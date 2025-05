O capră scăpată de sub control a încercat să doboare un ciclist în Turul Italiei

Incidentul bizar a avut loc în timpul etapei de 160 de kilometri a prestigioasei curse, care a început și s-a încheiat în orașul albanez Vlorë.

Smith, care concurează pentru echipa Intermarche-Wanty, a declarat că a observat o mică turmă de capre pe marginea drumului și s-a deplasat pe partea dreaptă pentru a evita o posibilă coliziune. Una dintre capre a decis, însă, să traverseze drumul chiar în calea biciclistului.

Imaginile video au surprins cum capra a sărit și a atins piciorul și roata din spate a lui Smith. Ca urmare, biciclistul a fost împins pe acostament, dar a reușit să rămână pe bicicletă și să revină pe șosea la scurt timp după aceea. Ulterior, capra a plecat nevătămată, tropăind.

