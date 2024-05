Ziua Europei, sărbătorită de Institutul Cultural Român pe trei continente

Ca membru EUNIC – European Union National Institutes for Culture, rețeaua europeană a institutelor culturale naționale, Institutul Cultural Român este activ în 40 de clustere de pe glob. EUNIC este un partener strategic al UE, implicat în dezvoltarea politicilor culturale europene, și pledează pentru importanța rolului pe care îl are cultura în relațiile internaționale, stimulând dialogul cultural și promovând libertatea artistică. Adunarea Generală EUNIC va avea loc în iunie 2024 la București.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, în colaborare cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasada României în Republica Moldova, Consulatele Generale ale României la Bălți și Cahul și Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” organizează, în perioada 9–20 mai 2024, o serie de evenimente culturale la Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni. Publicul prezent se va putea bucura de ateliere de pictură pe față oferite de Tatiana Marinescu - profesor de pictură în cadrul Centrului Republican pentru Copii şi Tineret din Chișinău, concert de tango interbelic românesc susținut de Analia Selis, acompaniată de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” sub bagheta maestrului Mihail Agafița și proiecții de film românesc în cadrul Festivalului de Film și Cultură Europeană.

Astăzi începe la București ediția 28 a Festivalului Filmului European, care se va încheia la Chișinău pe 8 iunie. Edițiile locale ale FFE vor avea loc la Botoșani (Cinema Unirea), între10-12 mai, la Târgu Mureș (Muzeul Județean Mureș – Secţia de Istorie (Cetate), Sala Multimedia), între 16-18 mai, la Sibiu (Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia și Forumul Democrat al Germanilor - Sala Oglinzilor), între 17-19 mai, la Chitila (Parcul Valea Mangului), între 17-19 mai, la Curtea de Argeș (La Conac), între 18-19 mai, la Brașov (Centrul Cultural Reduta), între 24-26 mai și la Chișinău (Cinema Odeon), între 6- 8 iunie. FFE 2024 propune un program de 41 de filme de lungmetraj (34 în premieră națională) și 2 selecții de scurtmetraje. Festivalul Filmului European este organizat cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC Romania, în parteneriat cu Uniunea Cineaștilor din România, ambasadele, centrele și institutele culturale europene. În București, FFE se desfășoară între 9–15 mai, la Sala Luceafărul (Gala de deschidere, pe 9 mai), Cinema Elvire Popesco și Cinema Union (10–15 mai) și Cinemateca Eforie (11–12 mai).

Institutul Cultural Român de la Londra invită publicul la Europe Day Festival joi, 9 mai 2024, în St. John's Smith Square, la evenimentul organizat împreună cu Biroul de legătură al Parlamentului European din Regatul Unit, în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Regatul Unit, EUNIC Londra, Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ambasade și organizații ale societății civile care activează în Londra. Violonista Adriana Cristea și pianista Mina Beldimănescu vor deschide programul artistic de pe scenă cu recitalul intitulat Romania with Love. Fiecare țară participantă organizează un stand în care se vor putea degusta produse gastronomice tradiționale și vinuri și se vor expune materiale turistice de promovare. România va participa la Festival cu un stand la care maestrul bucătar Marlena Botezatu, proprietara cofetăriei londoneze Entice by Marlen, va prezenta publicului gastronomia tradițională românească. Institutul Cultural Român de la Londra este în 2024 și partenerul altor două festivaluri organizate în Regatul Unit de EUNIC London în cadrul EUROPE Month: In Short, Europe Film Festival și European Writers’ Festival.

Institutul Cultural Român de la Viena și Ambasada României în Republica Austria invită publicul iubitor de muzică, joi, 9 mai 2024, ora 19.00, la concertul „Europa – Sunetul viitorului” cu pianista de origine română Irina Minculescu, la sediul ICR Viena.

Institutul Cultural Român, prin Direcția Relații Internaționale, susține participarea României la Festivalul de Film European din Mexic, care se desfășoară în perioada 9-19 mai la sediul Cinematecii Naționale aflat în pitorescul cartier Coyoacán al capitalei Ciudad de México. Programul include coproducții din mai multe state membre ale UE, România fiind reprezentată de lungmetrajele premiate la nivel național și internațional „Libertate” (2023, r. Tudor Giurgiu) și „Metronom” (2022, r. Alexandru Belc).

Institutul Cultural Român de la New York susține evenimentele de prezentare și proiecțiile speciale ale lungmetrajului „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, într-un periplu american, în perioada 4-13 mai 2024. Lungmetrajul a fost prezentat în cadrul Festivalului de Film Sud-Est European de la Los Angeles, sâmbătă, 4 mai 2024, apoi va ajunge la Festivalul de Film European de la Atlanta, sâmbătă, 11 mai 2024, ambele proiecții fiind urmate de întâlniri ale publicului cu regizorul Tudor Giurgiu. În New York, Institutul Cultural Român se va alătura The Alex Fund pentru susținerea unei proiecții exclusive, în cadrul unui eveniment organizat de cunoscuta asociație americană luni, 13 mai 2024. Premiera americană a filmului a avut loc în cadrul Festivalului de Film de la Washington, ediția a IV-a, organizat de ICR New York și Ambasada României în S.U.A. anul trecut, în prezența regizorului Tudor Giurgiu.

Sâmbătă, 11 mai, începând cu ora 15.00, la Capela Regală a Castelului din Dublin, va avea loc concertul intitulat „Dialog european pe 10 strune”, avându-i ca protagoniști pe violonistul Adrian Florescu și chitaristul Bogdan Mihăilescu. Evenimentul organizat de Institutul Cultural Român de la Londra și Ambasada României în Irlanda marchează Ziua Europei, 2024 și împlinirea a 20 de ani de la aderarea României la NATO.

Institutul Cultural Român de la Varșovia organizează în perioada 8-12 mai 2024 cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Culturii Române de la Cracovia. În timpul Festivalului Culturii Române va avea loc lansarea traducerii poloneze a cărții semnate de Lucian Boia Sfârșitul Occidentului? Spre lumea de mâine. Despre traducere și viitorul Europei vor dezbate duminică, 12 mai, la librăria Compare Bookstore, Bogumił Luft, autorul traducerii, fost ambasador al Poloniei la București și Chișinău, și Szymon Kloska, critic literar și jurnalist cultural. În zilele de 11 și 12 mai, Dorota Filipiak, autoarea cărții Rumunia. Pęknięte lustro Europy („România. Oglinda spartă a Europei“), va modera la Biblioteca Publică Voievodală din Cracovia două întâlniri cu patru polonezi cărora România le-a cucerit inimile, deschizându-le noi perspective profesionale. Programul acestei ediții este completat de proiecția a nouă filme românești în cadrul colaborării tradiționale cu cinematograful Pod Baranami. Etapa cracoviană a Caravanei Noului Cinema Românesc, important program al reprezentanței ICR, va fi inaugurată vineri, 10 mai, cu pelicula Libertate, r. Tudor Giurgiu.

Institutul Cultural Român, prin Direcția Relații Internaționale, susține participarea țării noastre la cea de-a 33-a ediție a „Festivalului de Film European în Singapore” (EUFF), cu filmul Maria, Regina României / Queen Marie of Romania (producători Abis Studio cu sprijin CNC și SRTV). Filmul urmează să fie proiectat în 24 mai 2024, la cinematograful The Projector (Cineleisure), Singapore. Festivalul este organizat de Delegația Uniunii Europene în Singapore, în parteneriat cu misiunile diplomatice ale statelor europene acreditate (atât membre UE cât și non-UE) organizează în perioada 23 aprilie - 25 mai 2024.

Institutul Cultural Român de la Budapesta a susținut participarea românească în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului de Film „Little Europe”, cu proiecția filmului documentar „Ivana cea groaznică”, în regia Ivanei Mladenivic.

Institutul Cultural Român de la Madrid și Ambasada României în Regatul Spaniei, în colaborare cu Facultatea de Științele Documentării de la Universitatea Complutense din Madrid, Direcția Generală de Cooperare cu Statul și Uniunea Europeană, Centrul de Documentare Europeană - Europe Direct, au organizat a patra ediție a „Colocviului hispano-român de cultură și documentare”, un proiect de natură academică cu scopul de a pune în valoare prezența culturii române în spațiul hispanic și de a promova imaginea României în context european. Evenimentul a avut loc pe 7 mai 2024 și a fost găzduit în Sala de conferințe a Facultății de Științele Documentării. Cu acest prilej a avut loc lansarea „Ghidului autorilor europeni: România”, prima publicație, în limba spaniolă, realizată de Centrul EUROPE DIRECT, în parteneriat cu ICR Madrid, care este dedicată culturii și promovării României, țară membră a UE. Publicația deschide o colecție dedicată literaturilor țărilor membre UE.

Institutul Cultural Român și Ambasada României în Canada au sprijinit participarea României la „Festivalul de Scurtmetraje al Uniunii Europene în Canada” (EUSFF). Pentru ediția de anul acesta a fost selectat scurtmetrajul 35A, r. Alfredo Minea (2022), care a fost proiectat în data de 3 mai 2024, ora 19:00, la Galeria de Artă din Ottawa, în secțiunea (Mis)Communication. În cadrul festivalului a fost prezentată o colecție de scurtmetraje (drame, documentare, filme de animație și experimentale) din 22 de state membre ale Uniunii Europene. Festivalul a fost organizat sub egida EUNIC Ottawa de către Delegația Uniunii Europene în Canada și ambasadele statelor membre UE, alături de institutele culturale naționale din aceste state, cu sprijinul Institutului Canadian de Film.

Institutul Cultural Român de la Bruxelles și Ambasada României în Regatul Belgiei au organizat evenimentul „Poezie și vizualitate europene. Dialog Yves Namur (BE) – Magda Cârneci (RO)”/„Poésie et visualité européennes. Dialogue Yves Namur – Magda Cârneci”, care a avut loc pe 25 aprilie, ora 19:00, la Reședința Ambasadorului României în Regatul Belgiei. Proiectul a constat într-un dialog între academicianul Yves Namur, secretar perpetuu al Academiei Regale de Limba și Literatura Franceză din Belgia și scriitoarea Magda Cârneci despre felul în care cultura română este receptată în Belgia și modul în care cultura belgiană francofonă este receptată în România. De asemenea, relația „poezie – vizualitate” a fost pusă în discuție prin prezentarea cărților pe care cei doi autori le-au publicat în Belgia, România și Franța.

