Un proiect artistic itinerant în Europa, care chestionează rolul muzeelor azi, a poposit la București: „if walls could tell”

La eveniment au luat parte: Mischa Kuball – artistul german care a imaginat acest proiect, Zoran Eric – curatorul proiectului, Institutul pentru Filosofie și Teorie Socială, Belgrad, Serbia, Joachim Umlauf – directorul Goethe-Institut București și Virgil Nițulescu – directorul Muzeului Țăranului Român.

Zidurile unui muzeu simbolic au fost inslatate ieri la București, pe peluza MȚR din apropierea Bulevardului Kiseleff, unde vor rămîne timp de două săptămâni. În perioada aceasta, bucureștenii au ocazia de a anima cu mesaje cele trei ziduri ale „muzeului”. Luna viitoare, pe data de 14 septembrie, va avea loc o discuție cu titlul Interactive art in public space – the limits of participation, la care vor lua parte organizatorii, alături de nume importante ale scenei artelor vizuale din România.

Proiectul transnațional “if walls could tell” al artistului german Mischa Kuball chestionează instituțiile de artă cu privire la permeabilitatea lor față de grupuri sociale mai largi în cadrul unei comunități. Pe o perioadă de două săptămâni, trei pereți simbolici de muzeu vor fi instalați în spații publice din diferite orașe din Europa de Sud-Est, unde vor funcționa ca o scenă accesibilă pentru locuitori. Asemenea unui filtru, aceste ziduri vor colecta toate „urmele” de expresii culturale și urbane din viața locuitorilor, în afara instituțiilor culturale la care fac referire. Odată marcate de mediul înconjurător și de oameni, aceste scene se întorc apoi în contextul lor instituțional, pentru a păstra urmele lăsate sau pentru a fi inscripționate ulterior.

Cu textul lui Dos Passos rezonând în fundal (“Why the hell does everybody want to succeed?/ I’d like to meet somebody who wanted to fail. That’s the only sublime thing.” | John Dos Passos, Manhattan Transfer, 1925), transferul muzeal analog – schimbarea de loc tranzitorie, aproape distopică, cu numeroasele sale inscripții – se concentrează pe urmele lăsate pe pereți, văzuți ca un spațiu temporar pentru exprimarea deschisă și nelimitată a cetățenilor într-un proiect artistic participativ în spațiul public. ”if walls could tell” pune întrebări sociale actuale: poate societatea civilă să trăiască fără muzee, iar asta dizolvă sau rupe promisiunea culturală față de generațiile viitoare? care sunt interacțiunile dintre societate, muzee, cetățeni, artiști și curatori?

Acționând ca un catalizator în acest context, Mischa Kuball deschide spațiul tuturor cetățenilor care, la rândul lor, devin producători direcți de conținut, participanți și coautori în producția unei opere de artă colaborative. Aceștia sunt astfel considerați subiecți politici care ar trebui să-și poată însuși toate instrumentele disponibile prin care se transformă în utilizatori activi și nu în consumatori pasivi, ceea ce ridică întrebarea: ce se întâmplă atunci când cetățenii, potențialul public al muzeului și artiștii obțin „libertate de exprimare” în spațiul public, lucru neobișnuit pentru politica și practica expozițiilor muzeale?

Odată ce zidurile pop-up muzeului sunt readuse în spațiul muzeului/galeriei, un aspect important al proiectului e orchestrarea unei dezbateri publice cu artiști, istorici de artă, teoreticieni și curatori, printre alții. Discuția se va baza pe aspectele și problemele sociale observate anterior în fiecare dintre contextele locale și va fi inspirată de intervențiile, declarațiile și amprentele lăsate în urmă pe pereți. Programele discursive specifice contextului vor fi dezvoltate împreună cu instituțiile partenere și cu vorbitori bine familiarizați cu contextele socio-politice și artistice locale.

“if walls could tell” a fost lansat în spațiul public din preajma viitoarei clădiri Ars Aevi Muzeu de Artă Contemporană din Sarajevo, proiectat de Renzo Piano. Evenimentul a coincis cu mult-așteptata ceremonie de inaugurare a Muzeului Ars Aevi, care a avut loc pe data de 19 august 2024. Datorită specificității colecției de artă Ars Aevi, în prezent „fără spații permanente de muzeu”, dezbaterea va avea loc în 12 septembrie 2024, pe amplasamentul instalației publice, abordând tema planurilor pentru un cartier al muzeelor în Sarajevo.

Procedeul a fost/va fi reprodus în toate orașele/sediile partenere: începând de ieri, 27 august 2024, la Muzeul Național al Țăranului Român din București, până în data de 14.09, când va avea loc o dezbatere. Proiectul va continua în același format la Skopje, Kraljevica, Bihać, Čačak, Ljubljana, Chișinău și Cetinje, în 2025. În fiecare dintre orașele partenere, după ce vor fi instalate în spațiul public, zidurile se vor întoarce în muzeu sau în galerie, unde vor avea loc discuții de grup pentru a tematiza impactul artei participative în spațiul public și în contextul lor specific. Proiectul se va încheia la WELTKUNSTZIMMER din Düsseldorf, unde va avea loc discuția finală cu toți partenerii.

Curator : dr. Zoran Erić, Institutul pentru Filosofie și Teorie Socială, Belgrad

Despre artist

Artistul conceptual Mischa Kuball lucrează în sfera publică și instituțională din 1977. Din 2007, Kuball a fost profesor de artă publică la Academia de Arte Media din Köln, iar din 2006 până în 2008 profesor de artă media la Hochschule für Gestaltung/ZKM, Karlsruhe. Din 2015 este membru al Academiei de Științe, Litere și Arte din Renania de Nord-Westfalia, Düsseldorf. În 2016 a fost distins cu German Light Award. Din primăvara anului 2024, este membru asociat al Clusterului de excelență „Matters of Activity. Image Space Material” la Humboldt-Universität zu Berlin.