Timișoara devine Capitala Culturii Europene

La Timișoara anul acesta se vor întâlni mii de artiști din toate țările europene, vor exista nenumărate ocazii de colaborare, de lucru împreună între artiști români, producători, operatori culturali, manageri culturali. Aceasta este una dintre mizele proiectului, de a crea conexiuni mai bune cu lumea culturală și de a deschide noi categorii de public și noi moduri de a te bucura de cultură și de artă în general. Pe scurt, Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023 este un proiect prin care se aduce cultura la lumină.

„Pune un reflector pe România și pe cultura românească. Nu este un titlu care aparține doar orașului. Este un titlu care aparține întregii țări. Așteptăm foarte mulți oaspeți, avem un program foarte ambițios, un spectacol în aer liber vineri, un spectacol complet cu o grămadă de genuri muzicale și o grămadă de genuri muzicale care mai de care mai interesante care vor urca pe scenă. Dincolo de asta, e un weekend cu foarte multe expoziții,. este un weekend cu foarte multe evenimente organizate de comunitate. E un weekend al întregului oraș”, a spus, la Aleph News, Vlad Tăușance, membru al echipei curatoriale Timișoara CCE 2023.

Proiectul Timișoara CCE 2023 a fost construit în jurul luminii.

„A fost construit în jurul luminii pentru că din Timișoara a pornit scânteia Revoluției, pentru că Timișoara a cunoscut o dezvoltare extraordinară în timpul luminismului, luomină pentru că înseamnă spiritul civic al Timișoarei. Sloganul programului cultural este „Luminează orașul prin tine” sau în engleză „Shine your light! Light up your city”. E un moment pe care eu cel puțin eu personal l-am așteptat de 10 ani”, a spus Simona Neumann, cea care a scris proiectul și l-a coordonat timp de 9 ani.

Titlul de Capitală Europeană a Culturii este acordat de Uniunea Europeană și a fost lansat în 1985. De atunci și până acum de el au beneficiat peste 60 de orașe.

Din punct de vedere cultural, pentru Timișoara, titlul înseamnă o investiție în directă mai mare în cultură. În ceea ce privește dezvoltarea orașului, titlul înseamnă foarte mult, nu doar în anul Capitalei Culturale, ci mai ales după acest an, pentru că unele evenimente de succes se vor păstra de-a lungul timpului. În plus, turiștii vor ști că Timișoara a deținut acest titlu, la fel cum știu despre Sibiu, care a deținut titlul în 2007. În acest fel, cu acest proiect, cultura devine un motor de dezvoltare pe termen lung.

Casa Regală a României participă vineri la deschiderea Capitalei Culturale Europene de la Timișoara, dar președintele Klaus Iohannis nu va veni.

Guvernul României va fi reprezentat de premierul Nicolae Ciucă.

Comisarul european Adina Vălean va fi prezentă la ceremonia de deschidere a Capitalei Culturale Europene, la Timișoara, și va prezenta timișorenilor premiul Melina Mercouri, în valoare de 1,5 milioane de euro, acordat de Comisia Europeană.

Astfel, la orele 16.45, la Palatul Culturii, Adina Vălean va ține un discurs, alături de alte oficialități locale și naționale. La orele 20.00, pe scena din Piața Unirii, Adina Vălean va prezenta timișorenilor premiul Melina Mercouri. Acest premiu, acordat de Comisia Europeană, e o recunoaștere a excelenței programului cultural conceput de echipa Capitalei Culturale Europene de la Timișoara. Premiul are o valoare de 1,5 milioane de euro.

Timișoara este Capitală Culturală Europeană în 2023 alături de Elefsina (Grecia) şi de Veszprém (Ungaria).

(sursa: Mediafax)