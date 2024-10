Acoperișul Primăriei, oglinda incompetenței lui Nicușor Dan - pericol pentru trecători, dezamăgire pentru bucureșteni

Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, aflat la al doilea mandat, continuă să dezamăgească locuitorii Capitalei, în ciuda promisiunilor ambițioase făcute la fiecare campanie electorală. Deși prezentat de mass-media ca un schimbător de jocuri, rezultatele acțiunilor sale în administrarea Bucureștiului sunt subiectul multor dezbateri. În cei patru ani precedenți, deși a beneficiat de un buget semnificativ și de un capital politic important, Nicușor Dan a eșuat să implementeze reforme esențiale pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului, traficul infernal, poluarea sufocantă și șantierele nefinalizate care împânzesc Bucureștiul fiind doar câteva dintre realitățile cotidiene care i-au nemulțumit profund pe bucureșteni. Pe lângă criza gunoaielor care a pus pe jar cetățenii mai ales în perioadele estivale, Nicușor Dan nu a reușit să îmbunătățească serviciile publice de bază sau să atragă investiții notabile în modernizarea transportului public și, în ciuda promisiunilor de ”schimbare reală”, orașul pare blocat într-o stare de degringoladă urbanistică, iar speranțele unei administrații eficiente se destramă cu fiecare zi care trece, generând frustrări și o dezamăgire crescândă în rândul bucureștenilor.

Degradarea acoperișului Primăriei Bucureștiului, care a fost în reabilitare generală, reprezintă încă un exemplu al nepăsării cu care administrația actuală, sub conducerea lui Nicușor Dan, tratează lucrările de infrastructură și siguranța publică. În ciuda promisiunilor de modernizare și renovare, starea deplorabilă a acoperișului clădirii simbolice, din care lipsesc deja elemente pe porțiuni semnificative, demonstrează o gravă lipsă de interes față de calitatea execuției lucrărilor publice. Mai grav, pericolul ca anumite bucăți să cadă și să rănească trecătorii este unul iminent, iar această situație reflectă incapacitatea administrației de a gestiona eficient proiectele capitalei.

Primăria Capitalei, condusă acum la al doilea mandat de Nicușor Dan, beneficiază de un buget considerabil, destinat atât proiectelor mari de infrastructură, cât și întreținerii și modernizării patrimoniului public, dar cu toate acestea, gestionarea acestor fonduri lasă mult de dorit. Sumele considerabile alocate reabilitării clădirilor publice par să fie cheltuite ineficient sau chiar risipite pe lucrări de proastă calitate și, în loc să prioritizeze siguranța și durabilitatea, administrația actuală se mulțumește cu soluții de compromis, care adesea agravează situația în loc să o îmbunătățească. Deși acoperișul Primăriei a fost în refacere generală, după finalizarea lucrărilor, starea sa este cel puțin alarmantă, ridicând semne de întrebare legate de controlul calității și modul în care sunt gestionate licitațiile publice.

Această problemă nu este singulară, ci face parte dintr-un șir lung de promisiuni nerespectate. Nicușor Dan a venit la conducerea Bucureștiului cu promisiuni mari de reformare și eficientizare a administrației, însă realitatea din teren este departe de idealurile prezentate în campanie. Traficul rămâne un coșmar zilnic, criza gunoaielor continuă să afecteze calitatea vieții bucureștenilor, proiectele majore de infrastructură fie stagnează, fie sunt executate defectuos în tmp ce bugetul primăriei este consumat pe proiecte care par a fi gândite fără o strategie pe termen lung și care, deși finalizate, nu rezolvă problemele esențiale ale orașului.

Starea acoperișului Primăriei este doar un simbol al eșecului mai larg al administrației de a asigura lucrări publice de calitate în interesul cetățenilor. Lipsa de interes și de implicare a primarului față de problemele structurale ale orașului, reflectată în acest caz concret, pune în pericol nu doar siguranța trecătorilor, ci și viitorul unui oraș deja afectat de ineficiență administrativă cronică.

Având în vedere această situație, este inevitabilă întrebarea: Dacă Dan Nicușor nu este în stare să gestioneze acoperișul Primăriei, cum ar putea să aibă grijă de București?

Lipsa implicării sale în problemele reale ale Bucureștiului a atras critici virulente și a generat un val de meme-uri, inclusiv numele de ”Plicușor Dan”, însoțit de zicala ”La pomul lăudat să nu te duci cu sacul.”

Indiferent de interpretare, incidentul scoate în evidență importanța unei bune gestionări a resurselor publice și a necesității unor mecanisme eficiente de supraveghere și întreținere a clădirilor publice fiind esențial să se identifice cauzele degradării acoperișului și să se ia măsuri imediate pentru a remedia problema și pentru a preveni incidente similare în viitor. De asemenea, este important să se analizeze modul în care se gestionează întreținerea clădirilor publice în general, pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor și pentru a preveni eventualele riscuri.

O invenţie a mass-media din România, Nicuşor Dan ne-a fost prezentat ca pomul lăudat la care mulţi dintre bucureşteni s-au dus cu votul, iar Capitala seamănă, din ce în ce mai mult, cu un oraş părăsit după război. Ciufulitul Nicuşor Dan a avut tot felul de intervenţii şi de inţiative care mai de care mai hilare, intervenţii pe care, recunosc, le-am privit ca pe simple excentricităţi ale unui personaj dornic de publicitate sau ca pe ceea ce am ajuns să denumim generic “curent userist”. Ca un iubitor de animale ce mă declar, am învăţat să nu apreciez tenacitatea unui câine după cât de tare latră, iar dacă ar fi să păstrăm registrul comparaţiei m-am ferit să-l judec pe Nicuşor Dan după inepţiile pe care le spune.

“Dacă există o energie suficientă, electronul iese de pe orbită; sunt oameni competenţi care trăiesc în bula lor de confort şi e suficient ca socialul să devină insuportabil pentru ca ei să iasă”, spunea Nicuşor Dan. Am descoperit acest panseu într-o zi de primăvară, când am făcut o scurtă plimbare prin București, cuvinte care m-au făcut să mă întreb ce planuri are Primarul General al Capitalei, iar pentru un răspuns am apelat la o scurtă căutare pe GOOGLE. Am înțeles că planurile lui Nicuşor Dan sunt la fel de încurcate precum coafura sa, iar matematica pe care a studiat-o peste hotare fie nu are aplicabilitate în România, fie matematicianul nostru a ars gazul degeaba.

Într-o privinţă însă, pot să-i dau dreptate, şi anume, că există mulţi oameni competenţi care să sesizeze dezastrul în care se află Bucureştiul şi care au depăşit nivelul glumelor şcolăreşti cu referendum pentru frezele unor imberbi ca Nicuşor Dan, dar pentru a aborda eficient această problemă, Nicușor Dan și echipa sa ar trebui să prioritizeze o evaluare cuprinzătoare a clădirilor și să aloce resursele necesare pentru a asigura integritatea structurală și siguranța utilizatorilor, ceea ce ar preveni posibilele accidente și poate că ar îmbunătăți încrederea publicului în administrația locală.

Matematicianul căruia nu-i iese socoteala de pe hârtie cu aceea de pe teren ne-ar putea cruţa cu poveştile sale despre succes şi despre cum a renunţat el la o viaţă liniştită şi prosperă pentru a se arunca în lupta politică spre binele bucureştenilor. Imaginea Bucureştiului vorbeşte de la sine despre competenţele matematicianului cu păr rebel, pe mine însă, acest Nicuşor Dan nu m-ar convinge nici măcar să-i las câinele să-l plimbe.