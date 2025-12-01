Uniunea Artiștilor Plastici din România, recomandări ale evenimentelor vizuale în săptămâna 01-05 decembrie 2025

Marți, 2 decembrie, la ora 16, Galeria de Artă „Theodor Pallady" din Iași vă așteaptă la deschiderea expoziției „ȘOAPTE DIN COSMOGONIA SPIRITULUI”, un dialog vizual între pictorul Liviu Șoptelea și sculptorul Cosmin-Mihai Iațeșen. Evenimentul reunește lucrări recente de pictură, grafică și sculptură, care se contopesc într-un dialog subtil, o călătorie prin mituri, energii și simboluri ce își găsesc ecoul în sufletul privitorului. Prezintă: criticul de artă Petru BEJAN. Curator: Constantin TOFAN – Vicepreședinte al UAPR, Filiala Iași.

Miercuri, 3 decembrie sunt programate două vernisaje:

La ora 18, la Centrul Internațional Brâncuși al Palatului Parlamentului va avea loc deschiderea expoziției "Peregrini în paradisul culorilor". Protagonist este pictorul Vitalie Butescu.

La ora 18, la Ferrum Art Gallery din Hunedoara se vernisează Salonul de Iarnă al Artiștilor Hunedoreni și invitații lor. Evenimentul propune o întâlnire între prezent și memorie, reunind creații recente alături de lucrări aparținând unor artiști care nu mai sunt printre noi: Ernest Kovacs, Ion Cârjoi, Iosif Matyas, Leon Vreme, Miron Duca, Mircea Bățcă și Ovidiu Muntean – sunt prezenti în expoziție ca omagiu adus contribuției lor la viața culturală a județului Hunedoara.

Joi, 4 decembrie vor avea loc alte două evenimente plastice:

Muzeul de Artă din Tulcea va găzdui de la ora 14 vernisajul expoziției Taberei de creație artistică Vulturu 25 - Maliuc ediția a V a. Expun: Elida Veronica Buftei (Butuc), Grigore Carată, Elena Gabriela Drăghici, Ion Drăghici, Mihai Moldovanu, Gheorghe Mosorescu, Veronica Oancea, Traian Oancea și Victoria Țăroi Galbenu.

De la ora 16, Galeriile „Arcadia" din Slobozia vor găzdui vernisajul expoziției artistului George Moscal. Curatoare - Clementina Tudor. Critic de artă - Ana Amelua Dincă.

Vineri, 5 decembrie, la ora 17, la Galeriile „Frunzetti” din Bacău, se deschide Târgul de artă contemporană BAF – Bacău Art Fair 2025. Va fi o expoziție specială, ce reunește lucrări disponibile spre achiziție la prețuri accesibile tuturor iubitorilor de artă.

Parteneri media ai Uniunii Artiștilor Plastici din România: Radio România Cultural, Radio România Internațional, Amos News, CooltNeamț, Zile și Nopți, Revista Arta, Modernism.ro, Top Business, Piața de Artă, MSNews.