Ediția aniversară a „Anotimpurilor dialogului despre teatru cu Octavian Saiu” este disponibilă online

Ținea cartea cu o mană, iar cu celaltă mână gesticula permanent, cu un patos și cu o exaltare absolut indescriptibile. În acea clipă, am realizat de ce teatrul lui nu este unul radiofonic, de ce teatrul lui are nevoie de ființa vie a actorului, de ce toată dramaturgia lui trebuie trecută prin trup, prin stomac, prin energia prezenței celui care dă viață unui personaj.

I-am spus „Hello! I am Stanley Kubrick.”, la care el răspunde „No! No! I am Stanley Kubrick!” și în acea clipă s-a coborât orice barieră între un om din generația mea, din partea aceasta de lume și un artist cu tot alaiul lui de celebritate. Am vorbit peste două ore.

Pentru mine, este un univers, este mai mult decât un artist și aproape că nu vreau să o întâlnesc în persoană pentru că vreau să păstrez vie, în memoria mea, această întâlnire.

A spus „Important e să ne mișcăm, important e să continuăm să ne mișcăm, pentru că nemișcarea - atât în plan exterior, cât și în plan interior - înseamnă moarte”.

Prezența ei, dincolo de farmecul uluitor, dincolo de această carismă electrizantă pe care o manifestă, a transmis ceva prin tăcere.

S-a întâmplat ca în acea sală să trăim ceva împreună care ne-a transformat dintr-un conglomerat de identități într-un fel de stare fecundă, de comuniune. Asta se întâmplă, în sensul ideal, într-un dialog care nu are loc doar între două persoane, în fața unor privitori, ci între toți care sunt de față. - Octavian Saiu

Pe 4 decembrie a avut loc ediția aniversară a seriei de întâlniri creart / Teatrelli intitulate „Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu”.

Tema ediţiei a fost „Arta de a fi împreună. Mărturisiri despre ceea ce rămâne nerostit" şi a marcat lansarea unui volum de dialoguri ce au avut loc între Octavian Saiu şi mari personalităţi ale lumii artistice mondiale în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Înregistrarea integrală este disponibilă pe site-ul Teatrelli.

Concursul cu invitaţii la „Maria de Buenos Aires”

Au fost extrași câştigătorii concursului dedicat abonaţilor la newsletter. Numele lor vă fi publicat în newsletterul următor.

Vă mulţumim că sunteţi alături de noi şi vă dorim Sărbători fericite!