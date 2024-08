Tom Meijeraan are o misiune îndrăzneață: refacerea gheții din Arctica. Descoperă planul său și premii de 12.000 Euro la Climate Change Summit 2024!

Printre cele mai importante momente ale evenimentului se numără contribuțiile deosebite și soluțiile inovatoare propuse de Tom Meijeraan de la Arctic Reflections, precum și lansarea Climate Change Summit Awards , care va premia soluțiile inovatoare prezentate de tinerii antreprenori și întreprinderi mici și mijlocii din România și Europa Centrală și de Est. Ediția din acest an se va desfășura între 15 și 17 octombrie 2024 la Opera Națională din București și în peste 20 de locații din capitală, din țară și din regiune.

Tom Meijeraan și Arctic Reflections

Tom Meijeraan, co-fondator al Arctic Reflections, va fi unul dintre speakerii cheie ai summitului. Arctic Reflections este un start-up dedicat restabilirii stratului de gheață din Arctica pentru a combate încălzirea globală. Cu o experiență de 20 de ani în inovații tehnologice și dezvoltare de produse, Tom vine cu o expertiză deosebită în domeniu. Deținător al unui Master în Administrarea Afacerilor de la Rotterdam School of Management și al unui Master CEMS în Management Internațional, Tom va explora soluții inovatoare pentru un viitor sustenabil.

„Am fondat Arctic Reflections pentru a conserva stratul de gheață al Mării Arctice în timpul verii. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, deși necesară, nu va mai fi din păcate suficientă pentru a evita prima vară arctică fără gheață, care ar putea avea loc în următorii 10, 20 de ani. Acest lucru va avea consecințe uriașe, deoarece gheața din Artica reglează clima Pământului prin reflectarea luminii solare, reducând astfel încălzirea globală. În plus, gheața marină oferă un habitat esențial pentru fauna sălbatică unică și este vitală pentru populațiile indigene pentru vânătoare, transport și patrimoniu cultural. Speranțele noastre sunt că putem opri declinul actual al gheții marine pe timpul verii, până când emisiile de CO2 vor fi suficient de reduse încât gheața să devină din nou complet regenerabilă”, a declarat Tom Meijeraan.

Climate Change Summit Awards: recunoaștere pentru tinerii și IMM-urile din CEE

O altă noutate importantă a acestei ediții este Climate Change Summit Awards , care va premia cele mai bune inițiative inovatoare cu o valoare totală de 12.000 de euro. Competiția se adresează tinerilor sub 30 de ani și întreprinderilor mici și mijlocii din România și Europa Centrală și de Est, și va premia soluții din 6 categorii: energie, mobilitate și construcții, economie circulară, alimentație și agricultură, biodiversitate, educație pentru mediu și premiul CEE. Juriul va fi format din experți locali și internaționali, printre care Aneta Skubida, managerul de portofoliu din Polonia al Clean Air Fund; Stefan Nilsson, redactor șef al publicației Food and Climate; Salomey Ampadu, fondatoare a fundației MeyFund; Anton Yarotsky, fondator al Circle Agriculture Initiative; Nicolas Durr, CEO al Biodiver.City; Margot Décory, Director de dezvoltare la Caristeo; Alex Găvan, ecologist și alpinist de înaltă altitudine; Alexandru Laibăr, Director executiv al Coaliței pentru Economia Circulară; Orieta Hulea, CEO al WWF România; Alexandru Agatinei, Co-fondator al How to Web.

Speakers ai Climate Change Summit 2024

Pe lângă Tom Meijeraan, CCS 2024 va aduce în fața publicului și alți lideri și experți în domeniul sustenabilității, printre care: