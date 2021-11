Ce părere are noua coaliţie de guvernare despre accize? Ar trebui micşorate?

Apropo de creșterea economică, inflația a fost generată în ordine de prețurile/tarifele la benzină/motorină, gaze, curent și țigări - toate cu accize incluse.

După cum am mai zis și cu o altă ocazie, prețul la gaze pe piața internațională a mai fost la acest nivel, de ce suntem atât de mirați unde a ajuns și de ce îl resimțim atât în inflație? Păi cum de ce?! Din cauza „elementelor” fiscale! Când acesta se ieftinea pe piața mondială, la noi era păstrat „la nivel” sau chiar scumpit din fiscalitate. Acum, fără acest „sprijin” al produselor/serviciilor accizate, inflația s-ar plasa la o treime, în condițiile în care taxele reprezintă cea mai mare parte în prețul cu amănuntul al „coșului” de bunuri responsabile pentru inflamarea prețurilor. Și inflația îi afectează cel mai mult pe cei cu venituri reduse. E și cazul vârstnicilor cu pensii de 800 de lei?

Dar mai mult decât atât, taxele în cauză se încasează la sursă. Adică benzinarii și ceilalți furnizori de produse cu accize încorporate în preț sunt agenți fiscali. Iar grija cu care aceștia se grăbesc să livreze mai degrabă bonul fiscal decât produsul solicitat de client ar putea să arate o mai mare atenție față de veniturile statului decât faţă de cele ale capitalistului ce deține businessul și care creează locurile de muncă. Oare nu a venit momentul să fie plătiți și acești agenți, precum lucrătorii ANAF?

În fine, poate fi considerat acest exemplu, cu accizele, unul edificator care evidenţiază apusul societății capitaliste numite și economie de piață și întoarcerea la orânduirea feudală, în care în prim plan se aflau veniturile baronului furnizate de iobagi? Dacă ar fi să revedem spusele lui Karl Marx - „Există o singură modalitate de a ucide capitalismul: prin taxe, taxe și iar taxe” - se pare că da, aceasta ar fi calea.

Și Ceaușescu a fost profet... chiar în ţara lui! El a spus despre capitalism, în România, că a apus pentru totdeauna: „Lumea la care unii domni vrem să revenim este una a inechității, a jafului și a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani și o sută de ani sub capitalism. De aceea am declarat că pentru noi a apus pentru totdeauna o asemenea cale. Poporul nostru spune câte odată că aceasta se va întâmpla când o face plopul mere și răchita micșunele. Nu vă grăbiți să aplaudați, genetica modernă a făcut progrese uriașe și e posibil să avem plopi care fac mere și răchită care face micșunele. Dar nici atunci, nici în asemenea situații, nu vom permite întoarcerea înapoi. Capitalismul în România a apus pentru totdeauna”. Aplauze! Scandări! Ceaușescu eroism, România comunism! De fapt, nu comunism, ci feudalism!

În măsura în care se ia în calcul impozitarea luxului, decidenţii urmăresc să taxeze persoanele care fac obiectul accizelor.