Teatrul de Operetă prezintă premiera Candid în seria Bucureștiul Creativ a Festivalului Enescu

Faimosul dirijor Lawrence Foster, un excelent cunoscător al muzicii enesciene și fost director artistic al Festivalului Enescu între 1998 și 2001, revine astăzi pe scena Festivalului, cu un program dedicat creației lui Alban Berg, respectiv opera Lulu. La Sala Palatului, Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia va prezenta un program de Schubert și Mahler, sub bagheta dirijorului Daniele Gatti.

La Ateneul Român, de la ora 16.30, va avea loc un concert susținut de Orchestra de Cameră a Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca, condusă de dirijorul Lawrence Foster, alături de Nestor Bayona, pianist și dirijor asistent. Programul este dedicat creației lui Alban Berg, iar publicul va putea asculta Opera Lulu. Scrisă în trei acte cu prolog, pe un libret realizat de compozitor, a fost inspirată de piesele lui Frank Wedekind. Aparținând stilului expresionist, conturat la începutul secolului XX, Berg a lucrat la această lucrare între anii 1929 și 1935. A fost finisată de Friedrich Cerha, iar premiera a avut loc în anul 1937, la Opera din Zurich.

La Sala Palatului la ora 19.30 va concerta Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma, condusă de dirijorul Daniele Gatti. Prima lucrare a concertului din această seară este Simfonia nr. 3 în Do Major D. 200 de Franz Schubert, o simfonie de tinerețe în stil clasic, finisată în 1815, ce a fost publicată postum.

Seara se încheie cu sonorități romantice ale Simfoniei nr. 4 de Gustav Mahler, o lucrare amplă și complexă. Mahler, primul dirijor din istoria muzicii și inițiatorul acestei funcții, a lucrat la Simfonia a IV-a între anii 1899 și 1900. Simfoniile lui Mahler sunt recunoscute pentru conținutul muzical plin de reflecții și înțelesuri profunde, deseori bazate pe tema vieții și a morții. Lucrarea de față ilustrează viziunea unui copil asupra Raiului și conține un cântec scris de compozitor în 1892, interpretat de soprană în finalul simfoniei. Solista din această seara va fi soprana Rachel Harnisch.

La ora 19.00 Teatrul Național de Operetă Ion Dacian prezintă la sediul său premiera românească a spectacolului Candid, de Leonard Berstein, o reprezentație care a fost interpretată pentru prima oară în lume în 1999. Evenimentul are loc în seria București Creativ a Festivalului Enescu.

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ORCHESTRA DE CAMERĂ A FILARMONICII TRANSILVANIA DIN CLUJ-NAPOCA

LAWRENCE FOSTER dirijor

NÉSTOR BAYONA pianist și dirijor asistent

Program:

Alban Berg Lulu

ANNIKA GERHARDS Lulu (soprană)

ULRIKE HELZEL Contesa Martha Geschwitz (mezzosoprană)

ALEXANDER KAIMBACHER Walter Schwarz, un artist (tenor)

JOCHEN SCHMECKENBECHER Dr. Ludwig Schön (bariton)

CHARLES WORKMAN Alwa (tenor)

ROMAN ASTAKHOV Schigolch (bas)

JOZEF BENCI (laureat al Concursului de Canto George Enescu în 2001) Dr. Goll, Ofițer medical (rol vorbit)

PAUL GAY Un dresor, un atlet (bas)

JOZEF BENCI Directorul teatrului (bas)

ILSEYAR KHAYRULLOVA Un elev / Un garderobier (alto)

Lawrence Foster a sărbătorit împlinirea a șapte ani de când ocupă funcția de Director Muzical la Opera de Marseille în stagiunea 2019/20, și un an de când este Director Artistic și Chief Conductor al National Polish Radio Symphony Orchestra. Cunoscut pentru pentru performanțele sale scenice îmbucurătoare și expresive al unei palete largi de stiluri muzicale, se bucură de o carieră de succes care traversează continente (Statele Unite, Europa și Asia). Un mare expert al muzicii lui Enescu, interpretările sale sunt renumite pentru rigurozitatea respectării textului extrem de pretențios: ,,Lawrence Foster pare că a fost adus pe lume pentru a dirija muzica lui Enescu. Este clar că este un adevărat discipol și adevărat înțelegător al muzicii enesciene, cu toate nuanțele tehnice și toate traseele expresive” – The Telegraph.

A colaborat cu numeroase orchestre, printre care Konzerthausorchester Berlin, Orchestra Philarmonique de Radio France, Copenhagen Phil, Helsinki Philarmonic Orchestra și Filarmonica Toscanini of Parma, pe lângă multe altele. Născut în Los Angeles din părinți români, Foster a fost ca Director Artistic al Festivalului George Enescu din anul 1998 până în 2001. În anul 2003 a fost decorat de Președintele României pentru serviciile aduse pentru muzica românească.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA ACADEMIEI NAȚIONALE SANTA CECILIA DIN ROMA

DANIELE GATTI dirijor

Program:

Schubert Simfonia nr. 3 în re major D. 200

Mahler Simfonia nr. 4

RACHEL HARNISCH soprană

Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma a fost prima orchestră din Italia care s-a dedicat exclusiv repertoriului simfonic, oferind premiere ale principalelor capodopere ale anilor 1900, precum Fântânile Romei și Pinii Romei de Respighi. Fondată în 1908, Orchestra a fost dirijată de unele dintre cele mai importante figuri muzicale ale secolului XX: de la Mahler, Debussy, Saint-Saëns, Strauss, Stravinsky, Sibelius, Hindemith, Toscanini, Furtwängler, De Sabata, Karajan și Abbado până la cei mai impresionanți interpreți ai zilelor noastre, inclusiv Gergiev, Thielemann, Dudamel, Temirkanov, în timp ce Bernardino Molinari, Franco Ferrara, Fernando Previtali, Igor Markevitch, Thomas Schippers, Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti și Myung-Whun Chung au fost directorii muzicali. Leonard Bernstein a fost președinte de onoare între 1983 și 1990.

Daniele Gatti a absolvit ca dirijor de orchestră și compozitor la Conservatorul Giuseppe Verdi din Milano. Este Director Muzical al Teatrului dell’Opera din Roma și ocupă aceeași funcție la Orchestra Mozart. De asemenea, este consilier artistic al Orchestrei de Cameră Mahler (MCO). A fost dirijor principal al Orchestrei Regale Concertgebouw (RCO) din Amsterdam și a ocupat anterior roluri prestigioase în cadrul unor instituții muzicale importante precum Academia Națională din Santa Cecilia, Orchestra Filarmonică Regală, Orchestra Națională a Franței, Opera Regală din Londra, Teatrul Comunal din Bologna și Opera din Zurich. Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Viena, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze și Filarmonica Teatrului Scala sunt doar câteva dintre renumitele instituții simfonice cu care lucrează.

BUCUREȘTIUL CREATIV

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian

ORCHESTRA, CORUL ȘI BALETUL TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL ION DACIAN

CANDID

Muzica de Leonard Bernstein

Text adaptat după Voltaire de Hugh Wheeler

Într-o nouă versiune de John Caird

Versuri de Richard Wilbur

Versuri suplimentare de Stephen Sondheim, John Latouche, Lillian Hellman, Dorothy Parker și Leonard Bernstein

În românește de Emil Mirasova și Carmen Pațac

Traducerea și adaptarea versurilor: Laura Ciochină-Carasevici și Dragoş Carasevici

ORCHESTRA, CORUL ȘI BALETUL TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL ION DACIAN

CONSTANTIN GRIGORE / ALEXANDRU ILIE conducerea muzicală

AUREL MURARU dirijorul corului

CĂTĂLIN IONESCU ARBORE decor

UNDA POPP costume

BOGDAN BOANTĂ, ANDRA GHEORGHE coregrafie

SORINA MICȘUNESCU, EUGENIA STOIAN asistenți coregrafie

ANDREI MUNTEANU regia artistică

VOLTAIRE Valentino Tiron

PANGLOSS Marius Mitrofan

CANDID George Vârban / Dumitru Filip

CUNEGONDA Daniela Bucșan / Miruna Dascălu

MAXIMILIAN Teodor Vădana

PAQUETTE Tina Munteanu / Mihaela Alexa

BĂTRÂNA DOAMNĂ Cristina Trandafir / Gladiola Nițulescu Lamatic

CACAMBO Andrei Pleșca

MARTIN Stefan Popov

GUVERNATORUL Florin Budnaru

VANDERDENDUR Mihai Urzicana / Daniel Madia

BARONUL THUNDER-DEN-TRONCK Arnold Mack

BARONEASA THUNDER-DEN-TRONCK Ioana Băiașu / Ileana Lenghel

CAPORALUL Mihăiță Radu

CĂPITANUL Alin Țintea

SERGENTUL Alexandru Vasile

PASTORUL OLANDEZ Alexandru Onea

SOȚIA PASTORULUI Irina Onea

IACOB ANABAPTISTUL Victor Bucur

OFIȚERUL FRANCEZ Marian Chirazi

AMBASADORUL VIENEZ Relu Dobrin

DON ISSACAR Marius Meragiu

MARELE INCHIZITOR Anton Zidaru

MARINARUL PORTUGHEZ Alois Doboș

INCHIZITORII Răzvan Rusu, Mihăiță Radu, Bogdan Ardeleanu

AGENȚII INCHIZIȚIEI Lorendi Rădulescu, Octavian Ștefănescu, Cătălin Cocheș

AGHIOTANT Mircea Crăciun

REGELE DIN ELDORADO Cătălin Petrescu

REGINA DIN ELDORADO Raluca Ciocă

SCLAVUL DIN SURINAM Daniel Găină

REGELE STANISLAUS Marius Mitrofan

ȚARUL IVAN Florin Ganea

CHARLES EDWARD STEWART Andrei Pleșca

MARELE SULTAN AHMET Anton Zidaru

REGELE HERMANN AUGUSTUS Stefan Popov

REGELE THEODOR Mihai Urzicana / Daniel Madia

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.