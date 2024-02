The Institute anunță agenda completă a festivalului Romanian Design Week 2024

Cu tema "Unlock the City", ediția din 2024 a Romanian Design Week își propune să investigheze metodele prin care creativitatea și inovația pot modela orașele viitorului și să contribuie totodată la explorarea Bucureștiului și la descoperirea potențialului acestuia, a spațiilor creative din oraș și a organizațiilor sau proiectelor culturale care le animă și definesc.

„Ediția din acest an își propune să faciliteze o reconectare a locuitorilor cu mediul urban și comunitățile locale, evidențiind rolul important al industriilor creative în revitalizarea și reimaginarea orașului. Romanian Design Week 2024 este un apel la explorarea potențialului creativ al Bucureștiului și la descoperirea straturilor neexplorate ale organizațiilor creativ-culturale care îl locuiesc. Prin programul amplu de evenimente de pe agenda festivalului, vrem să încurajăm vizitarea cartierelor la pas și întâlnirea cu organizațiile, business-urile, studiourile, designerii și arhitecții care-l animă și definesc, contribuind împreună la dezvoltarea unui mediu urban dinamic și optimist” - Raluca Mirel, Project Director Romanian Design Week.

În 2024, Romanian Design dezvoltă opt formate distincte care invită bucureștenii să descopere specificul creativ al unor zone din oraș și să contribuie la definirea unor spații de dialog, demonstrând astfel importanța proceselor de imaginare colectivă și de co-creare a unui oraș mai prietenos, astfel:

RDW Design GO! redesenează harta orașului alături de zeci de business-uri și creativi independenți, creând noi trasee și obiective în oraș și propunând teme de gândire. Cu un program divers, acest format devine o platformă de dialog și schimb multidisciplinar, adresându-se atât publicului larg, consumator de design, cât și profesioniștilor, evidențiind energia concentrată a orașului și bogăția creativă.

RDW Exhibition promovează profesioniștii industriilor creative locale prin prezentarea celor mai bune proiecte de arhitectură și design realizate în decursul ultimului an. Sub umbrela RDW Exhibition, publicul are oportunitatea să admire peste 200 de proiecte din 6 categorii distincte: Arhitectură, Design Interior, Design Grafic, Design de Produs, Design Vestimentar și Ilustrație. Proiectele prezente în expoziție sunt selectate cu atenție dintr-o amplă paletă de înscrieri, validate de RDW Community și apoi alese de echipe de curatori locali și internaționali. Intenția acestui format este de a conecta cât mai mulți specialiști cu scena actuală de arhitectură și design din România și de a crește, împreună, standardele proiectelor locale.

RDW Design Flags revine în programul festivalului, aducând în fața publicului o serie de expoziții, proiecte și creativi relevanți în domeniile lor, la nivel internațional. Acest format servește ca un conector între peisajul local de arhitectură și design și cel internațional, oferind o varietate de teme, abordări și reprezentări ale designului și arhitecturii. Dezvoltat alături de institute culturale, ambasade și organizații cultural-creative locale, RDW Design Flags aduce în prim-plan contribuțiile valoroase ale designerilor și arhitecților din întreaga lume.

RDW Young Design prezintă publicului anul acesta o serie de designeri și arhitecți tineri care s-au remarcat în cadrul festivalului DIPLOMA Show. Această expoziție oferă o perspectivă asupra noii generații de creativi și încurajează dialogul între specialiști și viitoarea generație de profesioniști din domeniul designului. RDW Young Design celebrează începuturile de drum ale absolvenților și aduce în prim-plan proiectele inovatoare ale acestora, contribuind la dezvoltarea și promovarea tinerelor talente din România.

RDW Concept Store este un spațiu dedicat consumului de design românesc, care prezintă o selecție de designeri și branduri locale. În acest loc, publicul are oportunitatea de a descoperi și achiziționa produse unice, încurajând astfel creșterea relevanței comerciale a designului local. În plus față de prezentarea produselor, RDW Concept Store organizează și o serie de evenimente curatoriate, oferind întâlniri cu designerii, degustări, prezentări de produse și întâlniri informale între branduri și consumatori.

RDW Social contribuie la celebrarea designului local și la creșterea unei comunități creative bine conturate, prin organizarea de evenimente și contexte de întâlnire, dialog și colaborare. Acest format oferă un mediu relaxat pentru cunoașterea unor noi parteneri și colaboratori, descoperirea unor inițiative de susținut și încurajat, precum și dezvoltarea proiectelor care să crească standardele industriilor creative locale.

RDW Talks promovează cele mai creative minți din România în dialog cu profesioniști internaționali, abordând teme actuale ale scenei globale de arhitectură și design. Acest format își propune să ofere publicului noi perspective cu privire la evoluția industriilor creative, să traseze relația și interacțiunea cu orașul și să stimuleze discuții și schimburi de idei constructive.

Noaptea Studiourilor de Arhitectură propune o seară specială în care arhitecții își deschid birourile și spațiile de lucru pentru a prezenta cele mai recente proiecte publicului larg și pentru a organiza evenimente sociale. Acest format oferă publicului oportunitatea unică de a cunoaște oamenii din spatele proiectelor care schimbă orașul și de a explora diversitatea arhitecturii locale prin intermediul unui circuit de vizitare a mai multor cartiere ale Bucureștiului.

Cele opt formate oferă astfel bucureștenilor oportunitatea de a explora și experimenta diversitatea creativă a orașului. Prin intermediul lor, Romanian Design Week își propune să creeze un mediu urban dinamic și plin de oportunități pentru explorare și interacțiune.

Echipa de creație: Radu Manelici, Claudia Draghia, Sebastian Pren & Policromic.

