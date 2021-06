Balaci era dezamăgit că nu e mai înalt, nepotul are peste 1,90 m  

În controversa repetată, şi încă nedescifrată, care a fost cel mai mare fotbalist al nostru dintotdeauna, Hagi sau Dobrin, mulţi făceau o completare: dar de ce nu este rostit în acest clasament şi numele lui Ilie Balaci? Minunea Blondă a Olteniei era un jucător de mare complexitate, cu gleznă fină, unduioasă prin talentul de netăgăduit, dar Ilie era şi un harnic, alerga de parcă avea o pereche de plămâni în plus şi avea şi stofă de lider, cu voinţă, îndârjire, ambiţie de a câştiga mereu, ataşament de neclintit pentru Universitatea Craiova şi naţională. Când discutam subiectul podiumului despre cei mai teribili fotbalişti ai României, Balaci ofta: „Dacă aş fi avut încă 10 centimetri în înălţime!”. Dar iată cum e viaţa, visul lui Balaci de a măsura mai mult în statură s-a îndeplinit cu vârf şi îndesat la urmași. A debutat în ultima partidă a campionatului la Universitatea Craiova nepotul Atanas Trică, fiul fiicei lui Balaci, Lorena. Puştiul e un găligan. La ora debutului în play off, la 16 ani, Atanas, nepotul lui Balaci, măsoară 1,92 m. De aceea este comparat cu Rodion Cămătaru, se aşteaptă să devină un vârf de valoare al oltenilor. Fiu al Lorenei Balaci şi al fostului ei soţ, Eugen Trică, Atanas a fost introdus în teren în minutul 88, cifrele de 8 având o semnificaţie: cu numărul 8 pe tricou a făcut minuni la Craiova bunicul Ilie Balaci. Nepotul a declarat că e plin de emoţii, doreşte să nu-l facă de ruşine pe celebrul său bunic şi că l-a devansat: Minunea Blondă a debutat la 16 ani şi 11 luni, Atanas a intrat pe teren în Liga 1 la 16 ani şi 11 luni neîmplinite. Apropo de statura impozantă a lui Cămătaru, la care s-a făcut asemănare cu nepotul lui Balaci, a rămas de neuitat golul extraordinar marcat de Cămătaru în poarta suedezilor, după o cursă de jumătate de teren cu doi fundaşi suedezi în cârcă. Are uşile deschise nepotul Atanas Trică, bunicul Ilie Balaci a cules iubirea eternă a oltenilor, el a avut sufletul lipit de fotbalul craiovean şi de meleagurile Olteniei. Deşi locuia în Bucureşti, dădea o fugă la două săptămâni să tăifăsuiască la un pahar de zaibăr cu amicii olteni. A şi murit la Craiova. Într-o astfel de vizită, a ţipat: „nu mai am aer” şi s-a înălţat la Cer.