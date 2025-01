Ziua Culturii Naționale: trei săptămâni de evenimente organizate de ICR în străinătate

***

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, în colaborare cu Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Academia Română, Primăria Municipiului Chișinău, Primăria comunei Dumbrăveni, Asociația Culturală „Regal d'Art” din Botoșani organizează, în perioada 13-15 ianuarie 2025, o serie de evenimente sub genericul „Ziua Culturii Naționale – Eminescu în vers și-n cânt”. Cu această ocazie este marcată și împlinirea a 25 de ani de la înființarea Centrului Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău, instituție dedicată integral studierii și promovării operei eminesciene. De asemenea, ICR Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, va organiza pe scena Palatului Național „Nicolae Sulac”, pe 17 ianuarie, tradiționalul Concert de Ziua Culturii Naționale. Evenimentul „Enescu. Rapsodii și poeme” va fi susținut de Orchestra Operei Naționale din București, sub bagheta lui Daniel Jinga și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, condus de maestrul de cor Oleg Constantinov.

ICR Madrid organizează, în perioada 13 ianuarie - 27 februarie 2025, expoziția de fotografie „Atlasul frumuseții. Femeile lumii și poveștile lor” de Mihaela Noroc, în Sevilla, provincia Andaluzia, în colaborare cu organizația nonprofit Povestea Abecedarului. Fotografiile - portrete de femei din Spania până în Japonia, din Mexic până în Afganistan, din Statele Unite până în India - vor fi expuse la Centrul Cívic „San Pablo (Periodista Manuel Barrios)”. De asemenea, ICR Madrid, sub auspiciile Ambasadei României și în colaborare cu Biblioteca Publică Municipală Iván de Vargas, organizează „Săptămâna Culturii Române la Biblioteca Iván de Vargasˮ, în perioada 13-20 ianuarie. Săptămâna începe cu deschiderea a două expoziții la sediul bibliotecii – Costume tradiționale românești și România, patrimoniu și autori. Pe 16 ianuarie, în Galeria ICR Madrid, va avea loc inaugurarea expoziției fotografice „COMORILE ROMÂNIEI din Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO” semnată de fotograful Tudorel llie, iar pe 17 ianuarie, la Sala Polivalentă a bibliotecii, va fi proiectat documentarul Între tăcere și păcat despre Ana Blandiana, câștigătoarea prestigiosului premiu Prințesa de Asturias 2024 pentru literatură, regizat de Diana Nicolae. Săptămâna se va încheia cu două ateliere: unul pentru adulți - Faceți cunoștință cu limba română în 30 de minute - și un Atelier de povești pentru copii. Ultimul moment al acestei serii va fi un spectacol oferit de ansamblul folcloric de copii „Mugurașii Salveiˮ al Asociației Hispano-Române Salva. Tot ICR Madrid va organiza, pe 15 ianuarie, la Ateneul din Madrid, o lectură continuă din opera lui Mihai Eminescu. Evenimentul va fi deschis de Joaquín Pérez Azaústre, președintele secției Literatură a Ateneo de Madrid. În cadrul evenimentului, va fi prezentat documentarul „Eu, Eminescuˮ, realizat de Cristina Chirvasie, după un scenariu de Emanuel Bădescu, care pune în valoare arhiva foto-video a perioadei istorice în care a trăit Mihai Eminescu, „traducând” însă istoria într-un limbaj accesibil tuturor categoriilor de public. Totodată, proiectul are în vedere prezentarea catalogului Guía de autores europeos: Rumanía / Ghidul autorilor europeni: România, prima publicație, în limba spaniolă, realizată de Centrul EUROPE DIRECT, în parteneriat cu ICR Madrid, dedicată culturii și promovării României.

ICR Paris va organiza la Paris, Marsilia, Annency și Lyon, o serie de activităţi care să pună în valoare atât operele unor scriitori români, cât şi frumuseţea şi valoarea patrimonială a Palatului Béhague – Ambasada României în Franța. Pe rețelele de Youtube, Facebook și Instagram ale ICR Paris, în data de 15 ianuarie 2025, va fi difuzat un videoclip realizat în colaborare cu Mircea Cantor pentru Ziua Culturii Naționale. La Marsilia pe 15 ianuarie 2025, evenimentul va cuprinde conferința cu titlul „Difuzarea poeziei românești în Franța – Eminescu, Blandiana, Blagaˮ, în cadrul căreia vor susține dezbateri Jean-Louis Courriol (scriitor și traducător) și Jean Poncet (scriitor și traducător), la Consiliul Regional din Marsilia. În zilele de 20-21 ianuarie 2025, la Annecy și la Lyon, ICR Paris și Consulatul General al României la Lyon organizează două evenimente literare la care vor participa scriitorii Varujan Vosganian și Adrian Lesenciuc. Programul cuprinde două dezbateri literare: „La Roumanie et les relations internationales, entre fiction et réalitéˮ și „L’écrivain, conteur de l’Histoireˮ, care vor fi moderate de Simona Ferrante și Iulia Badea Guéritée, la Universitatea Savoie Mont Blanc din Annecy și la Primăria arondismentului 2 din Lyon. Pe 25 ianuarie, în cadrul Festivalului „Nuits de la lectureˮ organizat de Centre National du Livre, Palatul Béhague – Ambasada României în Franța va găzdui un maraton de lectură, prilej cu care va fi redifuzat materialul video realizat în colaborare cu Mircea Cantor, cu participarea a numeroși oameni de cultură și diplomați.

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia, în colaborare cu Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova și Societatea de Studii Româneşti „Miron Costinˮ din Padova, va organiza, pe 15 ianuarie 2025, o manifestare culturală la Universitatea din Padova, Aula Complexului Universitar „Beato Pellegrinoˮ. Programul va cuprinde conferinţa „Basmele lui Mihai Eminescu”, susţinută de doamna Prof. univ. dr. Otilia Hedeşan, cadru didactic la Universitatea de Vest din Timişoara, urmată de un recital de poezie eminesciană, atât în limba italiană, cât şi în limba română, susţinut de studenţii trupei de teatru în limba română a Universităţii din Padova.

ICR Tokyo și Ambasada României în Japonia organizează pe 15 ianuarie un eveniment cultural cu implicarea Asociației de prietenie Musashino-România, orașul Musashino fiind înfrățit cu Brașov. Unii dintre membrii asociației au participat la Școala de vară de limba română organizată de Institutul Cultural Român și vor recita strofe din „Luceafărulˮ de Mihai Eminescu, volum de poezie în traducerea prof. Shingo Suzuki, ilustrat de Akira Reighetzu, care va fi prezentat publicului. Prof. Shingo Suzuki, lingvist, a susținut cursuri de limba și literatura română la Tokyo University of Foreign Studies/ Universitatea de Studii pentru Străini – Tokyo. În cadrul evenimentului va avea loc și un concert, o interpretare modernă a saxofonistului Hiroko Yamakawa cu acompaniament la pian de Kotaro Nagano, care va cuprinde lucrări de Enescu, Nottara și Brediceanu.

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale și în contextul Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025, Institutul Cultural Român de la Varșovia va derula o campanie online prin care va prezenta, printr-o serie de materiale video, principalele proiecte derulate în Polonia în primele 6 luni de Sezon (iunie – decembrie 2024). Bilanțul activităților derulate în perioada mai – decembrie 2024 include aproape 100 de activități derulate în 9 orașe poloneze. Campania digitală, cu o durată de o lună, se va încheia cu o întâlnire cu presa poloneză, unde va fi anunțat calendarul evenimentelor majore planificate în perioada martie – octombrie 2025. În prima jumătate a lunii martie vor fi inaugurate trei expoziții de anvergură: „România – Polonia. Un secol de istorie. Mareșalul Piłsudski și Familia Regală a României”, de Ziua Solidarității româno-polone (3 martie), la Muzeul Józef Piłsudski din Sulejówek, lângă Varșovia; „Un ochi râde, altul plânge. Artă din România în colecția Ovidiu Șandor”, la Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia, și „Istorii strălucitoare. Comori de aur și argint din Evul Mediu românesc“ la Muzeul Național din Gdańsk.

ICR Londra invită publicul, pe 15 ianuarie 2025, la proiectul „Bucureștiul interbelic. O poveste de dragosteˮ, care va cuprinde concertul de muzică interbelică susținut de baritonul Cozmin Sime, acompaniat de chitaristul german Heiko Pape și de pianista britanică Giula Glennon, și expoziția „București: hărți în mișcareˮ, deschisă la sediul Institutului până pe 20 ianuarie 2025.

ICR Stockholm va organiza la sediul Institutului, pe 15 ianuarie 2025, un recital de poezie și muzică clasică susținut de soprana suedeză Siri Krosness, de pianistul Ștefan Vârtejaru și de actrița Luiza Stănescu.

ICR Istanbul va organiza, pe 15 ianuarie, un recital de muzică clasică susținut de pianista Sînziana Mircea și violonistul Alexandru Tomescu, la Opera Süreyya.

ICR Budapesta va prezenta, în perioada 15 ianuarie – 28 februarie 2025, la filiala din Seghedin, expoziția „35 de ani și o zi. Memoria și istoria Revoluției din 1989 în societatea de astăzi”, realizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER).

ICR Beijing invită publicul pe 15 ianuarie 2025 la Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Beijing International Club, unde are loc expoziția de grafică „175 de ani de la nașterea poetului național al României, Mihai Eminescu”, realizată de Constanța Abălașei-Donosă și concertul de flaut și chitară, susținut de Ioana Bălașa și Bogdan Mihăilescu. Pe 16 ianuarie, concertul de flaut și chitară va fi prezentat și la Young Art Gallery, Beijing Guoce International Conference and Exhibition Centre.

ICR New York susține turneul nord-american al spectacolului „The Retreat” de și cu Simona Măicănescu, realizat după romanul „Viziunea vizuinii” de Marin Sorescu la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova. Spectacolul produs de Fundaţia „Marin Sorescu” va avea trei reprezentații în perioada 16-19 ianuarie: două pe teritoriul Statelor Unite - la The Keegan Theatre din Washington, D.C. și la Sala „Norman Manea” a ICR New York - și una în Canada, la Vancouver, cu sprijinul Consulatelor Generale ale României la Vancouver și la San Francisco.

Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Editura L’altra Europa-Edizioni ETS și cu patronajul Ambasadei României, va sărbători Ziua Culturii Naționale printr-o prezentare, pe 16 ianuarie 2025, a volumului „Emersioni sceniche. Teatro romeno contemporaneo”, îngrijit de Horia Corneliu Cicortaș și Letteria Giuffrè Pagano. Expunerea va fi însoțită de o lectură dramatizată a unor texte selectate din volum, susținută de actorul Marius Bizău.

ICR Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză, va organiza Ziua Culturii Naționale pe 16 ianuarie 2025 la Fundația José Saramago (Casa dos Bicos, Lisabona). În deschidere va avea loc Ceremonia de înmânare a decorației Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, Categoria F - „Promovarea culturii”, doamnei Elena Covasan, profesor al cursului „Limbă, Cultură și Civilizație Românească” (Institutul Limbii Române), în semn de deosebită apreciere pentru profesionalismul și dăruirea puse în slujba educației românilor, pentru contribuția importantă avută la promovarea limbii și culturii române și a imaginii României în Republica Portugheză. Evenimentul va continua cu cea de-a XIV-a ediție a Ceremoniei de acordare a titlurilor onorifice „Amicus Romaniae” următoarelor personalități portugheze: David Galego (Primarul Municipiului Redondo), Mário Antas (fostul director al Muzeului Național al Trăsurilor din Lisabona), José Manuel de Vasconcelos (poet, eseist și traducător, vicepreședinte al Asociației Scriitorilor Portughezi). În continuarea manifestărilor și ca omagiu adus poetului național Mihai Eminescu și culturii române, domnul José Manuel de Vasconcelos va recita o selecție de poeme de Mihai Eminescu, traduse pentru prima dată în portugheză de reputatul filolog Victor Buescu (exilat în Portugalia după instaurarea regimului comunist în România) și publicate în 1950, la Lisabona. Programul se va încheia cu un recital de muzică clasică, în interpretarea pianistei Dana Radu, rezidentă în Portugalia.

ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului, Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu, Ministerul Culturii din România, Ministerul Culturii din Luxemburg și Asociația Les Amis du Château de Vianden, va organiza, pe 17 ianuarie 2025, vernisajul expoziției „Pe firul tradițiilor comuneˮ. Expoziția va fi găzduită de Castelul Vianden (Luxemburg), unul dintre cele mai mari și frumoase castele fortificate de pe Rin, și va fi deschisă publicului larg până pe 6 aprilie 2025. Tot ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei și Ambasada României în Regatul Belgiei, va organiza un eveniment diplomatic și academic literar dedicat poetului Mihai Eminescu, pe 18 ianuarie 2025, care va include prelegerea intitulată „Proverbialul Eminescuˮ, susținută de către Ioan Milică, profesor universitar doctor în Filologie (Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași), și o scurtă intervenție despre „Opera eminesciană și literatura universalăˮ a conf. dr. Viorica Zaharia, de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău, precum și un recital de câteva minute susținut de Alexandrina Robu-Cepoi, expert cultural din R. Moldova, care a înființat la Bruxelles Asociația „Moldova-EU Club”. De asemenea, reprezentanța de la Bruxelles va organiza un eveniment pe 19 ianuarie 2025, cu participarea mai multor artiști români de prestigiu, care trăiesc și au cariere în Belgia, în diferite domenii culturale, realizat în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei și cu Asociația belgiană ArtSphere. Evenimentul de la Casa Marcel Hastir va cuprinde o expoziție de pictură, o dezbatere literară, o expoziție cu obiecte de artizanat românesc și artă culinară și, nu în ultimul rând, un concert de gală ce va include atât lucrări muzicale românești, cât și un recital de poezie eminesciană.

ICR Viena, în parteneriat cu Asociația „Mihai Eminescu” din Viena, prezintă pe 19 ianuarie concertul susținut de pianistul Teo Milea la Ambasada României din Viena. De asemenea, reprezentanța de la Viena a organizat pe 9 ianuarie 2025, la Bösendorfer Salon, două recitaluri susținute de tinerii pianiști Radu Sava Gheju și David Hodoș.

Institutul Cultural Român și Ambasada României la Praga organizează, pe 23 ianuarie 2025, vernisajul expoziției de fotografii documentare „Valahii din Moravia: monografie fotografică”, semnate de artiștii fotografi orădeni Constantin Demeter (coordonator), Ovidiu Gabor şi Gheorghe Petrila. Artiștii fotografi au realizat câteva sute de fotografii documentând portrete de valahi, case tradiționale valahe, peisaje de munte, gospodării țărănești și anexe gospodărești, dar și foarte multe costume populare valahe.

ICR Tel Aviv va organiza, pe 26 ianuarie 2025, în sala Henry Crown Symphony Hall de la Jerusalem Theater – The Jerusalem Center for the Performing Arts, un concert extraordinar de gală la Ierusalim, cu program integral românesc, avându-i ca soliști pe Andrei Manea, Aida Pascu și Madeleine Pascu, acompaniați de Jerusalem Symphony Orchestra, sub bagheta dirijorului român Ionuț Pascu.

ICR Berlin, în colaborare cu Österreichisches Kulturforum Berlin, va organiza un recital al pianistei Adela Liculescu în sala de concerte a Forumului Cultural Austriac din Berlin, pe 29 ianuarie 2025.

Pe 31 ianuarie 2025, la Teatrul Național din Budapesta, în încheierea seriei de evenimente organizate în străinătate de Institutul Cultural Român de Ziua Culturii Naționale 2025, ICR Budapesta va prezenta spectacolul de teatru „Zeițe de categoria Bˮ, al cărui text este semnat de dramaturga Alexandra Felseghi, regizat de Andrei Măjeri. Spectacolul produs la București de CREART aduce pe aceeași scenă actrițe din trei orașe și trei teatre partenere din România: Elena Ivanca (Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca), Ioana Dragoș Gajdó (Teatrul „Regina Maria” Oradea) și Silvia Luca (Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹