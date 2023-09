Vânzările online iau locul librăriilor clasice

În acest context, unul dintre cele mai importante instrumente care ajută vânzarea de carte în România este și internetul, care facilitează legătura dintre edituri și cumpărători. Comenzile directe, pe site-urile editurilor sau pe magazinele online, sunt cele care aduc cele mai mari beneficii, mai ales pentru cărțile de specialitate, pentru care există un public de nișă foarte bine definit.

Cel mai bine se vând cărțile cu noutăți în domenii de studiu, în România, mai ales cele din domeniul juridic, unde este nevoie permanent de noi explicații și interpretări. Una dintre editurile de nișă care se bazează pe vânzările online și au avut de câștigat foarte mult din această strategie de marketing, în ultimii ani, este C.H. Beck, specializată în domeniul juridic. Reprezentanții editurii spun că este mult mai eficientă afișarea titlurilor online și facilitarea vânzărilor direct de pe site, decât prin intermediul spațiilor „clasice”, precum librăriile sau târgurile de carte.

„Editura noastră activează domeniul pieței de carte juridică și economică. Există diferențe majore între editurile generaliste, care publică preponderent beletristică, și cele de specialitate. Cărțile juridice, fie că vorbim despre cursuri universitare, coduri comentate sau tratate au o «durată de viață» destul de scurtă, datorită deselor modificări legislative. De exemplu, până în prezent, din ianuarie 2023 au fost publicate 5 acte normative de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală. Vorbim despre modificări substanțiale, de punerea în acord a textelor legislative cu deciziile Curții Constituționale, astfel că întregul portofoliu de lucrări dedicate dreptului penal trebuie reînnoit, actualizat. Dinamica aceasta a inflației legislative generează și o dinamică pe piața de carte, o dinamică la care librăriile fizice, din păcate nu mai fac față, dar mediul online ne ajută, tocmai de aceea am dezvoltat, din 2008, propriul magazin online, unde clienții au la dispoziție cele mai noi ediții ale lucrărilor și, uneori și actualizări legislative pe care le pot descărca gratuit pentru a avea mereu informația de specialitate, actuală, la îndemână”, explică Andreea Stănciulescu, director editorial al editurii.

Rezultatele financiare au dictat „trendul”

Având în vedere evoluția pieței de carte, librăriile ar putea fi înlocuite în curând de vânzările directe către clienți, prin comenzi online, dar încă mai există, spun cei care lucrează în acest domeniu, o legătură puternică a publicului cu spațiile „clasice” de vânzare a cărților, adică librăriile și târgurile de carte. Totuși, cei care au mizat inițial pe vânzările din librăriile fizice au observat pe propria cheltuială că investițiile în aceste spații au devenit ineficiente, în timp ce vânzările se mută în online.

„Cu siguranță, vânzările directe vor înlocui în viitor librăriile fizice, cel puțin pe piața de carte juridică. Această tendință există de câțiva ani pe piață și noi am încercat să ne adaptăm constant nevoilor și dorințelor clienților. De exemplu, în 2008, editura noastră avea 8 librării proprii deschise în principale orașe din țară, în prezent mai avem doar două, una la Timișoara, la Curtea de Apel, și una în București, în cadrul Facultății de Drept. Celelalte au fost închise treptat, de-a lungul timpului din cauza vânzărilor din ce în ce mai scăzute. Oricât este de frumos sentimentul răsfoirii unei lucrări înainte de achiziția acesteia, realitatea demonstrează că lipsa timpului, lipsa spațiilor corespunzătoare, lipsa unei comunicări directe cu clientul și consilierea adecvată în momentul alegerii unei cărți de specialitate, reprezintă principalele motive pentru care interacțiunea umană este înlocuită de mediul virtual, aflat la un click distanță”, mai spune reprezentanta editurii.

Online se oferă și consultanță de specialitate

Prin intermediul magazinului online, clientul are la dispoziție posibilitatea consultării cuprinsului, a unui scurt extras din lucrare, poate analiza CV-ul autorului și are posibilitatea interacțiunii directe cu echipa de marketing și reprezentanții departamentelor de vânzări care pot oferi informații importante pentru alegerea lucrării dorite și un feedback în timp real cu privire la disponibilitatea de livrare a titlului ales.

Mai mult, fiecare lucrare are menționată data apariției care corespunde și cu data actualizării legislative a lucrării, astfel încât clientul este asigurat de actualitatea lucrării și de calitatea achiziției. Tot în contextul acestei treceri spre online, un element de noutate este reprezentat și de bibliotecile exclusiv on-line, precum Legalis.ro, care au devenit o alternativă modernă şi utilă la cărţile tipărite.

Pandemia a ajutat magazinele virtuale

În privința volumului de vânzări, reprezentanții editurii au putut constata că dacă în perioada 2010-2012, vânzările directe reprezentau 15-20% din total, în prezent acestea s-au triplat. „Această tendință a creșterii vânzărilor online a avut o evoluție constantă de-a lungul timpului. Evident, pandemia COVID-19 a impulsionat tendința către online. În 2021, comenzile online pe site-ul propriu și pe magazinele online ale principalilor distribuitori au reprezentat aproximativ 77% din total, restul de 23% reprezentând vânzarea din librării. În 2022, an post-pandemic, procentul a mai scăzut puțin, dar ponderea de 70% a rămas o constantă. Nu am inclus aici vânzarea din cadrul târgurilor de carte, deoarece procentul este nesemnificativ, acesta este și motivul pentru care în ultimii ani noi am renunțat să mai participăm la aceste evenimente”, mai explică Andreea Stănciulescu.

Târgurile au devenit doar locuri de socializare

Dacă pentru autorii de romane și pentru editurile care publică acest tip de cărți, târgurile sunt cele mai bune locuri pentru lansarea noilor titluri sau pentru debutanții în literatură, nu același lucru spun cei care publică mai ales cărți de specialitate, care se adresează publicului de nișă.

Andreea Stănciulescu spune că experiența de până acum la târgurile de carte nu a avut rezultatele dorite, nici în privința vânzărilor, nici în legătură cu interacțiunea cu publicul țintă. „Chiar dacă este prezent la târgurile de carte, clientul cărților juridice nu dorește achiziția de cărți profesionale, ci își canalizează energia de lectură spre beletristică, ceea ce este și firesc să se întâmple, iar noi încurajăm lectura, indiferent dacă este în interes personal sau profesional. Publicul nostru este reprezentat în proporție de 85-90% de juriști, profesioniști din toate domeniile de activitate: avocați, judecători, notari, executori judecătorești, consilieri juridici, practicieni în insolvență, dar și de studenții facultăților de drept și a celor de administrație publică și partea de 10-15% de economiști. Datorită complexității domeniului juridic, obiectivul editurii a fost de a răspunde cererii de publicaţii juridice în toate domeniile Dreptului, atât atât cu lucrări practice dedicate practicienilor, cât și cu lucrări academice”, explică reprezentanta editurii.