine română, Leonard Băcică. „Totul e bine când se termină” e un text cu două personaje, care a avut premiera în limba engleză pe 17 octombrie 2023, la Barons Court Theatre, și care ne invită la petrecerea de divorț dintre Daria și Radu. Spectacolul ne introduce în universul intim al vieţii de cuplu, spațiu ȋn care cei doi sărbătoresc cea mai importantă zi din viaţa lor. El iubeşte berea şi câinii, ea e alergică, dar amândurora le place whiskey-ul. Aflându-se la finalul a 11 ani de căsnicie, protagoniștii vor ȋncerca, pe rând, să rememoreze momentele plăcute și mai puțin plăcute, amintindu-și cu nostalgie, ironie și umor tot ceea ce i-a determinat să se ȋndrăgosteasca și să pornească ȋmpreună pe un drum.

ICR Berlin desfășoară proiectul intitulat „Dream Gallery. Chapter 1ˮ, cu artiști din teatru și arte vizuale care au creat un experiment performativ prezentat în spațiul de artă al ICR Berlin. Procesul creativ s-a desfășurat de la începutul lunii ianuarie, iar seria de performance-uri pe 23, 24, 25 martie 2024. Artiștii participanți implicați în proiect sunt Iulia Grigoriu - regizoare, Iris Christidi - scenografă, Ioana Urda - actriță, Dimitri Cacouris - actor, Lăcrămioara Tănase - artist plastic, Beatrice Markopoulou - artist plastic, Mihai Grecu - artist vizual. Scenariul performance-urilor este bazat pe vise trimise de: Larisa Pleșca, Romulus Boicu, Ioana Nițulescu, Marius Stan, Sabine Kuster.

ICR New York a organizat pe 22 martie 2024, la The Stackhouse Theater – Washington and Lee University Virginia, cea de-a III-a reprezentație a spectacolului „The Town with Very Nice Peopleˮ / „Orașul cu oameni foarte drăguți”. Textul face parte din volumul „Exile is My Home: Four Plays by Domnica Rădulescu”/„Exilul e casa mea: patru piese de Domnica Rădulescu” semnat de autoarea și universitara româno-americană Domnica Rădulescu și atestă o privire iconoclastă asupra feminismului contemporan, asupra statutului emigrantului în America de azi și asupra relației de cuplu pe fundalul comunităților academice cvasiînchise. De asemenea, ICR New York a susținut participarea artiștilor Adrian Damian, Elena Belciu și Simon Cristian la cea de-a 64-a ediție a USITT Annual Conference & Stage Expo, care a avut loc în Seattle, Washington, în cadrul programului International Nexus. Evenimentul organizat de USITT (United States Institute for Theatre Technology) s-a desfășurat în perioada 20-23 martie 2024. Cei trei artiști au susținut o prelegere despre scenografia românească pe 21 martie 2024, în cadrul programului Network Nexus, iar pe 20, 22 și 23 martie 2024 au participat la conferințele și workshopurile din program. Scopul participării este dublu: în primul rând să promoveze scenografia românească într-unul dintre cele mai importante evenimente internaționale de profil, dar și să creeze un network care să-i ajute la organizarea și configurarea Bienalei de Scenografie de la București, care va avea loc în perioada 18 - 27 octombrie 2024. USITT Annual Conference & Stage Expo este unul dintre cele mai importante evenimente la nivel mondial pentru promovarea dialogului, cercetării și învățării între profesioniștii din zona designului și tehnologiei în artele performative.

