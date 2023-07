Zilele Muzicale Româno-Americane 2023, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

Este pentru prima oară în istoria de două decenii a festivalului când șeful statului onorează această inițiativă culturală cu Înaltul Patronaj, confirmând importanța sa pe plan național și internațional. „Prin acel eveniment care se bucură de Înaltul Patronaj, se aduce o plus-valoare, se aduce - prin intermediul culturii - ceva în plus coeziunii unei comunități, unor relații, cum este cazul relațiilor româno-americane, este o atestare a faptului că valorile în numele cărora președintele își exercită mandatul se regăsesc într-o formă culturală în mesajul proiectului care primește Înaltul Patronaj. Aceasta este și situația Zilelor Muzicale Româno-Americane, aflate la a XX-a ediție. Este o cifră rotundă, ceea ce spune foarte mult despre faptul că acest proiect cultural are propria identitate și este un eveniment care a prins la public. Deja senzația este că Sibiul este o Capitală Culturală perpetuă, pare că Sibiul a «uitat» să închidă Capitala Culturală la 1 ianuarie 2008. E din ce în ce mai greu să găsești în agenda culturală a Sibiului o perioadă în care să vii cu un nou proiect, pentru că viața Sibiului, 365 de zile pe an, este o viață imersată în cultură. Vă urez succes!”, a declarat Sergiu Nistor, consilier prezidențial Departamentul Cultură, Culte și Minorități Naționale - Administrația Prezidențială, astăzi, în conferința de presă susținută pe terasa Filarmonicii de Stat Sibiu.

21 de evenimente muzicale se vor desfășura în cadrul Zilelor Muzicale Româno-Americane, în perioada 3-8 iulie 2023. Director artistic onorific al festivalului este pianistul Matei Varga. “În contextul actual, festivalul nostru reprezintă o inițiativă culturală strategică a regiunii în care ne aflăm. Prin Zilele Muzicale Româno-Americane, Sibiul împlinește «miracolul» cu un festival dedicat «artei supreme», așa cum definea muzica Emil Cioran, filosoful născut la Rășinari. Alături de Consiliul Județean Sibiu și Primăria municipiului Sibiu, cărora le mulțumim pentru susținere, aducem pe scenele festivalului din Piața Mare, Sala Thalia și de pe «acoperișul» Filarmonicii o mulțime de artiști talentați care construiesc, pentru câteva zile, o «autostradă» transatlantică”, a declarat dirijorul Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu.

“Sunt încântată că scena culturală sibiană, atât de onorant reprezentată de Filarmonica de Stat Sibiu, a creat deja o tradiție din Festivalul Zilelor Muzicale Româno-Americane, aflate astăzi la ediție aniversară la împlinirea celor 20 de ani de existență.

Festivalul va debuta în curând, în marja Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii, și găsesc că parteneriatul solid și prietenia dintre cele două națiuni pot fi celebrate în cel mai desăvârșit mod lăsând arta să ne vorbească și să ne apropie prin limbajul muzicii.

Seria de concerte speciale aduc la Sibiu o importantă participare internațională formată din interpreți, dirijori și instrumentiști care se vor reuni pentru a prezenta lucrări din repertoriul clasic, dar și compoziții inedite din genurile blues, rock simfonic, electro, jazz, folclor, muzică de film și de divertisment, anunțând un spectacol surprinzător și captivant.

Vă invit să celebrăm alături de Filarmonica de Stat Sibiu și invitații săi valorile culturale românești și americane la aniversarea celor 247 de ani de la independența Statelor Unite ale Americii.

Urez un călduros La Mulți Ani! Festivalului și Națiunii Americane și adresez felicitări tuturor artiștilor care, sub bagheta dirijorului și managerului Cristian Lupeș, își continuă misiunea cu pasiune pentru a oferi publicului muzica la superlativ”, a declarat Raluca Turcan, ministrul Culturii.

“În premieră, evenimentul pe care de 20 de ani îl organizează Filarmonica de Stat Sibiu - Zilele Muzicale Româno-Americane, se va desfășura sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Excelența Sa Domnul Klaus Iohannis. Această distincție ne onorează și marchează recunoașterea pentru un festival care de-a lungul a două decenii și-a făcut simțită prezența, în rândul celor mai apreciate evenimente culturale.

Puterea transformatoare a muzicii, efervescența spiritului «american» va aduce în cadrul festivalului, pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare spectator, pentru fiecare iubitor de frumos, artiști talentați care ne vor împărtăși din emoția și miracolul muzicii”, a declarat Daniela Cîmpean, preşedinta Consiliului Județean Sibiu.

Programul festivalului cuprinde genuri diverse, de la muzică clasică la jazz sau de la blues la folclor. Protagoniștii evenimentelor muzicale vor fi: ansamblul Violoncellissimo, AG Weinberger, Andy Middleton, 7th Sense, Koszika & The Hotshots, Danny Grissett Trio, fanfara și corul Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu, SPAM Jazz Group, orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, care vor “inunda” centrul orașului cu muzică bună, din Piața Mare până pe Acoperișul Filarmonicii, dar și numeroși artiști tineri din Sibiu, cursanți ai Liceului de Artă sau Școlii Populare de Arte “Ilie Micu” Sibiu, care vor susține recitalurile Sibiu Music Stops în spații neconvenționale. Pentru prima dată, în cadrul festivalului vor avea loc concerte și pe Acoperișul Filarmonicii.

