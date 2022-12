Yves Koujouk a adus Legendele Egiptului la București

Lucrările sale sunt un melanj de antic și contemporan, atât din punct de vedere al tematicii, prin îmbinarea elementelor culturii egiptene cu cele din prezent, cât și ca tehnică, prin combinații de formă și culoare perfect îmbinate într-un tot unitar extrem de expresiv. La expoziție a participat și Ambasadoarea Republicii Libaneze, Excelența Sa, Doamna Rana Mokaddem, invitata artistului și a Ambasadorului Republicii Arabe Egipt, Excelența Sa, Domnul Moayad Fathallah Mohamed El Dalie.

Expoziția de acuarelă a pictorului Yves Koujouk este unică prin tehnica artistică ce presupune o maximă concentrare asupra liniilor de culoare peste care nu se poate interveni ulterior. Este o tehnică introdusă în pictura contemporană de Yves Koujouk care reușește să dea viață formelor, prin culoare, creând impresia de imagine dinamică, în continuă mișcare.

Reprezentative pentru această tehnică specială de pictură în acuarelă sunt tablourile care reprezintă dansatoare din lumea arabă. Realizate doar din linii în trei sau patru culori, dansatoarele se mișcă pe hârtia statică, într-un permanentă efect dinamic unic.

„Am combinat elementele vechii civilizații egiptene cu cele ale artei contemporane pentru că nu pot fi puse ambele în aceeași expoziție, astfel încât am decis să le combin în Pop Art. Egiptul Antic este punctul de întâlnire al tuturor culturilor și civilizațiilor lumii. În această expoziție am combinat trei stiluri artistice, de la cel clasic la cel specific civilizației actuale a Egiptului, până la Pop Art. În plus, în acuarelă nu este la fel ca în pictura în ulei. Mai întâi trebuie să creez imaginea în minte, apoi să o transpun direct pe hârtie, iar fiecare linie rămâne așa cum o desenez. Totul se produce în câteva secunde. Nimic nu se mai poate modifica. Este tehnica mea proprie, pe care o aduc în fața publicului”, a explicat pictorul Yves Koujouk, pentru Jurnalul. O tehnică similară folosesc artiștii populari care pictează vasele de lut în mișcare, din linii care nu pot fi modificate ulterior.

Profesor, jurnalist și artist

Un artist cu multă experiență, Yves Koujouk este profesor de Istoria Artei. În Liban a fost profesor și jurnalist, apoi s-a mutat la Paris, pentru a-și continua studiile de Arte Plastice. A absolvit un Master la Școala de Artă Luvru, apoi și-a fondat propriul institut la Paris, pentru a preda desen și fotografie. A profesat și ca arhivist, la Muzeul Orsay și a fost implicat în renovarea Muzeului Militar de la Academia Militară din Liban.

S-a implicat și în acțiuni caritabile, precum organizarea simpozionului pentru copiii bolnavi de cancer, pe parcursul a doi ani, 2017-2018, în Liban. A organizat împreună cu organizația UNIFIL expoziția „Copiii din Sudul Libanului”.

Yves Koujouk este laureat cu mai multe certificate și premii internaționale. A susținut expoziții în multe țări ale lumii, printre care Germania, Danemarca, Belgia, Franța, Liban, Egipt, Suedia și Olanda. A participat la numeroase expoziții internaționale, individuale și de grup, iar săptămâna aceasta, expoziția sa, „Legends of Egipt”, a fost găzduită de Ambasada Egiptului la București.

Reinterpretarea culturii antice

În lucrările lui Yves Koujouk, Nefertiti poate face cu ochiul către privitorul contemporan, atrăgând privirile prin culori vii și dinamismul specific artistului care a preluat din benzile desenate și din Pop Art în primul rând latura ludică, reinterpretând sobrietatea fugurilor pe care ni le-au lăsat artiștii egipteni cu peste trei milenii în urmă. Tutankamon și Amon Ra stau de vorbă cu personaje de animație sau din producții cinematografice celebre, cu actori, savanți sau politicieni, iar zeitățile egiptene se regăsesc în elementele de artă contemporană.

Prin acuarelele pictorului Yves Koujouk, cultura întregii lumi capătă noi sensuri, în melanjul dinamic de formă și culoare, lăsând arta egipteană să se exprime liber, adresându-se omului contemporan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹