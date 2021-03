Cine uneltește împotriva medicilor și a personalului medical?

Au fost, mai întâi, ieri declarațiile senatoarei Gabriela Firea care avertizau că în laboratoarele guWERNului se lucrează la un plan de măsuri privind scăderea cu 48% a salariilor medicilor. Declarații pe care se prea poate ca unii să nu le fi crezut pentru simplul motiv că vin din partea unui parlamentar PSD care deține o importantă funcție în ierarhia partidului și, ca atare, are tot interesul să lanseze zvonuri panicarde care să sape la temelia încrederii publice în înțelepciunea și clarviziunea diriguitorilor țării. Diriguitori pe care- nu-i așa?- o importantă parte a electoratului i-a investit cu încrederea sa atât la alegerile locale cât și la cele parlamentare de anul trecut. Segment electoral din care fac parte și medici ca și alte categorii ale personalului medical.

Și iată că azi,adică la numai o zi, pe canalele de informații circulă intens declarația profesorului doctor Dorel Săndesc, președintele Comisiei de ATI din Ministerul Sănătății, care avertizează că în cazul în care li se vor tăia salariile specialiștii din serviciile de terapie internă aceștia vor demisiona în bloc și se vor constitui într-un grup sau întro-o societatea liberală care va oferi servicii spitalelor. Nu cunosc dacă domnul profesor doctor Dorel Săndesc este membru sau simpatizant al unui partid și, prin urmare, nu pot spune dacă aceste declarații vizează culpabilizarea unei anumite formațiuni politice. Dar, ținând seama de faptul că domnia sa ocupă un post important în Ministerul Sănătății, implicit în guWERNul în exercițiu, am toate motivele să cred că informația vine de la sursă sigură și trebuie să ne dea foarte serios de gândit. Cu atât mai revoltătoare fiind aceste urzeli cu cât ele ies la iveală în această perioadă de dramatică în care sistemul medical de stat și particular duce o luptă cu adevărat eroică împotriva pandemiei sub toate formele sale.

Cât despre faptul că, mai nou și mai nou, Vlad Voiculescu, ocupantul biroului de ministru al Sănătății, s-a stropșit foarte rău și a contrazis categoric zvonurile despre tăierea salariilor medicilor și a personalului medica, asta chiar că nu mai convinge pe nici-un om cu simțul realității. O dată pentru că domnul cu pricina nu se mai bucură de încredere nici măcar din partea unor marcante personalității ale coaliției și, doi la mână, pentru că sunt bine cunoscute planurile guWERNanților de a merge mai departe cu degradantele lor măsuri de austeritate.

După cum era de așteptat, odată comunicată public această intenție a specialiștilor din domeniul terapiei intensive a provocat comentarii pro și contra. Comentarii cărora nu doresc să mă asociez pentru simplu motiv că, nefiind un cunoscător al subiectului, nu vreau să îngroș numărului dătătorilor cu părerea. În schimb, având date și informații semnificative despre fluxurile și refluxurile vieții politice din scumpa noastră patrie, vreau să atrag foarte serios atenția asupra unei erori care s-a strecurat în declarațiile domnului profesor doctor Dorel Săndesc. Eroare numai de exprimare, sunt convins. Mă refer la următoarea formulare:,,Clasa politică își permite să atenteze la veniturile personalului medical’’. Formulare cu care, iertat să fiu și cu tot respectul pentru emitentul său, refuz în mod categoric să fiu de acord. Și asta pentru că nu clasa politică, în ansamblul său, are o asemenea intenție profund incorectă și revoltătoare, ci anumite partide care fac parte din coaliția pe care pseudo-președintele Klaus Iohannis a investit-o să formeze guWERNele sale, sfidând în mod flagrant rezultatele alegerilor parlamentare. Și asta numai și numai pentru că ultra-orgoliosul și super-vindicativul chiriaș din Dealul Cotroceni nu vrea, cu nici-un preț, să audă de PD. De fapt, nu vrea și face tot posibilul pentru asta cu prețul încălcării brutale a Constituției!

Că domnul profesor doctor Dorel Săndesc greșește atunci când acuză clasa politică în bloc de asemenea intenții malefice o dovedește și faptul că nu PSD era la cârma țării și,bineînțeles, că nu deținea portofoliul sănătății atunci când Amiralul Dezastrului Național, Traian Băsescu, a decis aberantele tăieri cu 25% a salariilor bugetarilor, deci și a medicilor și a personalului din acest sector. După cum nici nerușinata și cinica formulare, că nu-i nici-o nenorocire că ne pleacă pe capete medicii din țară nu a aparținut unui lider al PSD, ci tot lui Traian Băsescu! Așadar, este vorba nu despre acte samavolnice care au încălcat dreptul medicilor și al altor categorii ale personalului medical la un salariu pe măsura nobilei lor meniri, ci un odios actant politic provenind dintr-un anumit partid, PD ulterior PNL. Partid/partide care nu au schițat un sigur gest de împotrivire față de samavolniciile lui Traian Băsescu. Ba, după cum ne aducem aminte, PSD a fost singura formațiune reprezentativă a clasei politice din partea căruia au venit dovezi de condamnare categorică a acestor abominabile fapte.

În fine, dar deloc în ultimul rând, îmi permit să îi atrag atenția domnului profesor doctor Dorel Săndesc asupra faptului că tot un anumit partid și nu clasa politică în ansamblul său( deci nu PNL!) a fost cel care , prin Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a făcut posibil ca medicilor și personalului medical să li se acorde salariile mărite. Partid care, place sau nu place, se cheamă PSD. După cum, tot un guvern și un guvern PSD au restituit bugetarilor banii furați de regimul lui Traian Băsescu, act reparatoriu de care au beneficiat, fără excepție, medicii și personalul medical.

Acestea au fost cele câteva corectări pe care am ținut să le aduc declarației- imprecisă, ca formă, și numai parțial corectă, pe fond-, pe care a făcut-o profesorul doctor Dorel Săndesc. Foarte adevărat, un răspuns la obiect și argumentat a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, răspuns cu care sunt pe deplin solidar. Dar,de fapt, nu din dorința de a fi primul și cu atât mai puțin singurul care contrazice zicerile domnului profesor doctor Dorel Săndesc, am scris aceste rânduri, ci numai pentru a ajuta, cu modesta mea pricepere, la repunerea în drepturi a adevărului faptelor.

Ceea ce, vă asigur, că voi face de câte ori voi considera că anumite afirmații sau demersuri ale unor personalități și formațiuni politice ar fi de natură să aducă atingere onoarei medicilor și tuturor celor ce își dedică energia și priceperea cauzei sănătății și vieților noastre.