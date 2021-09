TURNEUL NAȚIONAL “IMPRESSIONS DE VOYAGE EN JAZZ: ENESCU, ELLINGTON, RAVEL”. Cluj-Napoca / Brașov / Focșani / București Turneu desfășurat sub patronajul Festivalului Internațional „George Enescu”

În perioada 14 – 22 septembrie 2021, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Radio România Cluj, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, Vibrate Festival Brașov, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Asociația Culturală „Paul Constantinescu” din Ploiești, Libris Brașov, Classic for Teens Festival Focșani, Hubart Agency Focșani, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focșani, Asociația ABCDown din Focșani, Muzeul Municipiului București și Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, organizează turneul național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, turneu susținut de pianista de jazz Ramona HORVATH și contrabasistul francez Nicolas RAGEAU. Turneul național desfășurat sub patronajul Festivalului Internațional „George Enescu” și co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național se va desfășura după cum urmează:

14 septembrie 2021, ora 19:00

Sala Radio Cluj, Str. Donath 160 – Cluj-Napoca

Concertul de deschidere a turneului național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, eveniment desfășurat sub patronajul Primăriei Cluj-Napoca. Participarea la eveniment se va realiza în limita locurilor disponibile și cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Rezervarea obligatorie a locului se face la adresa de e-mail: marketing@radiocluj.ro

15 septembrie 2021, ora 15:30

Colegiul de Muzica „Sigismund Toduță”, Str. Paris 60 – Cluj-Napoca

Întâlnire cu elevii colegiului pe tema „Jazzul românesc între orient și occident”

Evenimentul se va realiza cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

17 septembrie 2021, ora 19:00

Centrul Multicultural al Universității Transilvania, Bulevardul Eroilor 29 – Brașov

Cel de-al doilea concert al turneului național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel” în deschiderea Vibrate! Festival 2021

Participarea la eveniment se va realiza în limita locurilor disponibile și cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

18 septembrie 2021, ora 19:00

Ateneul Popular „Mr. Gheorghe Pastia”, Bulevardul Unirii 3 – Focșani

Cel de-al treilea concert al turneului național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel” în cadrul Classic for Teens Festival 2021

Participarea la eveniment se va realiza în limita locurilor disponibile și cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Rezervarea obligatorie a locului se face la adresa de e-mail: rezervari@hubartagency.eu

19 septembrie 2021, ora 11:30

Ateneul Popular „Mr. Gheorghe Pastia”, Bulevardul Unirii 3 – Focșani

Workshop-ul „Jazzul romanesc intre orient si occident”. Evenimentul se va realiza cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

20 septembrie 2021, ora 12:00

Colegiul Național de Arte „Dinu Lipati”, Str. Principatele Unite 63 – București

Întâlnire cu elevii colegiului pe tema „Jazzul românesc între orient și occident”

Evenimentul se va realiza cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

22 septembrie 2021, ora 19:00

Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu, Bulevardul I. C. Brătianu 2 – București

Concertul de închidere a turneului național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”

Participarea la eveniment se va realiza în limita locurilor disponibile și cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Rezervarea obligatorie a locului se face la adresa de e-mail: birou.presa.musicarte@gmail.com

Informații despre proiect:

Inspirați de suita enesciană "Impresii din copilărie", pianista Ramona Horvath și contrabasistul francez Nicolas Rageau, ne propun un voiaj muzical sub forma unor concerte și conversații/workshopuri, în care prezintă în oglindă influențele muzicii clasice în jazz, dar și impactul muzicii de jazz în lumea compozitorilor clasici. Ramona Horvath și Nicolas Rageau sunt parteneri de scenă de câțiva ani, împreună înregistrând trei albume în diferite formule (trio, quartet și duo), foarte bine primite de către presa internațională. Cel mai recent disc al celor doi interpreți "Le Sucrier Velours", este un proiect în duo, o formulă extrem de dificilă și rară în jazz, în care cei doi muzicieni sunt pe rând soliști și acompaniatori, explorează noi sonorități și noi repertorii. Ramona Horvath face apel la bagajul solid în muzica clasică pe care îl stăpânește (este absolventă a Conservatorului de Muzică din București, pian principal), dar și la experiența în muzica de jazz acumulată de-a lungul anilor atât alături de marele pianist Jancy Korossy (căruia i-a fost elevă și parteneră de scenă), cât și în ultimii ani pe scenele internaționale unde concertează cu brio, pentru a crea aranjamente originale din muzica clasică în jazz, creând astfel paralele între cele două stiluri.

Impresii din călătorie se dorește așadar a fi un voiaj muzical în care accentul va fi pe creații ale

compozitorilor: George Enescu, Claude Debussy, Maurice Ravel și respectiv Duke Ellington și Billy Strayhorn, firul conductor fiind influența stilistică venită din ambele sensuri: din clasic către jazz și din jazz către clasic. În program vor fi interpretate compoziții și aranjamente originale în jazz de: George Enescu, Duke Ellington, Claude Debussy, Billy Strayhorn, Maurice Ravel, Eric Satie, Gabriel Fauré Ramona Horvath, Nicolas Rageau și alții. La finalul turneului "Impresii din călătorie" cei doi muzicieni vor prezenta o lucrare în prima audiție, rod al impresiilor acumulate de-a lungul turneului în zone diferite ale României, cu public diferit și ambianțe diferite.

Informații despre artiști:

RAMONA HORVATH: considerată ca fiind “unul dintre cei mai originali pianiști din Paris” (Jazz Hot), pianista cu "muzicalitate maximă, tehnică impecabilă și tușeu de catifea" (Jazz Magazine), Ramona HORVATH concertează cu mare succes pe diferite scene franceze și europene, în cluburi, săli de concert și în cadrul unor festivaluri: Austria (Sala Radio ORF, Bosendorfer Hall), Belgia, Germania, Italia, Portugalia, Spania, Ungaria, etc. Ramona Horvath a absolvit Conservatorul de Muzică din București, iar în prezent este unul dintre cei mai virtuoși pianiști români de jazz cu un variat repertoriu muzical. A fost eleva și mai apoi partenera de scenă a marelui pianist Jancy Korossy, alături de care a susținut numeroase concerte la două piane, în principal în afara României (Germania, Austria, Ungaria, Italia, Spania, Portugalia..). Cei doi pianiști au înregistrat un album editat la casa de discuri "Electrecord", intitulat "Dor de Acasă" (2008) album premiat cu titlul “Cel mai bun disc de jazz al anului” (România, 2009). De câțiva ani pianista este stabilită la Paris unde s-a impus deja ca unul din muzicienii cei mai activi ai scenei jazz. Până în prezent Ramona și-a lansat în Franța la celebra casa "Black & Blue" trei albume în nume propriu, în trio, quartet și duo, ce s-au bucurat de mare succes în presa de specialitate din Franța: Libération, Jazz Magazine, Jazz Hot, Pianiste Magazine, Classica, Télérama. etc. Cel mai recent disc al pianistei "Le Sucrier Velours" (în duo alături de contrabasistul francez Nicolas Rageau) a făcut însă unanimitate în plus și în presa internaționala (SUA, Austria, Ungaria, Olanda...etc). Ramona a atras atenția postului național TVR - Internațional/Cultural care i-a consacrat câteva emisiuni portret, din ciclul "români de succes din diaspora", iar recent am putut-o vedea și la televiziunea franceză TV5.

NICOLAS RAGEAU: Contrabasist parizian, cu o activitate intensa internațională. A colaborat și înregistrat cu nume mari ale jazzului : Johnny Griffin, Benny Golson, Kenny Wheeler, Alain Jean-Marie, Valery Ponomarev, Peter Bernstein, Stéphane Belmondo, Paolo Fresu, Manu Katche, Michel Graillier, George Brown, Oliver Johnson, Frank Gant, Sara Lazarus. Stabilit la New York în perioada 1994-2000, devine extrem de activ pe scena de jazz new-yorkeza. Creează împreună cu saxofonistul Grant Stewart un quartet franco-american, alături de care efectuează numeroase turnee în Europa. În 2006 înregistrează în aceeași formulă discul "Made In France", album ce se bucură de un foarte bun succes în presă. Contrabasistul își lansează în 2013 un nou disc în nume propriu "La Complainte De La Tour Eiffel" (alături de pianistul Alain Jean-Marie și bateristul Philippe Soirat), în care prezintă aranjamente subtile din muzica franceză în jazz. Nicolas este prezent în diverse festivaluri atât în Franța (Marciac, Montlouis, JVC/Paris La Villette, Munster, Rennes, etc.), cât și în străinătate (Spania, Germania, Italia, Belgia, Ungaria, România, Sainte-Lucie, Canada, etc.). De câțiva ani colaborează cu pianista Ramona Horvath, alături de care concertează regulat pe scenele franceze și internaționale, în diferite formații. Tot alături de Ramona, Nicolas a înregistrat trei albume "XS Bird" în trio, "Lotus Blossom" în quartet și "Le Sucrier Velours" în duo.