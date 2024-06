Trei improvizatori de calibru global, John Surman, Mat Maneri și Lucian Ban, reinterpretează colecția de folclor a lui Bartók la Ateneul Român, doar astăzi, 25 iunie

Concertul începe de la ora 19.00 și are loc în cadrul din Athenaeum Summer Festival, un eveniment organizat de Filarmonica George Enescu, între 20 și 29 iunie.

“Sa reimaginez colecția de folclor transilvan a lui Béla Bartók, acasă, pe scena Ateneului Roman, alături de doi dintre cei mai mari improvizatori de jazz din lume, violistul american Mat Maneri si legendarul saxofonist britanic John Surman este, pentru mine, un vis devenit realitate. Cred că aceste cântece din Transilvania, vechi de peste un secol, ne pot învața ceva profund despre noi astăzi. Și asta este o moștenire extraordinara” Lucian Ban.

Proiectul „Transylvanian Folk Songs” a luat naștere în cadrul Retracing Bartók, proiect curatoriat de Jazz Updates, după o rezidență de nouă zile, la Timișoara, în care cei trei artiști au explorat diverse lucrări din colecția de cântece populare a lui Bela Bartok, de la începutul secolului XX. Însă fiecare concert aduce ceva nou și unic interpretării, datorită faptului că cei trei improvizează deja pornind de la lucrările selectate.

În seara aceasta, la Ateneu, cântece auzite de Bela Bartok, între 1909-193, la diverse femei din Hunedoara și Bihor, la un cioban, la un bărbat analfabet, precum și la bărbați din Hunedoara și Timiș sunt reinterpretate de cei trei jazzmani sub titluri precum Bitter Love Song, The Dowry Song, Up There, Carol, Violin Song, What a Great Night This Is, a Messenger Was Born, The Mighty Sun, The Return, Transylvanian Dance.

Albumul Transylvanian Folk Songs a fost lansat de casa americană Sunnyside în 2020, s-a bucurat de elogiile presei internaționale și a stat în topul Billboard (unul dintre cele mai vechi și reputate topuri muzicale din lume) timp de mai multe săptămâni. Albumul fost recenzat în publicații de prestigiu din SUA și Europa, ajungând în cele mai prestigioase topuri de jazz, world music și classical crossover.

După concertul lor sold out de la Wilhelm Kaiser Kirche de la Berlin Jazz Festival 2023, Frankfurter Allgemeine, cel mai important ziar din Germania, spunea: “Ceea ce au creat Ban, Maneri și Surman nu a fost jazz, folclor sau muzică de cameră, ci o muzică de vis, sunete plutitoare ale unei frumuseți universale”.

Filarmonica George Enescu organizează în perioada 20 iunie - 29 iunie 2024 cea de-a treia ediție a Athenaeum Summer Festival, un festival care-și propune să creeze sunetul verii la Ateneul Român, cu lucrări celebre de muzică clasică, jazz, muzică din filme, muzică veche. Toate evenimentele muzicale din cadrul Athenaeum Summer Festival încep la ora 19.00.