Congresul USR, de la frustrare la strălucirea din cauza căreia unii închid ochii, iar alții fug

USR a fost creat de stradă sub lozinca ”asfalt#rezist”. Acest nou partid coordonat de alte interese decât cele românești a creat doar niște politicieni plini de vanități, de complexe și aroganță care se disting printr-un amalgam de principii politice stranii, fără legătură între ele. În fapt, am avut de-a face cu un partid antisistem, susținut de acele demonstrații de stradă tip ”asalt #rezist” sau mai bine zis ”asfalt rezist”, ca mod de presiune împotriva unor guverne alese democratic.

De la înființarea lui, relativ recent, USR se poate lăuda doar cu numeroase scandaluri dintre care amintim declarația purtătorului de cuvânt al USR Ilfov, Claudia Postelnicescu, cea care scria pe Facebook despre Dan Barna: „nu au murit niște copii și tineri acum 30 de ani ca să îmi fie mie luată libertatea de exprimare de un mediocru patentat, pus moț în vârful partidului fondat de altul, de o gașcă de securiști de nouă generație. Îmi asum tot ce am spus despre Barna că este mediocru, că distruge partidul, că a avut un eșec major strict bazat pe incompetența proprie, că favorizează o gașcă de sicofanți și profitori care beneficiază în mod exclusiv de resursele partidului”.

Președintele Drulă a declarat la congres că: "vin astăzi în faţa dumneavoastră şi a tuturor celor care cred într-o Românie liberă şi modernă să spun ferm şi tare că nu îi vom lăsa. Nu vom lăsa frica şi deznădejdea să învingă speranţa într-un viitor european. Vom construi o alternativă reală. Vom fi schimbarea pe care România o aşteaptă.”

Te apucă râsul când asculți asemenea bazaconii din partea unor așa-ziși lideri politici pentru care tupeul şi nesimțirea nu au limite. Să ne amintim că acești useriști au fost la guvernare alături de PNL, toți miniștrii fiind dacă nu mediocri, cel puțin absenți din realitatea unei bune guvernări.

La marele congres al USR doar discursul lui Kelemen Hunor a surprins deoarece acesta a declarat că ”nu am mai fost la un eveniment de acest gen de-al altei formațiuni politice de foarte mult timp”. Acesta a lansat și un avertisment pentru PNL și PSD: ”veți fi responsabili pentru aducerea extremiștilor la putere”, însă în România secolului XXI cei mai extremiști sunt maghiarii din așa-zisul ”ținut secuiesc”.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, i s-a adresat în deschiderea congresului preşedintelui USR, Cătălin Drulă, făcând referire în discurs și formațiunea politică AUR „Îţi mulţumesc, Cătălin, m-ai invitat la acest congress acum trei săptămâni. Nici tu, nici eu nu ştiam ce se va întâmpla peste trei săptămâni. Am emoţii, trebuie să recunosc în faţa voastră şi nu din cauză că n-am mai vorbit în faţa oamenilor, am emoţii că n-am mai fost la un congres al unui partid de opoziţie de foarte mult timp. Dar încerc să mă obişnuiesc cu acest statut şi bine v-am găsit după aterizarea noastră forţată. Voi cunoaşteţi sentimentul. Cunoaşteţi sentimentul, nu trebuie să vă explic eu cum e când ai făcut treabă şi te trezeşti pe peron. Azi nu o să vorbesc despre supărările, dezamăgirile noastre, nici nu caut explicaţii la cele întâmplate, cu toate că sunt întrebări legitime şi poate să fie din lăcomie, poate să fie din dorinţa de răzbunare, poate să fie din eroare strategică, chiar nu mai contează. Cei din sală știu, indiferent în ce condiții am colaborat sau ne-am contrat, am știut că demnitatea e acea valoare de care nu ne atingem pentru că doar așa putem merge mai departe. Trebuie să arătăm cu toții că perioada „las că merge și așa” s-a terminat. Dacă omul vede că cei care cer voturi promit orice iar apoi întorc spatele, sigur ca vom pierde și locul va fi ocupat de cei care propagă ura, cei care caută conflictul și care promit răzbunare. E cea mai mare greșeală să lăsam ca aceștia să câștige teren”.

Kelemen Hunor nu are expertiza de a vorbi despre o ”Românie la periferie” deoarece UDMR a fost aproape tot timpul la guvernare, cu atât mai puțin nu are de ce să se victimizeze acum când după o campanie reală de conștientizare a opiniei publice românești despre pericolul UDMR, și nu numai, în sfârșit, a ieșit pe ușa din dos a politicii românești.

Acum mai bine de un an când am început această campanie de conștientizare a opiniei publice românești cu privire la pericolul pe care îl reprezintă așa-zisul ”ținut secuiesc” în stabilitatea României, astăzi constat că toată munca nu a fost de prisos din două motive, UDMR nu mai este la guvernare, iar Viktor Orban nu mai este prezent la evenimentele anti-românești din Transilvania.

Ceea ce surprinde este că președintele ”TURIST” al României, Klaus Iohannis, nu a fost prezent la congres, în contextul în care dintr-un alt proiect eșuat, ”Guvernul meu de tehnocrați”, au făcut parte foarte mulți membri USR.

La Congres a mai fost prezent și liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, care în discursul său sforăitor a declarat că: ” PSD-iștii mint și nici nu-și mai dau seama când mint. Și mai au o boală, fură și nici nu-și sau seama când fură”. De asemenea, Orban l-a atacat pe Marcel Ciolacu, numindu-l „covrigar șef”, aluzie la promisiunile din programul de guvernare al noului executiv.

Tot în cadrul aceluiași discurs, Ludovic Orban a mai declarat că: „Suntem condamnați să colaborăm. Suntem condamnați să lucrăm împreună. România trebuie vindecată de o boală foarte grea, izvorâtă din cea mai mare trădare făcută vreodată de un lider politic de după 1990, trădarea lui Iohannis”.

Ludovic Orban vorbește de parcă nici el nu a fost la guvernare, mai mult, a condus Partidul Național Liberal, fiind și Prim-ministru mai mult de un an de zile. Vindecarea despre care vorbește poate veni odată cu plecarea unor politicieni de tipul Ludovic Orban. Cred că ar trebui să plece la țară, în județul Olt, acolo unde a cumpărat foarte mult teren și poate că acolo îl așteaptă mari realizări agricole, căci de politica dâmbovițeană se ocupă deja alții.

La congresul USR a participat și primarul Bucureștiului, ”Plicușor Dan”, scuze, Nicușor Dan, matematicianul căruia nu-i iese socoteala de pe hârtie cu aceea de pe teren, cel care ne-ar putea cruţa cu poveştile sale despre succes şi despre cum a renunţat el la o viaţă liniştită şi prosperă pentru a se arunca în lupta politică spre binele bucureştenilor. Imaginea de astăzi a Bucureştiului vorbeşte de la sine despre competenţele matematicianului cu pletele ascunse sub pălărie, un ”fashion icon” dâmbovițean, iar pe mine, acest Nicuşor Dan nu m-ar convinge nici măcar să-i las câinele să-l plimbe prin parcul Herăstrău.

Cătălin Drulă a mai decalarat: „vom face opoziţie acestei guvernări care este construită pe o mare minciună. Unul dintre cele două partide de acolo şi preşedintele lor au ajuns la putere şi şi-au obţinut voturile pe promisiunea că vor înlătura definitiv PSD-ul de la putere şi iată că le-au dat mandatul de guvernare.”

România este o țară prea săracă pentru a-și mai permite POLITICIENI de genul celor de la USR, ei s-au scăldat în mocirla pe care niște Gură-Cască au creat-o spunând că fac politică, un președinte de țară absent și anacronic și un parlament plin de palavragii aflați în treabă.

Politicienii sunt oamenii care atunci când văd adevărul, datorită strălucirii, unii închid ochii, iar alții fug ca să nu-i ajungă.