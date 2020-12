Coaliția PNL-USR PLUS-UDMR: Unitate și frăție sau butoi de pulbere?

Acum, după ce a fost dat publicității programul consultărilor în vederea desemnării viitorului premier și acolo scrie clar că PSD va fi primul invitat,luni 14 decembrie, la orele11, partizanii pseudo-președintelui Klaus Iohannis își freacă mâinile: „Veți că tătucul nostru respectă votul din 6 decembrie și i-a pus pe locul I pe cei care au obținut cele mai multe mandate și în Senat și în Camera Deputaților?”

Să fim serioși totul nu este decât o poveste numai bună să ia ochi naivilor! Pentru că, pe de o parte, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost cel care a anunțat că, dacă partidul său nu va fi primul invitat, nu va mai merge deloc la Cotroceni. Iar, pe de altă parte, despre ce consultări poate fi vorba atâta vreme cât, sub înaltul patronaj al domnului pseudo-președinte, s-a pus la cale și se lucrează de zor la coaliția PNL-USR PLUS-UDMR, eventual și minoritățile,care are deja și un premier în persoana lui Florin Cîțu? Așa încât, luni, mai ales anumiți musafiri prezidențiali vor fi puși, practic, în fața unui fapt împlinit.

Acestea fiind doar două dintre motivele pentru care putem de pe acum să considerăm că trâmbițatele consultări de luni nu vor fi altceva decât niște suite de monologuri paralele. Dar, aveți puțintică răbdare, fiindcă semnele de întrebare nu se opresc aici. De exemplu, sunt încă de acum mai multe semnale că proiectata coaliție guvernamentală este departe de a fi una de unitate și frăție și că, în realitate,aceasta are mari șase să nu fie decât un butoi de pulbere.Butoi de pulbere care ar putea să sară în aer într-un răstimp nu chiar atât de îndepărtat. Asta se vede cu ochiul liber dacă citim fără inhibiții și prejudecăți declarațiile unor lideri ai formațiunilor politice angrenate în făcătura numită coaliția de guvernare. Ce poți, de pildă, să spui atunci când Dan Barna, co-președintele USR-PLUS revendică,în mod public, șefia Camerei Deputaților, înaltă demnitate care știm bine că i-a fost făgăduită lui Ludovic Orban în schimbul demisiei din funcția de premier. În acest caz, la cine va merge ciolanul și ce premiu de consolare i se va oferi aspirantului rămas cu buza umflată? Motiv pentru care, foarte probabil, tot Ludovic Orban s-a simțit dator să iasă în agora și să declare că nu se negociază funcții! După cum nu este exclus ca, la negocieri, UDMR-ul să vină cu anumite pretenții care să îi pună în mare derută pe potențialii săi parteneri.

De unde și întrebarea: dacă așa se pune problema încă din fazele inițiale ale negocierilor, ce garanții am putea să avem pentru a mai crede că asemenea focoase vor fi dezamorsate și nu doar ascunse sub preș? Urmând să explodeze când ne ( sau le) va fi lumea mai dragă. Mai ales că istoria noastră post-decembristă are la activ un alt experiment, Convenția Democratică, care și ea a fost aruncată în aer datorită negativismului cras al turbulentului de profesie din rândurile PD-ului, Traian Băsescu pe numele său. Existând, însă, o mare, radicală deosebire între cele două situații și care constă în faptul că dacă Emil Constantinescu, președintele pe atunci în exercițiu al României, a dat dovadă de înțelepciune și de cumpătare și a încercat, pe cât a putut, să tempereze lucrurile, categoric nu același lucru îl putem spune despre actualul chiriaș din Dealul Cotroceni. Klaus Werner Iohannis. Care, după votul masiv de neîncredere pe care l-a încasat pe 6 decembrie, dă tot mai multe semne că este pe cale să scape din mână jocul foarte periculos în care s-a angajat. Bașca unele semne de întrebare pe care le primește din partea unor entități ale Uniunii Europene după numirea, fie și ca interimar, a unui militar de carieră în fruntea Executivului civil al României.

Iar tabloul evenimentelor nu ar fi complet, veridic și credibil, dacă nu am adăuga și norii negri care se adună din cele patru zări ale scenei politice autohtone. Mă refer la tensiunile care, potrivit unor comentatori avizați, mocnesc de mai multă vreme în PNL și care, după experimentul numit „generalul Nicolae Ciucă, premier interimar”, experiment pus în scenă la comanda expresă a pseudo-președintelui Klaus Iohannis, amenință să scape de sub control și dea în clocot. După cum, la fel de bine am în vedere și declarațiile belicoase lansate de George Simion,copreședinte al AUR- partidul surpriză al alegerilor parlamentare – care a spus, cu subiect și predicat, că ,de fapt, consultările de luni de la Palatul Cotroceni nu sunt decât „o cacealma”. În plus,domnia sa a anunțat că partidul pe care îl reprezintă va demara cât mai curând procedurile de suspendare a lui Klaus Iohannis din înalta funcție pe care , momentan, se află. Demers căruia s-ar prea putea să i se asocieze și PSD, desigur dacă liderii săi vor decide să treacă de la declarații polemice-unele savuroase, nu contest- la fapte!

Iată, prin urmare, sub ce auspicii (auspiciile astea să fie acolo, unde ne gândim fiecare !) debutează tratativele pentru coagularea viitoarei coaliții de guvernare. Coaliție care, repet și întăresc ideea, au foarte scăzute șanse pentru a sta sub semnul armoniei și al convergenței intereselor. Și, aveți puțintică răbdare, încă nu am discutat despre prea puțin probabila șansă ca viitorul Executiv, încropit ca vai de mama lui, să asigure mult așteptatele măriri de salarii, pensii și alocații și așa amânate de către foștii guWERNanți. Ceea ce, de bună seamă, se va solda, cel mai târziu la primăvară, cu proteste de stradă, chiar și dacă ne vom afla tot sub regimul de restricții impus sub pretextul limitării efectelor nenorocitului de Covid-19.